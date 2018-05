Modello 730/2018: detrazione acquisto e noleggio dei dispositivi medici

editato in: da



Con la compilazione del modello 730/2018 è possibile risparmiare sulle imposte detraendo le spese per l’acquisto o il noleggio dei dispositivi medici sostenute nel periodo d’imposta 2017, analogamente a quanto previsto per i farmaci e le altre spese sanitarie. Ecco quali sono le condizioni da rispettare e l’elenco dei dispositivi medici più diffusi riconosciuti dal Ministero della Salute e dall’Agenzia delle Entrate.

In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità. La natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali:

AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)

PI (spesa protesica).

Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico è stato diffuso un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro di utilizzo più comune.

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997

Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi

Montature per lenti correttive dei difetti visivi

Occhiali premontati per presbiopia

Apparecchi acustici

Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate

Siringhe

Termometri

Apparecchio per aerosol

Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa

Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia

Pannoloni per incontinenza

Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale, ecc.)

Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle, ecc.)

Lenti a contatto

Soluzioni per lenti a contatto

Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti, ecc.)

Materassi ortopedici e materassi antidecubito.

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n.332 del 2000

Contenitori campioni (urine, feci)

Test di gravidanza

Test di ovulazione

Test menopausa

Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio

Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL

Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi

Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari

Test autodiagnosi prostata PSA

Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)

Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci

Test autodiagnosi per la celiachia.

L’elenco completo dei prodotti qualificati come dispositivi medici è rilevabile consultando l’apposita Banca dati pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

La circolare n. 7/E/2018 ha avuto modo di confermare e precisare quanto segue:

i dispositivi medici sono detraibili anche se sono acquistati in centri autorizzati (ad esempio erboristeria) diversi dalle farmacie, sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate;

l’acquisto di una parrucca è detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia da cui deriva un grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, quale dispositivo medico, deve essere con marcatura CE o conforme alla normativa europea;

sono detraibili anche le spese per apparecchiature mediche (ad esempio macchinari di nuova generazione quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) purché rientrino nella classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND);

sono detraibili i dispositivi medici definiti “su misura”, vale a dire supporti fabbricati appositamente per un determinato paziente sulla base della prescrizione scritta di un medico o di altro operatore debitamente qualificato. Ne sono esempi le protesi dentarie, i plantari ecc.

Per ottenere la detrazione del 19% della spesa sostenuta à necessario controllare e conservare i documenti con particolare riguardo allo scontrino o fattura che deve riportare:

il soggetto che sostiene la spesa;

la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI prestando attenzione sul fatto che la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione;

in mancanza del codice AD o PI occorre procurarsi la documentazione ulteriore dalla quale poter evincere la conformità alla normativa europea (la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore);

nel caso dell’acquisto di una parrucca occorre un’autocertificazione o una prescrizione medica dalle quali si evinca l’idoneità del prodotto per il superamento delle difficoltà psicologiche;

per i dispositivi medici su misura, non essendo prodotti in serie, non recano la marcatura CE, ma devono essere comunque conformi alla legge (D. Lgs.46/1997).

Nicolò Cipriani – Fisco 7

