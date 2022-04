Bonus musica 2022: come utilizzare la detrazione nel 730/2022

Da quest’anno è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19% legata al bonus musica direttamente nel modello 730/2022. Il bonus viene concesso sotto forma di detrazione fiscale, da applicare alle tasse che vengono pagate tramite dichiarazione dei redditi.

La detrazione è pari al 19% dei costi sostenuti, fino ad un massimo di 1.000 euro, e spetta esclusivamente per le spese sostenute dai familiari fiscalmente a carico. Vediamo cos’è e come va utilizzato.

Bonus musica, cos’è

Il bonus musica è un’agevolazione concessa sulle spese sostenute per l’educazione musicale dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 5 e i 18 anni. La misura è riservata esclusivamente ai nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a 36.000 euro.

Bonus musica 2022, quali spese copre

Il bonus musica spetta ai figli di età compresa tra i 5 anni e 18 anni di età, in relazione alle spese sostenute nel 2021, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei figli a:

conservatori di musica

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

scuole di musica iscritte nei registri regionali

cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Bonus musica nel 730, la novità 2022

La novità di quest’anno è che il bonus viene concesso sotto forma di detrazione fiscale, pari al 19% dei costi sostenuti, fino ad un massimo di 1.000 euro, e spetta esclusivamente per le spese sostenute dai familiari fiscalmente a carico.

Negli ultimi aggiornamenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul modello 730/2022 si legge: “Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori)“.

Bonus musica 2022 nel 730, cosa compilare

Il bonus musica trova spazio nel modello 730/2022 nel “Quadro E – Oneri e Spese” nei righi da E8 a E10 della SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90 per cento. L’agevolazione è identificata dal codice 45.