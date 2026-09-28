Assegno di Inclusione, ecco le date dei pagamenti di ottobre 2026. Chi riceverà l’accredito e come controllare saldo e movimenti

ANSA Quando arriva l'Assegno di Inclusione a ottobre

Con l’avvicinarsi di ottobre, torna l’attenzione delle famiglie sulle date degli accrediti dell’Assegno di Inclusione previsti per il mese. Il calendario comunicato dall’Inps segue la consueta distinzione tra i primi pagamenti, destinati a chi entra per la prima volta nella misura, e i rinnovi mensili riservati ai beneficiari già in corso di erogazione.

Per ottobre, entrambe le date cadono in giorni feriali. Non sono quindi previsti slittamenti legati alla coincidenza con sabati, domeniche o festività. L’Istituto indica normalmente il 15 del mese per le prime mensilità e gli eventuali arretrati. Per le mensilità successive, invece, i pagamenti vengono generalmente disposti intorno al 27.

Il pagamento del 15 ottobre

La prima data da segnare sul calendario è quella di giovedì 15 ottobre 2026. In questa giornata sono attesi i pagamenti destinati ai nuovi beneficiari dell’Assegno di Inclusione. Si tratta, in particolare, delle famiglie che:

hanno presentato una domanda accolta dall’Inps;

hanno superato i controlli previsti;

hanno già sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale;

devono ricevere la prima mensilità oppure eventuali arretrati spettanti.

Il Patto di Attivazione Digitale (PAD) è uno degli adempimenti necessari per accedere alla misura. La sottoscrizione implica per il nucleo familiare l’impegno a partecipare agli interventi di inclusione sociale, ai percorsi di formazione e alle iniziative di accompagnamento al lavoro previsti dalla normativa.

Il 15 ottobre possono essere accreditate anche più mensilità arretrate, qualora il diritto al beneficio sia stato riconosciuto per periodi precedenti ma il pagamento non sia ancora stato effettuato.

Il rinnovo mensile è previsto per il 27 ottobre

Per chi riceve già l’Assegno di Inclusione e mantiene i requisiti richiesti, l’accredito è invece previsto per martedì 27 ottobre 2026. La data riguarda le mensilità successive alla prima, quindi i rinnovi delle prestazioni già in corso.

Il pagamento resta comunque subordinato alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per ricevere il sostegno. Se i requisiti risultano ancora soddisfatti e non sono intervenute variazioni rilevanti nella situazione economica, familiare o patrimoniale, il pagamento dovrebbe procedere secondo il calendario ordinario.

Come controllare l’accredito

L’importo viene caricato direttamente sulla Carta di Inclusione, lo strumento attraverso il quale il beneficiario può utilizzare la somma riconosciuta. In caso di mancata disponibilità immediata, è opportuno attendere prima di considerare il pagamento in ritardo, poiché l’accredito potrebbe richiedere del tempo. Per verificare la situazione è possibile utilizzare diversi canali:

l’area riservata del sito Inps, effettuando l’accesso con SPID, CIE o CNS;

il portale dedicato alle prestazioni e ai pagamenti;

gli sportelli automatici Postamat;

gli uffici postali, per controllare saldo e movimenti della carta.

Un eventuale ritardo può dipendere da controlli ancora in corso, aggiornamenti della posizione o dalla necessità di verificare i requisiti del nucleo familiare.

Da cosa dipende l’importo

L’importo viene calcolato sulla base del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. Nel calcolo rientra anche la scala di equivalenza, che tiene conto della presenza di minori, persone con disabilità o componenti anziani.

Per l’accesso alla misura viene considerata anche la soglia Isee prevista dalla normativa. La modulistica aggiornata dall’Inps indica il valore di 10.140 euro. Per alcuni nuclei sono previste condizioni specifiche e parametri differenti, in particolare quando la famiglia comprende persone anziane o componenti con disabilità.

All’importo principale può aggiungersi una quota destinata a sostenere le spese di affitto, se il contratto di locazione è regolare e dichiarato. L’ammontare effettivo dipende comunque dai dati presenti nella domanda e dalla situazione economica accertata.