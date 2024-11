Fonte: 123RF Assegno di inclusione, tabella dei pagamenti

Dal 2025 l’erogazione dell’Assegno di inclusione subirà una modifica sostanziale, anche se prevista fin dal principio: i beneficiari incasseranno 11 mensilità e non 12, dal momento che fra la prima e la seconda erogazione ci sarà un mese di sospensione.

Il mese di stallo era infatti già stato previsto dal decreto 48/2023, mentre la Manovra 2025 in fase di chiusura non va affatto a modificare regole, importi e tempistiche della misura che ha preso il posto del vecchio Reddito di cittadinanza.

Le regole

Una delle differenze fra l’Adi e il Rdc riguarda la durata: ogni successiva erogazione della vecchia misura aveva una durata di 18 mesi, al termine della quale era possibile presentare istanza di rinnovo in caso di permanenza delle condizioni di bisogno. La nuova misura introdotta dal governo Meloni, invece, ha sì una prima erogazione di 18 mesi, mentre ogni rinnovo viene ridotto a 12 mesi. E dal momento che fra ogni erogazione e la successiva è necessario attendere un mese di pausa, la conseguenza naturale è che nel corso del 2025 chi percepiva già la misura incasserà un massimo di 11 mensilità.

Questo significa che chi, ad esempio, incasserà l’ultima rata a marzo 2025 dovrà presentare una nuova istanza ad aprile per poter proseguire a percepire l’Assegno di inclusione a maggio.

Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro

Dal Reddito di cittadinanza sono nate due nuove misure per il sostegno ai bisognosi: oltre all’Adi, il governo Meloni ha introdotto anche il Sfl (Supporto per la formazione e il lavoro), che prevede il pagamento di 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi per chi si attiva e partecipa a iniziative volte alla riqualificazione professionale. La misura è rivolta ai disoccupati tra i 18 e i 59 anni che si trovano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza, di soggiorno e di residenza.

Gli importi medi dell’Adi

Le famiglie che nel corso del 2024 hanno fatto domanda per l’Adi sono quasi 700.000. Secondo l’Osservatorio Statistico dell’Inps, il Reddito di cittadinanza, da aprile 2019 a dicembre 2023, è stato percepito per almeno una mensilità da circa 2,4 milioni di nuclei familiari, ovvero da 5,3 milioni di persone. Sempre l’Inps ha reso nota un’ulteriore differenza fra Adi e Rdc: l’importo medio della prima misura è pari a 618 euro mensili, mentre l’importo medio della vecchia misura ammontava a 552 euro, per una differenza di -66 euro.

L’Assegno di inclusione, in definitiva, prevede importi più alti (dai quali si deve però sottrarre una mensilità fra un rinnovo e l’altro) ma ne usufruisce un numero di persone inferiore rispetto al Reddito di cittadinanza.

Le tabelle dei rinnovi Adi

Di seguito le tabelle dei rinnovi dell’Assegno di inclusione, che tengono presente il primo pagamento e lo stop di un mese fra la prima e l’ultima erogazione: