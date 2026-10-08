Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando si può portare in detrazione la bici elettrica

La mobilità sostenibile ha conquistato un ruolo centrale nelle abitudini quotidiane degli italiani, spingendo sempre più persone a scegliere l’e-bike come mezzo principale per gli spostamenti urbani ed extraurbani. Con la crescita di questo mercato, è aumentato di pari passo l’interesse per le agevolazioni fiscali connesse all’acquisto. Tuttavia, quando si affronta il tema della detrazione della bicicletta elettrica all’interno della dichiarazione dei redditi, emergono spesso dubbi e interpretazioni errate che rischiano di portare a sanzioni o alla perdita dei benefici spettanti.

Per fare massima chiarezza sul tema, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta direttamente per definire i paletti normativi, identificando con precisione chi può portare in detrazione la spesa nel Modello 730 o nel Modello Redditi Persone Fisiche e quali requisiti documentali siano obbligatori.

Detrazione della bicicletta elettrica: quando è possibile

La possibilità di portare in detrazione la spesa per un mezzo a pedalata assistita si fonda sull’articolo 15 del Tuir, rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisi chiarimenti sia nella rubrica ufficiale della rivista telematica FiscoOggi, sia nella Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità.

In questi interventi l’Amministrazione Finanziaria ha ribadito un principio fondamentale: non esiste una detrazione della bicicletta elettrica generalizzata per la totalità dei contribuenti. Chi acquista una e-bike per motivi ambientali, di risparmio o per il tempo libero non può inserire la spesa nella propria dichiarazione dei redditi per ottenere lo sconto Irpef del 19%.

La spesa è invece detraibile solo ed esclusivamente se il mezzo è destinato a soggetti con disabilità motoria permanente, configurandosi in questo caso come ausilio tecnico e mezzo idoneo a facilitare la deambulazione e l’autonomia personale.

Il quadro normativo: l’articolo 15 del Tuir

Per comprendere la ratio della misura occorre fare riferimento all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). Questa norma disciplina le detrazioni d’imposta per le spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei disabili.

In quest’ottica, la e-bike a pedalata assistita viene assimilata agli strumenti protesici e ai sussidi tecnici. La presenza del motore elettrico di supporto, infatti, consente a persone con ridotta capacità motoria di superare ostacoli fisici e di muoversi in autonomia, svolgendo una funzione fondamentale di abbattimento delle barriere fisiche e sociali.

Caratteristiche del beneficio Irpef

L’agevolazione presenta parametri ben specifici:

aliquota di detrazione . È pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto del bene;

. È pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto del bene; assenza di franchigia . A differenza delle comuni spese sanitarie e farmaceutiche (per le quali si applica la franchigia standard di 129,11 euro), la detrazione della bicicletta elettrica per disabilità si applica sull’intero importo della spesa;

. A differenza delle comuni spese sanitarie e farmaceutiche (per le quali si applica la franchigia standard di 129,11 euro), la detrazione della bicicletta elettrica per disabilità si applica sull’intero importo della spesa; capienza fiscale. Trattandosi di detrazione d’imposta, il beneficio riduce direttamente l’Irpef lorda dovuta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

I tre requisiti fondamentali per ottenere l’agevolazione

Per poter accedere legittimamente alla detrazione Irpef del 19% ed evitare contestazioni in fase di controllo formale della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve soddisfare tre condizioni inderogabili:

requisito soggettivo . Certificazione dello stato di disabilità con invalidità motoria permanente rilasciata dalla Commissione Medica competente;

. Certificazione dello stato di disabilità con invalidità motoria permanente rilasciata dalla Commissione Medica competente; requisito funzionale . Attestazione del nesso di causalità tra patologia e utilizzo del mezzo rilasciata esclusivamente da un medico specialista Asl;

. Attestazione del nesso di causalità tra patologia e utilizzo del mezzo rilasciata esclusivamente da un medico specialista Asl; requisito contabile. Fattura parlante e tracciabilità integrale del pagamento con strumenti elettronici.

Documentazione sanitaria da conservare

Il rispetto dei requisiti deve essere provato attraverso una rigorosa tenuta dei documenti medici, da esibire al Caf, al professionista abilitato o all’Agenzia delle Entrate in caso di controllo. Sono necessari due distinti attestati.

Certificato di accertamento della disabilità

Il contribuente deve possedere il verbale rilasciato dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap (Legge 104/92) o dell’invalidità da lavoro o di guerra. Dal verbale deve emergere in modo chiaro ed esplicito la presenza di una menomazione permanente che comporti ridotte o impedite capacità motorie.

Attestazione del nesso funzionale

Non basta dimostrare la presenza di una disabilità: occorre provare che la specifica e-bike acquistata sia idonea ad alleviare o compensare la menomazione. A tal fine, è indispensabile ottenere una certificazione rilasciata da un medico specialista dell’Asl di appartenenza. Il medico deve attestare espressamente la sussistenza del collegamento funzionale tra la patologia motoria e le caratteristiche tecniche della bicicletta a pedalata assistita, evidenziando come il mezzo faciliti la deambulazione e l’autonomia personale.

Regole di fatturazione e tracciabilità dei pagamenti

Oltre al profilo sanitario, l’Amministrazione Finanziaria richiede il pieno rispetto delle formalità contabili per consentire l’inserimento della spesa nella dichiarazione dei redditi.

Fattura e intestazione

L’acquisto deve essere documentato da fattura o scontrino fiscale parlante. Il documento contabile deve riportare inderogabilmente:

il codice fiscale della persona con disabilità, oppure il codice fiscale del familiare di cui la persona disabile risulta fiscalmente a carico;

la descrizione dettagliata del bene compravenduto, con indicazione specifica che si tratta di una bicicletta elettrica a pedalata assistita.

Obbligo di pagamento tracciabile

In conformità con le norme sulla tracciabilità delle spese detraibili, l’acquisto della e-bike non può avvenire in contanti. Il saldo della fattura deve essere effettuato tramite strumenti tracciabili, quali:

bonifico bancario o postale;

carta di credito, carta di debito o carte prepagate;

assegni bancari o circolari.

La ricevuta di avvenuto pagamento (es. distinta di bonifico o scontrino del Pos) deve essere conservata unitamente alla fattura e alle certificazioni mediche.

Scenari alternativi per la detrazione della bicicletta elettrica

Sebbene la detrazione Irpef diretta al 19% nella dichiarazione dei redditi personale sia ristretta ai casi di disabilità, esistono altri contesti in cui l’acquisto di una e-bike genera benefici fiscali o economici.

Titolari di partita Iva e aziende

I liberi professionisti e le imprese che acquistano una e-bike per esigenze strumentali legate all’attività lavorativa (es. consegne, spostamenti interni a siti produttivi, servizi urbani) possono dedurre il costo dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e detrarre l’Iva relativa, a condizione che sia garantito e dimostrabile il principio di inerenza.

Contributi e bandi territoriali

A livello di singoli Comuni o Regioni vengono periodicamente attivati bandi di incentivazione alla mobilità ciclabile. Tali misure erogano contributi a fondo perduto o voucher all’acquisto. Si tratta tuttavia di sussidi diretti erogati dagli enti locali e non di sconti d’imposta da far valere nella dichiarazione dei redditi.

Sintesi operativa per il contribuente

In conclusione, prima di inserire le spese per la e-bike nel Modello 730, è indispensabile verificare il rispetto di ogni singolo paletto normativo. La detrazione della bicicletta elettrica rappresenta un importante supporto all’autonomia delle persone con disabilità motoria, purché supportata da una documentazione medica inoppugnabile e dal rispetto formale delle regole su fatturazione e pagamenti tracciabili.