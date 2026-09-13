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Nei prossimi mesi arriverà la Carta Dedicata a Te, la social card da 500 euro per l’acquisto di beni essenziali dedicata alle famiglie con Isee basso. A consegnarla sarà Poste Italiane, mentre l’assegnazione è delegata ai singoli Comuni. Il Ministero dell’Agricoltura ha recentemente definito il numero degli aventi diritto, che saranno 1.177.597.

Le persone che riceveranno la Carta Dedicata a Te non saranno però distribuite in maniera omogenea sul territorio nazionale. Alcune città distribuiranno molte più social card di altre.

Le novità della Carta Dedicata a Te per il 2026

La principale novità per il 2026 della Carta Dedicata a Te è proprio il numero di aventi diritto. Sono infatti state incluse 20.000 persone in più rispetto al 2025. Ad avere diritto alla misura sono le famiglie con un indice Isee inferiore a 15.000 euro. In caso di fine delle risorse, avranno la precedenza le famiglie con un figlio con meno di 14 anni a carico.

Se si è compilata da DSU e si è ottenuto un Isee conforme ai requisiti, non sarà necessario presentare alcuna domanda ulteriore. La carta sarà inviata automaticamente a casa da Poste Italiane se non è il primo anno in cui si ottiene questa misura. Si verrà invece convocati presso un ufficio di Poste se è la prima volta che si riceve la Social Card.

Quando arrivano i soldi della Carta Dedicata a Te

Ci saranno però specifiche tempistiche per ricevere la Carta Dedicata a Te. Questa misura viene infatti elargita tramite una carta prepagata fisica e non un semplice bonifico bancario. Questo avviene perché ci sono limitazioni specifiche a quello che si può acquistare con la social card e quindi il denaro non può semplicemente essere elargito sui conti correnti degli aventi diritto come succede, ad esempio, per l’Assegno Unico Universale per le famiglie con figli a carico.

Ci saranno quindi tempi tecnici per i vari passaggi dopo che il Ministero dell’Agricoltura ha stimato il numero di aventi diritto:

l’Inps dovrà stilare le graduatorie entro un mese;

le graduatorie vanno comunicate ai comuni per eventuali integrazioni entro altri 20 giorni;

l’Inps dovrà inviare le graduatorie a Poste Italiane entro altri 10 giorni;

Poste dovrà spedire le carte agli aventi diritto.

Questo processo potrebbe impiegare quindi anche più di due mesi. È possibile che le prime carte arrivino già a fine ottobre, ma è più probabile che la social card sia disponibile per tutti entro novembre.

Le città con più beneficiari della Carta Dedicata a te

Non tutto il territorio nazionale ha una distribuzione omogenea degli aventi diritto alla Carta Dedicata a Te. Le città con il maggior numero di persone che la riceveranno sono:

Napoli, 28.536 beneficiari; Roma, 27.443 beneficiari; Palermo, 18.447 beneficiari; Milano, 13.642 beneficiari; Catania, 10.604 beneficiari.

Le città con meno beneficiari

Al contrario, quelle con meno beneficiari tra quelle più importanti e popolose sono:

Ancona, 994 beneficiari;

Udine, 981 beneficiari;

Arezzo, 963 beneficiari;

Cesena, 956 beneficiari;

Pesaro, 951 beneficiari.

Si tratta anche delle uniche grandi città con meno di 1.000 aventi diritto.