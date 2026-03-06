Il modello Dsu valido per l'Isee si è aggiornato: come cambiano le modalità per ottenere Assegno unico, Bonus asilo nido e altri sussidi

ANSA Isee 2026, arriva il nuovo modello Dsu: cosa cambia.

Arriva il nuovo modello della Dichiarazione sostitutiva unica, nota anche come Dsu, per il calcolo dell’Isee. Con il decreto numero 3 del 2 marzo 2026 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha aggiornato modelli, istruzioni e attestazioni utilizzati dai cittadini per accedere alle prestazioni sociali agevolate.

L’aggiornamento recepisce le novità previste dalla Legge di Bilancio 2026 e introduce modifiche per il sistema di calcolo dell’indicatore economico, con effetti diretti su bonus e sostegni destinati alle famiglie. Tra le principali novità ci sono l’introduzione di un nuovo Isee per prestazioni familiari e inclusione, la revisione delle maggiorazioni per i nuclei con figli e nuove regole sul patrimonio immobiliare.

Isee aggiornato ai dati fiscali più recenti

La prima modifica riguarda l’aggiornamento delle annualità dei dati fiscali utilizzati per il calcolo dell’indicatore.

Nei nuovi modelli Dsu sono stati inseriti i riferimenti alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2024, in modo da allineare il sistema Isee ai dati più recenti disponibili.

Si tratta di un aggiornamento periodico che serve a rendere più preciso il calcolo della situazione economica dei nuclei familiari.

Isee per prestazioni familiari e inclusione

La novità più rilevante introdotta dal nuovo modello Dsu è la creazione di un Isee specifico per prestazioni familiari e misure di inclusione.

Questo indicatore si affianca alle tipologie già esistenti, tra cui:

Isee ordinario;

Isee università;

Isee sociosanitario;

Isee sociosanitario per residenze;

Isee minorenni con genitori non conviventi;

Isee corrente.

Il nuovo indicatore sarà utilizzato per determinare l’accesso o l’importo di alcune delle principali misure di sostegno economico, tra cui:

Assegno di inclusione;

Supporto per la formazione e il lavoro;

Assegno unico universale per i figli;

Bonus asilo nido;

Bonus nuovi nati.

Tra le modifiche più significative c’è anche la revisione della scala di equivalenza, il parametro che tiene conto della composizione del nucleo familiare nel calcolo dell’Isee.

Per le prestazioni familiari e di inclusione le maggiorazioni diventano:

+0,1 per nuclei con due figli;

+0,25 per nuclei con tre figli;

+0,40 per nuclei con quattro figli;

+0,55 per nuclei con almeno cinque figli.

Il nuovo modello modifica inoltre la definizione di alcune categorie familiari nei moduli Dsu: la dicitura “nuclei familiari con almeno tre figli” viene sostituita con “nuclei familiari con almeno due figli” in diverse sezioni. La modifica amplia la platea delle famiglie che possono beneficiare di condizioni più favorevoli nel calcolo dell’indicatore.

Aumenta la franchigia sulla prima casa

Un’altra novità importante riguarda il peso dell’abitazione principale nel patrimonio immobiliare considerato dall’Isee.

La franchigia sulla prima casa aumenta:

da 52.500 euro a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari;

fino a 120.000 euro per chi vive nei capoluoghi delle città metropolitane.

La franchigia viene inoltre incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

Immobili distrutti da calamità esclusi dal calcolo

Il nuovo modello Dsu recepisce anche una misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026 per le famiglie colpite da eventi naturali: per tutto il 2026 gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a causa di calamità naturali non verranno considerati nel patrimonio immobiliare ai fini del calcolo dell’Isee. La norma evita che beni inutilizzabili possano penalizzare i nuclei familiari nella determinazione dell’indicatore economico.

Inps aggiorna automaticamente le attestazioni Isee

Dopo l’approvazione del nuovo modello Dsu, l’Inps ha comunicato di aver già provveduto ad aggiornare tutte le attestazioni Isee relative alle Dsu presentate dal 1° gennaio 2026. Le attestazioni includeranno automaticamente il nuovo indicatore per prestazioni familiari e inclusione.

Per i cittadini questo significa che:

non è necessario presentare una nuova Dsu;

l’attestazione Isee viene aggiornata automaticamente;

il nuovo indicatore verrà utilizzato per il calcolo di bonus e prestazioni familiari.

Dsu Mini

Per molte prestazioni sociali agevolate continua a essere sufficiente la Dsu Mini, la versione semplificata della dichiarazione.

Ma con alcune esclusioni:

presenza di persone con disabilità o non autosufficienti nel nucleo familiare;

richiesta di prestazioni universitarie;

figli minorenni con genitori non conviventi;

accesso a prestazioni familiari e misure di inclusione;

casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti fiscali per eventi eccezionali.

In queste circostanze è necessario compilare la Dsu completa.