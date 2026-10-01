Pensioni dal 1° ottobre, Assegno unico tra il 21 e il 22, Adi e Sfl dal 15 o dal 27: tutte le date dei pagamenti Inps del mese

ANSA Pagamenti Inps ottobre 2026, tutte le date.

È ricco, come del resto ogni mese, il calendario dei pagamenti Inps di ottobre 2026. Sono in erogazione una serie di bonus legati all’Isee e altri benefici, così come le pensioni.

Nello specifico vanno in pagamento a ottobre: Assegno unico, NASpI e Dis-Coll, Assegno di inclusione e, infine, Supporto formazione e lavoro. Andiamo dunque a scoprire tutte le date dei pagamenti Inps di ottobre.

Pensioni

Arriva a partire da giovedì 1° ottobre il pagamento della pensione per i beneficiari con accredito su conto corrente bancario o postale. Il primo giorno di ottobre coincide infatti con il primo giorno bancabile del mese.

Chi invece vuole ritirare l’assegno pensionistico direttamente in contanti agli sportelli di Poste Italiane viene invitato a seguire la classica turnazione per iniziale del cognome.

Si ricorda che il prelievo in contanti della pensione è ammesso solo per un importo non superiore ai 1.000 euro netti. Chi intende prelevare oltre 1.000 euro deve comunicare all’Inps un conto corrente bancario o un diverso metodo di pagamento per l’accredito così da dare vita a una sorta di triangolazione dei soldi: dall’Inps al conto e dal conto al portafoglio.

Chi dispone di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution può prelevare la pensione di ottobre direttamente dai Postamat.

A ottobre alcuni pensionati vedranno nel cedolino un importo diverso rispetto ai mesi precedenti: scattano infatti una serie di benefici fiscali per determinate categorie con determinati limiti di reddito, oltre a eventuali arretrati del bonus aggiuntivo e rimborsi a credito o trattenute a debito legate al Modello 730.

Assegno unico

L’Assegno unico di ottobre 2026 vede, come tutti i mesi, due date per il pagamento:

i nuclei familiari già beneficiari che non hanno presentato una nuova domanda né avuto variazioni di importo ricevono i soldi tra il 21 e il 22 ottobre;

chi ha presentato nuova domanda o ha subìto variazioni dell’Isee o delle condizioni familiari riceve i soldi nell’ultima settimana del mese.

NASpI e Dis-Coll

Le due indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll non hanno date di pagamento fisse come gli altri assegni Inps.

La data del pagamento per i vari beneficiari varia a seconda della decorrenza della prestazione, della data di presentazione della domanda e della lavorazione della pratica da parte dell’Inps.

Si invita a controllare la data effettiva del pagamento nell’apposito servizio Inps. Si ricorda che in caso di primo pagamento potrebbe volerci qualche giorno in più, dal momento che l’Inps deve effettuare le verifiche del caso sulla domanda.

Assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione di ottobre (Adi) arriva in pagamento giorno 15 ottobre, in caso di esito positivo dell’istruttoria e del patto di attivazione digitale (Pad). Vanno invece in pagamento il 27 ottobre le domande già accettate.

Supporto formazione e lavoro

Per concludere, il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) va in pagamento dal 15 ottobre (per le domande trasmesse all’Inps dopo il 15 del mese precedente). Mentre per le domande trasmesse entro il 15 dello stesso mese e per i pagamenti successivi al primo, i soldi vengono erogati a partire dal 27 ottobre.