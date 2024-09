Federconsumatori ha tracciato la mappa delle agevolazioni per la scuola per ogni regioni d'Italia

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Agevolazioni per la scuola: regione per regione

Con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, per molte famiglie italiane torna il problema del caro scuola. Per cercare di alleviare il peso economico, a livello comunale e regionale sono state predisposte una serie di agevolazioni sotto forma di bonus e borse di studio.

Le misure, per quanto utili e necessarie, non riescono ancora a rispondere completamente alle esigenze delle famiglie, molte delle quali non conoscono neppure l’esistenza di alcune delle agevolazioni disponibili. Di seguito una panoramica dettagliata delle principali misure a sostegno delle famiglie, regione per regione.

Caro scuola: un rientro costoso

I costi legati all’istruzione continuano ad aumentare, come evidenziato dal monitoraggio dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha registrato un rincaro medio del +6,6% rispetto al 2023. L’incremento si traduce in una spesa complessiva di circa 647 euro per ciascun alunno solo per il corredo scolastico, cui si aggiungono i costi dei libri di testo, che si attestano in media a 591,44 euro per ogni studente, con un incremento del +18% rispetto all’anno precedente. Secondo il Codacons, l’aumento è di 1300 euro a famiglia.

Le spese legate al ritorno a scuola non si limitano solo all’acquisto dei libri di testo o del corredo scolastico. Molte famiglie devono affrontare anche i costi per i trasporti pubblici, le attività extracurriculari, i materiali digitali e gli strumenti musicali, che si aggiungono al già gravoso peso economico. Negli ultimi anni, l’inflazione ha ulteriormente eroso il potere d’acquisto delle famiglie italiane, costringendo molte a ridurre o a rinunciare a spese considerate non essenziali per l’istruzione.

In molte regioni italiane esistono programmi di agevolazione volti a sostenere gli studenti e le loro famiglie. Questi includono voucher per l’acquisto di libri, borse di studio, bonus per l’iscrizione a corsi di musica o sport, e agevolazioni sui trasporti pubblici.

Agevolazioni regione per regione

Abruzzo

In Abruzzo, il bonus libri può essere richiesto dagli studenti residenti nella regione che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, purché il reddito Isee della famiglia non superi i 15.493,71 euro. Le domande devono essere presentate presso il Comune di residenza. A livello locale, alcune amministrazioni offrono ulteriori agevolazioni. Ad esempio, a L’Aquila, i giovani che compiono 18 anni nel 2024 possono ricevere un voucher del valore di 50 euro per l’acquisto di libri nelle librerie aderenti.

In aggiunta, l’Ente Bilaterale per il Terziario (Ebter) ha stanziato un Fondo straordinario di 8.000 euro per erogare contributi per l’acquisto di libri scolastici, strumenti digitali e musicali, destinati ai figli dei dipendenti di aziende del settore Commercio, Terziario e Distribuzione. Le domande possono essere presentate entro il 15 novembre 2024.

Calabria

La Regione Calabria assegna ogni anno fondi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per l’anno scolastico 2024/2025, la soglia Isee per accedere a questi contributi è fissata a 10.632,94 euro.

Le domande devono essere presentate direttamente ai Comuni, che provvederanno a stilare una graduatoria sulla base del numero degli aventi diritto. A Catanzaro, ad esempio, le richieste potranno essere inoltrate dal 2 settembre al 3 novembre 2024.

Campania

Il bonus libri in Campania è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie con un Isee fino a 13.300 euro. La priorità sarà data agli studenti della Fascia 1, con Isee fino a 10.633 euro, mentre eventuali fondi residui saranno destinati anche agli studenti della Fascia 2.

Le scadenze per la presentazione delle domande variano a seconda del Comune: a Napoli il termine è fissato al 20 settembre, a Caserta al 6 settembre, e a Benevento all’8 novembre.

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, sono previste borse di studio sia per gli studenti iscritti al primo e secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado sia per quelli che frequentano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

I contributi per i libri di testo sono riservati a studenti con Isee fino a 15.748,78 euro, e le domande devono essere presentate online dal 4 settembre al 25 ottobre 2024. I fondi saranno distribuiti in base alla disponibilità, con priorità per le famiglie che rientrano nella fascia di reddito più bassa.

Friuli-Venezia Giulia

La Regione Friuli-Venezia Giulia offre il contributo “Dote Scuola” per l’acquisto di libri scolastici e materiale didattico, riservato a famiglie con Isee fino a 35.000 euro.

Oltre a ciò, esistono agevolazioni per gli abbonamenti ai trasporti scolastici, con uno sconto del 50% per gli studenti con meno di 27 anni. Gli studenti possono accedere a queste agevolazioni compilando un’autocertificazione online entro il 28 ottobre 2024.

Lazio

La Regione Lazio finanzia bonus per l’acquisto di libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie appartenenti a famiglie con Isee fino a 15.493,71 euro.

Le domande devono essere presentate ai rispettivi Comuni entro le scadenze previste: a Roma, ad esempio, la scadenza è fissata al 6 settembre, mentre a Viterbo era il 31 agosto. Gli importi dei buoni variano da Comune a Comune e sono stabiliti dalle amministrazioni locali.

Lombardia

Il programma Dote Scuola della Lombardia prevede un’ampia gamma di agevolazioni per l’anno scolastico 2024/2025. Tra queste, un buono per l’acquisto di materiale didattico, che include libri, strumenti digitali e anche biglietti per musei e teatri.

I requisiti per accedere variano a seconda del tipo di agevolazione, ma generalmente è richiesto un Isee inferiore a 15.748,78 euro. La regione offre anche un sostegno per le spese di iscrizione e frequenza scolastica, nonché premi per il merito destinati agli studenti con risultati eccellenti.

Piemonte

In Piemonte, le famiglie possono richiedere il voucher scuola, che offre un contributo per le spese di iscrizione e frequenza, o per l’acquisto di libri di testo e materiali didattici.

Il voucher è riservato alle famiglie con Isee fino a 26.000 euro e può coprire anche le spese per i trasporti scolastici. Le domande per l’anno scolastico 2024/2025 dovevano essere presentate entro il 28 giugno 2024.

Puglia

La Regione Puglia ha attivato agevolazioni per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per gli studenti delle scuole medie e superiori, con un Isee inferiore a 11.000 euro (o 14.000 euro nel caso di famiglie numerose). Le domande possono essere presentate dal 5 al 16 settembre 2024.

Sardegna

La Regione Sardegna offre contributi per l’acquisto dei libri di testo destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con un Isee non superiore a 20.000 euro.

Le domande vanno presentate al proprio Comune di residenza, con scadenze che variano da comune a comune. Ad esempio, a Cagliari la scadenza era il 30 agosto, mentre a Sassari il 4 settembre.

Sicilia

In Sicilia, le famiglie con un Isee fino a 10.632,94 euro possono richiedere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie.

Le domande devono essere presentate attraverso il Portale cedole librarie, con scadenze variabili in base al Comune di residenza.

Toscana

La Regione Toscana ha stanziato 5,5 milioni di euro per agevolare le famiglie con difficoltà economiche, con contributi che vanno dai 130 ai 300 euro. Le domande per ottenere questi fondi devono essere presentate entro il 20 settembre 2024 presso i Comuni di residenza.

Trentino-Alto Adige

La Provincia di Bolzano ha bandito un concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti universitari e delle scuole di istruzione tecnica superiore, per un totale di 11,8 milioni di euro. Le domande possono essere presentate dal 23 settembre al 4 novembre 2024.

Inoltre, è possibile richiedere l’Alto Adige Pass abo+ per ottenere agevolazioni sui trasporti pubblici, con una quota forfettaria di 20 euro per gli studenti delle scuole inferiori e superiori.

Umbria

In Umbria, il bonus scuola per l’anno 2024/2025 prevede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie, con un Isee non superiore a 15.493,71 euro. Le domande devono essere presentate entro il 3 ottobre 2024 presso il Comune di residenza.

Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono accedere a borse di studio e voucher per la frequenza di collegi e convitti. Esistono anche borse di studio intitolate a Ugo e Liliana Brivio, destinate a studenti meritevoli.

Veneto

Il Veneto offre il Buono Libri per l’anno scolastico 2024/2025, destinato agli studenti delle scuole secondarie con Isee fino a 15.748,78 euro. Le domande possono essere presentate dal 16 settembre al 18 ottobre 2024 tramite il portale della Regione.