Fonte: ANSA Le Regioni che erogano il bonus libri

Il rientro a scuola è imminente e contro il caro libri arriva in soccorso un bonus per l’acquisto del materiale didattico: il bonus libri, però, non è una misura nazionale. Al momento il bonus è stato confermato solo da alcune Regioni. Si tratta di Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Questo fa in modo che i requisiti Isee per accedere al bonus libri possano variare da territorio a territorio. E non solo: anche le modalità per presentare la domanda sono diverse a seconda dell’ente al quale sono indirizzate.

Il bonus libri 2024 è richiedibile da chiunque sia iscritto a scuole secondarie di primo o secondo grado, scuole paritarie, scuole formative accreditate dalla Regione e percorsi duali che includono il lavoro.

Il limite Isee

Come anticipato, ogni Regione ha fissato in maniera autonoma i limiti Isee per accedere al bonus libri 2024. Per fare alcuni esempi, il Lazio ha fissato il limite Isee in 15.493,71 euro mentre la Puglia ha previsto un tetto di 10.632,94 euro (che però aumentano fino a 14.000 euro in caso di famiglie numerose con tre o più figli). In Veneto il bonus libri è elastico e viene determinato in maniera inversamente proporzionale in base all’Isee del nucleo familiare: se il tetto è a quota 10.632,94 euro, l’importo massimo ottenibile è di 200 euro, mentre se il tetto va dai 10.632,95 euro a 1i 15.748,78 euro, l’importo massimo ottenibile è di 150 euro. In caso le domande siano superiori rispetto all’ammontare dei fondi stanziati, allora la priorità spetta alle famiglie con l’Isee più basso.

Entro quando fare domanda

Anche il limite temporale entro quando fare domanda non è univoco, ma varia da Regione a Regione (così come varia su base regionale anche il calendario scolastico 2024/2025). Il consiglio è quello di consultare il bando della Regione di appartenenza. Per fare qualche esempio, in Veneto le domande vanno presentate nella finestra temporale che va dal 16 settembre al 18 ottobre 2024; in Campania la finestra si è aperta lo scorso 4 agosto e si chiuderà il 18 settembre.

Il rientro fra i banchi di scuola non è mai indolore, fra l’acquisto di libri, diari, zaini, compassi, squadrette e chi più ne ha più ne metta. Per l’anno scolastico 2024/2025 il Codacons prevede una spesa totale che può arrivare a toccare quota 1.300 euro a studente.

Ma attenzione: a variare non sono solo i limiti Isee e le tempistiche per le domande. Anche il nome del bonus libri può cambiare da Regione a Regione. In Lombardia, ad esempio, la misura si chiama Dote Scuola ed è valida per il supporto agli studenti dall’asilo ai 21 anni prevedendo un bonus che va dai 150 ai 500 euro.

Altri bonus scuola

Oltre al bonus libri, esistono anche altre agevolazioni per la scuola come la detrazione delle spese scolastiche 2024 e la Carta dello Studente IoStudio.