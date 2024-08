Fonte: ANSA Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara conferma il calendario scolastico 2024/2025

Nonostante le voci di un possibile posticipo della data di inizio della scuola, che ha fatto sobbalzare le famiglie italiane, la scuola riprende regolarmente a settembre. Come ogni anno, sono diverse le date da regione a regione. Eccole di seguito, con le principali novità introdotte dalla riforma Valditara.

Le principali novità della riforma Valditara

Dopo le polemiche sui diplomifici che un po’ ovunque appaiono in Italia, quello che sta per prendere il via è un vero nuovo inizio per la scuola, con moltissime incognite. A fine luglio la Camera dei Deputati ha infatti approvato in via definitiva il ddl di riforma dell’istruzione tecnico-professionale, che introduce il modello 4+2 tanto voluto dal ministro Valditara, una nuova filiera tecnico-professionale per ridurre il mismatch tra scuola e lavoro.

“Con questa nuova filiera costruiamo un canale di istruzione di serie A, in grado di dare una solida formazione ai nostri ragazzi, secondo programmi fortemente innovativi, che assicureranno competenze teoriche e pratiche di qualità, anche grazie al contributo delle imprese”, ha detto il ministro. “Il nostro obiettivo è un sistema di istruzione che consenta al sistema produttivo di avere le professionalità necessarie per essere competitivo. Un maggior collegamento tra formazione e impresa”.

Quali sono le principali novità a scuola? Ecco una sintesi:

grazie al modello 4+2, gli studenti dei percorsi quadriennali potranno accedere direttamente ai corsi degli ITS Academy (si tratta di scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore). In alternativa, il percorso quadriennale conferisce un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro, al pari di un diploma quinquennale, e consente di iscriversi all’università

vengono istituiti i "campus" , reti che collegano l'offerta didattica degli Istituti tecnici e professionali, degli ITS Academy e dei centri di formazione professionale

, reti che collegano l’offerta didattica degli Istituti tecnici e professionali, degli ITS Academy e dei centri di formazione professionale maggiore interazione con il mondo del lavoro grazie alla presenza di esperti provenienti dalle imprese

sono potenziati lo studio delle materie STEM, delle lingue, i laboratori e i cosiddetti Pcto-Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

le scuole potranno anche riservare alcune ore per attività legate al territorio

divieto assoluto di cellulari in classe.

Quando inizia la scuola: le date per regione

Alcune associazioni di categoria hanno chiesto al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di tornare a scuola a ottobre per le eccessive temperature di alcune città, ma la richiesta, apparsa davvero strampalata, è caduta in un nulla di fatto, fortunatamente.

E dunque, i primi a tornare a scuola quest’anno sono gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano giovedì 5 settembre. A seguire tocca agli alunni di Trento, lunedì 9. Bambini e ragazzi di sei regioni del Nord e del Centro-Nord torneranno in classe invece giovedì 11 settembre: si tratta di Piemonte, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto e Valle d’Aosta. Seguiranno, il 12 settembre, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, Campania.

Ecco in sintesi le date per regione:

giovedì 5 settembre: Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Bolzano lunedì 9 settembre: Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Trento mercoledì 11 settembre: Piemonte, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta

Piemonte, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta giovedì 12 settembre: Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, Campania

Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, Campania lunedì 16 settembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana.

Le festività 2024/2025: quando si sta a casa da scuola

Questo il calendario delle festività relativo all’anno scolastico 2024/2025:

venerdì 1° novembre, Festa di Ognissanti

domenica 8 dicembre, Festa del’Immacolata

mercoledì 25 dicembre, Natale

giovedì 26 dicembre, Santo Stefano

mercoledì 1° gennaio, Capodanno

lunedì 6 gennaio, Epifania

lunedì 21 aprile, Pasquetta

venerdì 25 aprile, Festa della Liberazione

giovedì 1° maggio, Festa del Lavoro

lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica

varie feste locali del Santo Patrono.

Il calendario scolastico 2024/2025

Qui riassunte tutte le date di inizio e fine lezioni per regione, le festività di Natale e quelle di Pasqua: