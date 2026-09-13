Nei prossimi mesi arriverà la Carta Dedicata a Te, la social card da 500 euro per l’acquisto di beni essenziali dedicata alle famiglie con Isee basso. A consegnarla sarà Poste Italiane, mentre l’assegnazione è delegata ai singoli Comuni. Il Ministero dell’Agricoltura ha recentemente definito il numero degli aventi diritto, che saranno 1.177.597.
Le persone che riceveranno la Carta Dedicata a Te non saranno però distribuite in maniera omogenea sul territorio nazionale. Alcune città distribuiranno molte più social card di altre.
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Le novità della Carta Dedicata a Te per il 2026
La principale novità per il 2026 della Carta Dedicata a Te è proprio il numero di aventi diritto. Sono infatti state incluse 20.000 persone in più rispetto al 2025. Ad avere diritto alla misura sono le famiglie con un indice Isee inferiore a 15.000 euro. In caso di fine delle risorse, avranno la precedenza le famiglie con un figlio con meno di 14 anni a carico.
Se si è compilata da DSU e si è ottenuto un Isee conforme ai requisiti, non sarà necessario presentare alcuna domanda ulteriore. La carta sarà inviata automaticamente a casa da Poste Italiane se non è il primo anno in cui si ottiene questa misura. Si verrà invece convocati presso un ufficio di Poste se è la prima volta che si riceve la Social Card.
Quando arrivano i soldi della Carta Dedicata a Te
Ci saranno però specifiche tempistiche per ricevere la Carta Dedicata a Te. Questa misura viene infatti elargita tramite una carta prepagata fisica e non un semplice bonifico bancario. Questo avviene perché ci sono limitazioni specifiche a quello che si può acquistare con la social card e quindi il denaro non può semplicemente essere elargito sui conti correnti degli aventi diritto come succede, ad esempio, per l’Assegno Unico Universale per le famiglie con figli a carico.
Ci saranno quindi tempi tecnici per i vari passaggi dopo che il Ministero dell’Agricoltura ha stimato il numero di aventi diritto:
- l’Inps dovrà stilare le graduatorie entro un mese;
- le graduatorie vanno comunicate ai comuni per eventuali integrazioni entro altri 20 giorni;
- l’Inps dovrà inviare le graduatorie a Poste Italiane entro altri 10 giorni;
- Poste dovrà spedire le carte agli aventi diritto.
Questo processo potrebbe impiegare quindi anche più di due mesi. È possibile che le prime carte arrivino già a fine ottobre, ma è più probabile che la social card sia disponibile per tutti entro novembre.
Le città con più beneficiari della Carta Dedicata a te
Non tutto il territorio nazionale ha una distribuzione omogenea degli aventi diritto alla Carta Dedicata a Te. Le città con il maggior numero di persone che la riceveranno sono:
- Napoli, 28.536 beneficiari;
- Roma, 27.443 beneficiari;
- Palermo, 18.447 beneficiari;
- Milano, 13.642 beneficiari;
- Catania, 10.604 beneficiari.
Le città con meno beneficiari
Al contrario, quelle con meno beneficiari tra quelle più importanti e popolose sono:
- Ancona, 994 beneficiari;
- Udine, 981 beneficiari;
- Arezzo, 963 beneficiari;
- Cesena, 956 beneficiari;
- Pesaro, 951 beneficiari.
Si tratta anche delle uniche grandi città con meno di 1.000 aventi diritto.