Si avvicina il pagamento della carta acquisti Dedicata a te, la misura che prevede un aiuto economico per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Come riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026, il decreto del 24 giugno 2026 stabilisce che la prima erogazione avverrà a ottobre 2026.
Il decreto che definisce l’operatività del Fondo Alimentare per le annualità 2026 e 2027 è stato firmato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Indice
A chi spetta: i requisiti per ottenere la carta acquisti
Il contributo spetta ai cittadini che soddisfano i seguenti criteri alla data di pubblicazione del decreto, cioè al 3 agosto 2026:
- tutti i componenti del nucleo familiare devono essere residenti in Italia;
- Isee aggiornato che non supera i 15.000 euro annui.
Chi è escluso
La carta Dedicata a te non spetta ai nuclei familiari che includono percettori di:
- assegno di inclusione, carta acquisti o altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà a livello nazionale, regionale o comunale;
- ammortizzatori sociali o indennità di disoccupazione e integrazione salariale come NASpI, Dis-Coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà, Cig o simili.
Importo del contributo e durata
È previsto un solo contributo per nucleo familiare, erogato in due annualità, ovvero 2026 e 2027. Ogni anno per la carta Dedicata a te vengono erogati 500 euro, ma è possibile che l’importo possa aumentare dopo ricalcoli dovuti a residui.
L’erogazione avviene tramite una carta Postepay messa a disposizione da Poste Italiane. Le carte vanno ritirate presso gli uffici postali previa prenotazione.
Come si ottiene la carta
Il cittadino non deve fare domanda: i Comuni riceveranno dall’Inps gli elenchi dei beneficiari individuati d’ufficio sulla base dell’Isee e della composizione del nucleo familiare. Questi i criteri di priorità decrescente:
- nuclei familiari con almeno tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012 con priorità agli Isee più bassi;
- nuclei familiari con almeno tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008 sempre con priorità agli Isee più bassi;
- nuclei familiari composti da almeno tre componenti con priorità agli Isee più bassi.
Calendario e scadenze 2026-2027
Di seguito le date da segnare in rosso sul calendario per i beneficiari della social card Dedicata a te:
- ottobre 2026 – in un giorno di ottobre ancora non precisato parte l’accredito della prima quota;
- 16 dicembre 2026 – entro tale data è obbligatorio effettuare almeno un primo pagamento con la carta altrimenti si decade dal beneficio;
- aprile 2027 – è prevista l’erogazione della seconda quota;
- da 1 aprile 2027 a 31 agosto 2027 – finestra temporale utile per il ritiro e l’attivazione (tramite pagamento) delle carte non ancora attivate relative all’annualità 2027, a pena di decadenza;
- 10 ottobre 2027 – termine ultimo entro cui le somme accreditate devono essere interamente utilizzate.
Cosa si può comprare
Il contributo della carta acquisti Dedicata a te è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Tra i prodotti ammessi ci sono:
- carni (suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole) e pescato fresco;
- latte e derivati, uova, tonno e carne in scatola;
- oli d’oliva e di semi;
- prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e paste alimentari;
- riso, orzo, farro, avena, mais e altri cereali, oltre alle relative farine;
- ortaggi e frutta di ogni tipo (freschi, surgelati, pronti al consumo);
- pomodori pelati, conserve, legumi, semi e frutti oleosi;
- alimenti per bambini e prima infanzia;
- zuccheri, miele naturale, cacao, cioccolato, lieviti;
- acque minerali, aceto di vino, caffè, tè e camomilla
- prodotti a marchio Dop e Igp.
Sono tassativamente esclusi gli alcolici.
Da una ricognizione è risultato che la città con più beneficiari per la carta acquisti Dedicata a te è Napoli, mentre la città con meno beneficiari è Pesaro.