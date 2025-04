Fonte: ANSA Le scadenze fiscali di fine aprile

Aprile sarà un mese molto denso di scadenze fiscali. A partire dalla prima settimana, i consumatori e le aziende hanno dovuto fare attenzione a diversi appuntamenti, dalla domanda per il 5 per mille per le Onlus al versamento del secondo acconto della dichiarazione dei redditi delle Partite Iva che hanno rateizzato le loro tasse.

Il 16 e il 30 aprile sono due giorni particolarmente impegnativi, con un totale di 21 scadenze, 13 a metà mese e altre 8 alla fine, che riguardano numerosi ambiti del fisco italiano. Tra queste due date ci sono però altre 3 scadenze che potrebbe essere facile perdersi.

La comunicazione dei dati del canone Tv

La prima di queste date arriva il 21 aprile, quando le imprese elettriche dovranno comunicare i dati del canone Tv all’Agenzia delle entrate. Queste informazioni dovranno contenere tutte le cifre relative all’addebito, all’accredito e alla riscossione del canone Rai per quanto riguarda il mese di marzo.

I dati dovranno essere comunicati in via telematica attraverso il servizio telematico Entratel o attraverso Fisconline ed elaborati attraverso i software messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate stessa in maniera gratuita.

Dal 2016, il canone Tv è stato infatti inserito all’interno della bolletta elettrica. Questo ha permesso di ridurre nettamente l’evasione e di conseguenza l’entità della tassa. L’Unione europea, per rendere più trasparenti i costi dell’energia, ha però chiesto di rimuoverlo. Il Governo è riuscito a rimandare questa operazione, ma sta cercando comunque una soluzione alternativa.

Le scadenze di turismo e commercio

Il 22 aprile tocca invece alle agenzie di viaggio e turismo e agli esercenti del commercio al minuto, che dovranno comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza non italiana o europea. Questa scadenza si applica solo alle operazioni tra i 1.000 e i 15.000 euro.

La normale scadenza sarebbe il 20 aprile, ma quest’anno in quella data cade anche la domenica di Pasqua. Il lunedì successivo è festa nazionale, quindi l’appuntamento viene spinto avanti di due giorni. I dati vanno comunicati in via telematica, o direttamente o tramite intermediari abilitati. Il modulo da compilare è il quadro TU del modello polivalente.

La presentazione degli elenchi Intra

Le partite Iva dovranno prepararsi per la presentazione, entro il 25 aprile, dei modelli Interstat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate a marzo. Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie, gli operatori dovranno presentare i modelli Intra 1-bis e Intra 1-quater, rispettivamente per beni ceduti o prestazioni di servizi. L’obbligo scatta se queste operazioni hanno superato i 50mila euro in almeno un trimestre.

Gli stessi operatori devono presentare anche i modelli Intra 2 bis e quater, per gli acquisti intracomunitari. Questi moduli non sono più obbligatori a livello fiscale dal 2018, ma lo rimangono a livello statistico. Le soglie che rendono obbligatori questi moduli sono però molto alte: 350mila euro in un trimestre per il bis, 100mila per il quater.