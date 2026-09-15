La carta acquisti Dedicata a te sarà attivata a ottobre 2026: a chi spetta, quali sono i requisiti Isee, gli importi e le scadenze

IPA Carta Dedicata a te, 500 euro a ottobre 2026: chi ne ha diritto.

Si avvicina il pagamento della carta acquisti Dedicata a te, la misura che prevede un aiuto economico per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Come riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026, il decreto del 24 giugno 2026 stabilisce che la prima erogazione avverrà a ottobre 2026.

Il decreto che definisce l’operatività del Fondo Alimentare per le annualità 2026 e 2027 è stato firmato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A chi spetta: i requisiti per ottenere la carta acquisti

Il contributo spetta ai cittadini che soddisfano i seguenti criteri alla data di pubblicazione del decreto, cioè al 3 agosto 2026:

tutti i componenti del nucleo familiare devono essere residenti in Italia;

Isee aggiornato che non supera i 15.000 euro annui.

Chi è escluso

La carta Dedicata a te non spetta ai nuclei familiari che includono percettori di:

assegno di inclusione, carta acquisti o altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà a livello nazionale, regionale o comunale;

ammortizzatori sociali o indennità di disoccupazione e integrazione salariale come NASpI, Dis-Coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà, Cig o simili.

Importo del contributo e durata

È previsto un solo contributo per nucleo familiare, erogato in due annualità, ovvero 2026 e 2027. Ogni anno per la carta Dedicata a te vengono erogati 500 euro, ma è possibile che l’importo possa aumentare dopo ricalcoli dovuti a residui.

L’erogazione avviene tramite una carta Postepay messa a disposizione da Poste Italiane. Le carte vanno ritirate presso gli uffici postali previa prenotazione.

Come si ottiene la carta

Il cittadino non deve fare domanda: i Comuni riceveranno dall’Inps gli elenchi dei beneficiari individuati d’ufficio sulla base dell’Isee e della composizione del nucleo familiare. Questi i criteri di priorità decrescente:

nuclei familiari con almeno tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012 con priorità agli Isee più bassi;

nuclei familiari con almeno tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008 sempre con priorità agli Isee più bassi;

nuclei familiari composti da almeno tre componenti con priorità agli Isee più bassi.

Calendario e scadenze 2026-2027

Di seguito le date da segnare in rosso sul calendario per i beneficiari della social card Dedicata a te:

ottobre 2026 – in un giorno di ottobre ancora non precisato parte l’accredito della prima quota;

16 dicembre 2026 – entro tale data è obbligatorio effettuare almeno un primo pagamento con la carta altrimenti si decade dal beneficio;

aprile 2027 – è prevista l’erogazione della seconda quota;

da 1 aprile 2027 a 31 agosto 2027 – finestra temporale utile per il ritiro e l’attivazione (tramite pagamento) delle carte non ancora attivate relative all’annualità 2027, a pena di decadenza;

10 ottobre 2027 – termine ultimo entro cui le somme accreditate devono essere interamente utilizzate.

Cosa si può comprare

Il contributo della carta acquisti Dedicata a te è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Tra i prodotti ammessi ci sono:

carni (suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole) e pescato fresco;

latte e derivati, uova, tonno e carne in scatola;

oli d’oliva e di semi;

prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e paste alimentari;

riso, orzo, farro, avena, mais e altri cereali, oltre alle relative farine;

ortaggi e frutta di ogni tipo (freschi, surgelati, pronti al consumo);

pomodori pelati, conserve, legumi, semi e frutti oleosi;

alimenti per bambini e prima infanzia;

zuccheri, miele naturale, cacao, cioccolato, lieviti;

acque minerali, aceto di vino, caffè, tè e camomilla

prodotti a marchio Dop e Igp.

Sono tassativamente esclusi gli alcolici.

Da una ricognizione è risultato che la città con più beneficiari per la carta acquisti Dedicata a te è Napoli, mentre la città con meno beneficiari è Pesaro.