Turni e festivi, quanto resta in busta paga con la tassazione ridotta al 15%

La legge di bilancio confermerebbe il prelievo ridotto sulle maggiorazioni fino a 1.500 euro. Le nostre simulazioni sul netto, i requisiti per accedere e contributi ancora da pagare.

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Cento euro lordi di maggiorazioni per turni o festivi potrebbero lasciare in busta paga circa 77 euro, ipotizzando contributi del lavoratore al 9,19% e l’imposta sostitutiva del 15%. Il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria sarebbe di circa 7 euro con un’aliquota Irpef del 23%, oppure di 16 euro con il 33%, prima di considerare addizionali e detrazioni.

Chi avrebbe diritto al 15% nel 2027

Il beneficio riguarda alcune componenti aggiuntive dello stipendio, entro un tetto annuale. Per capire, però, quanto resterebbe davvero occorre partire dalle maggiorazioni riconosciute dal contratto e sottrarre prima i contributi, che continuano a essere dovuti. Cosa significa? Procediamo passo per passo.

Il disegno di legge in discussione estende al 2027 l’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e sulle indennità ammesse, entro 1.500 euro annui. Il requisito è un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro. Per il 2027 si guarderebbe quindi al reddito percepito nel 2026.

La soglia di 40.000 euro riguarda il reddito da lavoro dipendente, che va verificato considerando anche eventuali rapporti con più datori. Non coincide automaticamente con la retribuzione annua lorda indicata nel contratto. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il regime 2026 richiedono di sommare i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente.

Sono esclusi da questo specifico regime i lavoratori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, destinatari di un trattamento distinto.

Quanto resterebbe dopo contributi e imposta

Il primo passaggio è distinguere il lordo dall’imponibile fiscale. Nelle simulazioni ipotizziamo contributi a carico del dipendente del 9,19%. È un parametro esemplificativo, che può cambiare secondo settore, inquadramento e posizione previdenziale.

Su 100 euro lordi vengono così trattenuti 9,19 euro di contributi. Sui restanti 90,81 euro si calcola il 15%, pari a circa 13,62 euro. Il netto della maggiorazione è di 77,19 euro.

Maggiorazioni lorde Contributi ipotizzati al 9,19% Imponibile fiscale Imposta al 15% Netto delle maggiorazioni 100 € 9,19 € 90,81 € 13,62 € 77,19 € 500 € 45,95 € 454,05 € 68,11 € 385,94 € 1.000 € 91,90 € 908,10 € 136,22 € 771,89 € 1.500 € 137,85 € 1.362,15 € 204,32 € 1.157,83 €

Elaborazioni con arrotondamenti al centesimo. Gli importi rappresentano il netto delle sole maggiorazioni considerate, senza altre trattenute o conguagli.

Dire che su 1.500 euro “restano 1.275 euro” è corretto soltanto se quella somma rappresenta l’imponibile fiscale già depurato dai contributi. Partendo da 1.500 euro lordi, nell’ipotesi della tabella, il netto sarebbe invece di circa 1.158 euro. La norma mantiene espressamente le regole contributive ordinarie.

Quanto si risparmierebbe rispetto all’Irpef ordinaria

Il risparmio dipende dall’aliquota che colpirebbe quelle somme in assenza dell’agevolazione. Il testo della manovra prevede per il 2027 il 23% fino a 28.000 euro di imponibile e il 33% sulla parte successiva fino a 55.000 euro. Il confronto riguarda l’aliquota applicabile alle maggiorazioni, secondo lo scaglione nel quale ricadono.

Maggiorazioni lorde Netto con imposta al 15% Netto con Irpef al 23% Vantaggio fiscale Netto con Irpef al 33% Vantaggio fiscale 100 € 77,19 € 69,92 € 7,26 € 60,84 € 16,35 € 500 € 385,94 € 349,62 € 36,32 € 304,21 € 81,73 € 1.000 € 771,89 € 699,24 € 72,65 € 608,43 € 163,46 € 1.500 € 1.157,83 € 1.048,86 € 108,97 € 912,64 € 245,19 €

Stessa ipotesi contributiva del 9,19%. Confronto delle sole imposte, senza addizionali ed effetti su detrazioni, bonus e conguagli. Si assume che tutto l’importo ricada nell’aliquota indicata; i valori sono arrotondati separatamente.

Un lavoratore che ricevesse 100 euro lordi al mese per dodici mesi conserverebbe circa 87 euro annui in più rispetto al solo prelievo Irpef del 23%, oppure circa 196 euro rispetto al 33%.

Le addizionali evitate possono aumentare il vantaggio. Anche le detrazioni incidono sul risultato personale, quindi la tabella isola il risparmio derivante dalla differenza fra le aliquote.

Cosa controllare nel cedolino e nel limite annuale

L’agevolazione riguarda le componenti aggiuntive ammesse. La paga ordinaria delle ore lavorate continua a seguire il proprio trattamento fiscale. Per esempio, su una prestazione composta da 80 euro di retribuzione ordinaria e 24 euro di maggiorazione agevolabile, il 15% riguarda quest’ultima componente, dopo i contributi.

Il tetto di 1.500 euro è annuale e complessivo, condiviso dalle diverse voci agevolate. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia per il regime vigente, l’eccedenza passa alla tassazione ordinaria senza far perdere il beneficio sulla quota entro il limite.

Se cambia datore di lavoro, occorre comunicare le informazioni necessarie sul reddito precedente e sulle somme già agevolate. Resta possibile rinunciare per iscritto all’imposta sostitutiva quando il regime ordinario risulti più conveniente.

Infine, rispetto al 2026, la proroga manterrebbe il beneficio fiscale. A parità di compensi e condizioni, il vantaggio illustrato è quello rispetto alla tassazione ordinaria, non un ulteriore aumento rispetto al netto già ottenuto con il 15%.