Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando è obbligatorio iscrivere la partita IVA al VIES

L’internazionalizzazione del business all’interno del mercato unico europeo rappresenta uno dei principali canali di crescita per imprese, professionisti e ditte individuali. Tuttavia, l’apertura verso partner commerciali stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea impone il rispetto di precise regole di natura tributaria. Tra queste, l’iscrizione al registro VIES (VAT Information Exchange System) costituisce il presupposto fondamentale per chiunque operi con una partita IVA italiana e intenda effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi intracomunitarie.

Spesso considerata una mera formalità burocratica, la gestione della partita IVA nell’archivio VIES rappresenta in realtà una condizione sostanziale di legittimità fiscale. La normativa vigente vincola il trattamento di non imponibilità IVA all’effettiva inclusione di entrambi gli operatori nel database comunitario, prevedendo rigorosi controlli e meccanismi di cancellazione automatica in caso di inattività o anomalie.

Il quadro normativo: la natura sostanziale dell’iscrizione

La disciplina che regola l’inclusione delle partite IVA nella banca dati comunitaria trova il suo asse portante nell’articolo 35, comma 7-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972. Tale disposizione stabilisce che i soggetti passivi d’imposta che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie devono manifestare espressamente tale volontà all’amministrazione finanziaria.

Sul versante delle transazioni transfrontaliere, il Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993 disciplina le cessioni e gli acquisti intracomunitari. In particolare, l’articolo 41, comma 2-ter, subordina l’applicazione del regime di non imponibilità a due condizioni inderogabili:

la comunicazione tempestiva, da parte del cessionario comunitario, del proprio numero di identificazione attribuito da un altro Stato membro e regolarmente iscritto al sistema;

la corretta e tempestiva presentazione dell’elenco riepilogativo delle operazioni da parte del cedente nazionale (ai sensi dell’articolo 50, comma 6, del medesimo decreto).

L’orientamento consolidato dell’amministrazione finanziaria, allineato alle direttive europee e confermato da specifici pronunciamenti di prassi (come la risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023), qualifica la disponibilità di un codice identificativo valido nel database VIES non come un elemento meramente formale, bensì come un requisito sostanziale. Ciò significa che la cessione verso un operatore comunitario privo di registrazione valida al momento dell’operazione perde i benefici della non imponibilità e deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria IVA italiana.

Nel percorso evolutivo della legislazione tributaria, questo impianto normativo è destinato a confluire, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all’interno del nuovo Testo Unico IVA (approvato con Decreto Legislativo n. 10 il 19 gennaio 2026), dove la disciplina dell’archivio dei soggetti intracomunitari troverà collocazione specifica all’articolo 68, mentre i profili legati all’identificazione diretta saranno trasposti nell’articolo 70.

Chi deve iscriversi al VIES

L’obbligo di registrazione coinvolge indistintamente tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione sul territorio dello Stato e che intendono realizzare:

cessioni o acquisti di beni mobili comunitari;

prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE;

prestazioni di servizi ricevute da prestatori non residenti UE (con obbligo di inversione contabile o reverse charge).

Rientrano nella platea degli obbligati non soltanto le società di capitali e di persone, ma anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le ditte individuali. L’obbligo si estende pienamente ai contribuenti in regime forfettario qualora acquistino beni oltre le soglie previste o intrattengano rapporti B2B (business-to-business) di prestazione di servizi con controparti europee.

Possono richiedere l’iscrizione al VIES anche gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta per determinati acquisti istituzionali, nonché i soggetti non residenti che scelgono di identificarsi direttamente ai fini fiscali in Italia (ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR 633/72).

Procedura operativa di richiesta e tempistiche

L’accesso al sistema è governato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2014 (prot. n. 159941). L’ordinamento italiano adotta il principio dell’inclusione immediata, superando il vecchio meccanismo del silenzio-assenso di trenta giorni. L’operatore economico può attivare l’opzione attraverso due canali.

In sede di avvio attività

All’atto della richiesta iniziale di attribuzione del numero identificativo, il contribuente segnala la volontà di effettuare scambi transfrontalieri valorizzando il campo dedicato alle Operazioni Intracomunitarie nel quadro I dei modelli dichiarativi:

Modello AA9 per le persone fisiche, le ditte individuali e gli esercenti arti e professioni;

Modello AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni);

Modello AA7, Quadro A (casella C) per gli enti non commerciali privi di soggettività passiva ordinaria.

In presenza di iscrizione contestuale alla costituzione tramite Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, l’inclusione nel sistema decorre contestualmente al rilascio del codice identificativo.

Con partita IVA già aperta

I titolari di partita IVA già operativi che intendono avviare scambi intra-UE in un momento successivo possono trasmettere l’opzione via internet. La comunicazione viene inoltrata direttamente tramite le piattaforme telematiche dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) oppure affidata a un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 22 luglio 1998, il quale ha l’obbligo di consegnare al contribuente la ricevuta telematica. L’inserimento ha efficacia immediata alla ricezione della dichiarazione.

La disciplina della garanzia finanziaria per i soggetti extra-UE

Una disciplina di particolare rigore si applica ai soggetti non residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE) che intendono registrarsi al registro avvalendosi di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del DPR 633/72. L’articolo 35, comma 7-quater, attuato con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2025 (prot. n. 178713), subordina l’inclusione alla preventiva prestazione di una garanzia patrimoniale. Tale garanzia (cauzione in titoli di Stato o fideiussione bancaria/assicurativa con massimale non inferiore a 50.000 euro e durata minima di 36 mesi) va presentata alla Direzione Provinciale competente, e l’accesso al sistema viene concesso unicamente a valle della verifica positiva della cauzione.

La verifica preventiva della controparte commerciale

Disporre di una partita IVA abilitata non basta: per fatturare legittimamente senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, il cedente o prestatore italiano ha l’onere di verificare che anche il proprio cliente comunitario sia regolarmente registrato.

Il portale della Commissione Europea fornisce a questo scopo uno strumento online di interrogazione. È fondamentale comprendere che tale strumento non costituisce una banca dati autonoma, ma opera come un motore di ricerca che interroga in tempo reale le anagrafi tributarie dei singoli Stati membri. Pertanto, l’esito della consultazione certifica la validità del codice in un dato istante:

Codice Valido, il numero identificativo esiste ed è abilitato alle operazioni intracomunitarie. L’operatore può applicare il regime di non imponibilità;

Codice Non Valido, il codice non esiste oppure il titolare non ha attivato o ha perso l’autorizzazione alle operazioni unionali. L’operazione non può essere trattata come intracomunitaria e il cedente deve emettere fattura assoggettata all’IVA italiana;

Servizio Non Disponibile, temporanea interruzione del collegamento telematico con il database dello Stato membro di appartenenza del cliente. In questo caso la verifica va reiterata prima della fatturazione.

È buona norma conservare nel fascicolo documentale dell’operazione la stampa o il file PDF della schermata di verifica con data e ora certe antecedenti o contestuali all’effettuazione della cessione.

Controlli fiscali, cause di esclusione e revoca

La facilità di iscrizione immediata è bilanciata da un sistema di vigilanza successivo teso a contrastare frodi carosello e fenomeni evasivi. L’articolo 35, comma 15-bis, del DPR 633/72 (integrato dal provvedimento del 12 giugno 2017, prot. n. 110418) prevede che l’amministrazione finanziaria effettui entro sei mesi dall’iscrizione riscontri automatizzati e controlli di merito sull’attendibilità dei dati anagrafici e sull’effettiva sussistenza dell’attività.

Le fattispecie che determinano la perdita dello status di operatore comunitario si distinguono per presupposti ed effetti che vengono sintetizzati nella tabella.

Causa di esclusione Presupposto e riferimento normativo Effetti e decorrenza Inattività prolungata Mancata presentazione degli elenchi Intrastat per quattro trimestri consecutivi (Provv. 159941/2014) Esclusione dal registro con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della Direzione Provinciale Carenza dei requisiti IVA Esito negativo dei controlli di veridicità e insussistenza dell’attività (Art. 35, co. 15-bis DPR 633/72) Cessazione immediata della posizione fiscale ed espunzione dall’archivio con provvedimento notificato Coinvolgimento in frodi Partecipazione consapevole a circuiti di evasione o frode intracomunitaria (Provv. 110418/2017) Esclusione immediata dal sistema europeo, ferme restando le sanzioni amministrative e penali Mancata garanzia extra-UE Omessa prestazione o mancato rinnovo della fideiussione da parte del rappresentante fiscale (Provv. 178713/2025) Decadenza e cancellazione d’ufficio dopo il decorso dei termini di diffida

Accanto all’esclusione d’ufficio opera la revoca volontaria: il titolare che decida di cessare l’attività estera può recedere in ogni momento, inoltrando la disdetta esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di riammissione al sistema

Le modalità per ottenere una nuova inclusione dipendono strettamente dal motivo che ha generato la cancellazione.

L’esclusione per inattività (mancata presentazione Intrastat) non comporta la chiusura della posizione fiscale né sanzioni interdittive. Il contribuente, qualora intenda riprendere l’attività unionale, può inoltrare una nuova domanda di iscrizione tramite i consueti canali telematici di Fisconline o Entratel, con ripristino immediato della validità.

L’esclusione sanzionatoria per controlli antifrode o carenza di requisiti (comma 15-bis) preclude l’utilizzo del canale telematico ordinario. Il contribuente deve presentare formale istanza motivata (a mezzo PEC o consegna diretta) all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, documentando l’avvenuta rimozione delle criticità che avevano determinato il provvedimento restrittivo. Soltanto a seguito di positivo riscontro dell’ufficio o di accoglimento di eventuale ricorso giurisdizionale sarà disposta la riammissione della partita IVA nel database VIES.