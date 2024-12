Fonte: 123RF Soglie Isee 2025 per accedere ai bonus

Anche nell’anno che sta per iniziare l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sarà il discrimine che decreterà o meno l’accesso a una serie di bonus e agevolazioni per le famiglie. Più è basso l’Isee e maggiore è la possibilità di poter accedere ai bonus, o di avere una corsia privilegiata in caso le erogazioni avvengano in base a una graduatoria. Vediamo dunque quali sono le soglie Isee 2025 per le misure introdotte o riconfermate dal governo.

Isee sotto i 10.000 euro

Un Isee inferiore ai 6.000 euro è uno dei requisiti tramite i quali è possibile richiedere l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, che garantisce un bonus di 350 euro. Il richiedente deve effettivamente partecipare a iniziative formative e di riqualificazione professionale. La misura nasce, insieme al gemello Assegno di inclusione, per prendere il posto del vecchio Reddito di cittadinanza.

Sempre nel 2025 debutta la prestazione universale da 850 euro, un sussidio destinato a tutti gli anziani non autosufficienti che abbiano compiuto 80 anni. La misura è cumulabile con l’indennità di accompagnamento.

Anche nel 2025 è possibile richiedere la Carta acquisti da 80 euro, che spetta bimestralmente ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico di 3 anni e agli over 65. Il limite Isee non è ancora stato ufficializzato, ma dovrebbe essere confermato quello di 8.052,75 euro del 2024.

Per l’Assegno di inclusione il limite Isee è di 9.360 euro, proprio come accadeva per il vecchio Reddito di cittadinanza, ma insieme a una serie di altri parametri.

Un Isee che non superi i 9.530 euro è il requisito per accedere al bonus sociale per le bollette di energia elettrica, gas e acqua. Ma la soglia sale a 20.000 euro in caso di famiglie numerose (almeno 4 figli a carico).

Isee fra i 10.000 e i 20.000 euro

Con un Isee non eccedente i 15.000 euro, a condizione che si rispettino anche gli altri parametri, si può ottenere la Carta Dedicata a te per la spesa alimentare, il carburante e la fruizione dei mezzi pubblici.

C’è poi la Carta libri, un contributo del valore di 100 euro dedicato alle famiglie con un Isee al di sotto dei 15.000 euro.

Si aggirerà attorno ai 17.000 euro il limite Isee necessario per ottenere nel 2025 l’Assegno unico universale. Per effetto della rivalutazione il beneficio dovrebbe aumentare di circa 200 euro.

Isee dai 20.000 euro in poi

Anche le soglie Isee per poter accedere all’Assegno di maternità erogato dai Comuni non è ancora stato definito per il 2025, ma dovrebbe aggirarsi attorno a una cifra poco più alta di 20.000 euro (oggi la soglia è di 20.221,13 euro). La misura è rivolta alle donne in gravidanza prive di copertura assicurativa e previdenziale obbligatoria. Oggi l’importo garantito è di 404,17 euro per 5 mensilità (cioè 2.020,85 euro in totale).

Per il Bonus asilo nido la soglia Isee minima è di 25.000 euro. La misura garantisce un rimborso di 272,72 euro per 11 mensilità, pari a poco meno di 3.000 euro. Il rimborso va poi calando progressivamente all’aumentare dell’Isee: da 25.000 a 40.000 euro si ha diritto a 227,27 euro per 11 mensilità (2.500 euro l’anno) e sopra i 40.000 euro si ha diritto a 136,37 euro per 11 mensilità (1.500 euro annui). C’è poi una maggiorazione per i figli successivi al primo e in presenza di figli under 10.

È di 35.000 euro la soglia per poter accedere alla Carta cultura giovani, che garantisce 500 euro a chi abbia compiuto 18 anni nel 2024. Con la Carta cultura è possibile comprare libri, biglietti per il cinema, per i musei e per i concerti, ed è possibile iscriversi a corsi di musica, di teatro e di danza, fra le altre cose.