Entro la fine dell'anno It-Wallet si allargherà ulteriormente, includendo nell'App IO non solo documenti come la tessera elettorale, ma anche l'Isee e le iscrizioni scolastiche e universitarie

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It-Wallet si allargherà ulteriormente entro la fine dell’anno. La funzione dell’App IO che permette di caricare e digitalizzare i propri documenti sul cellulare, con validità pari a quella dei documenti cartacei, includerà anche la tessera elettorale e l’iscrizione alle liste elettorali.

Non saranno però soltanto i documenti a essere inclusi in questo aggiornamento. Su It-Wallet sarà infatti possibile visualizzare anche il proprio Isee, l‘iscrizione all’Università o a scuola e i titoli di studio conseguiti.

Le novità di It-Wallet entro la fine del 2026

I cambiamenti di It-Wallet riguarderanno soprattutto il numero di documenti che sarà possibile digitalizzare. L’obiettivo è quello di consentire ai cittadini di avere sempre a disposizione qualsiasi documento sul proprio smartphone, facilitando così l’accesso anche a quelli che solitamente non si tengono nel portafogli.

La tessera elettorale e le iscrizioni alle liste

Un esempio perfetto di questa iniziativa è l’inserimento della tessera elettorale in It-Wallet. Un documento utilizzato raramente, che spesso finisce per essere perso o comunque cercato per diverso tempo a ridosso delle elezioni. Digitalizzandolo, sarà possibile averlo sempre a disposizione con il semplice accesso all’App IO.

Sempre per quanto riguarda le elezioni, su It-Wallet saranno disponibili anche:

l’iscrizione alle liste elettorali;

il certificato di godimento dei diritti politici.

I dati anagrafici e l’attestato di residenza

Un’altra estensione del perimetro delle informazioni contenute in It-Wallet riguarderà gli attestati. Entro la fine del 2026 saranno infatti digitalizzabili:

le informazioni anagrafiche;

l’attestato di residenza.

Per caricare questi documenti, però, non basterà lo Spid. Sarà infatti necessario richiedere l’Attestato Elettronico dei Dati di Identificazione Personale, passaggio necessario per confermare l’identità della persona fisica che sta digitalizzando questi documenti.

L’Isee su It-Wallet

Un’altra novità molto importante per l’utilizzo di It-Wallet, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, è la possibilità di caricare le informazioni legate all’Isee, il principale indicatore della situazione finanziaria delle famiglie italiane.

L’Isee è una delle certificazioni più importanti che una famiglia può richiedere. Dal suo importo, infatti, dipendono:

l’accesso a diversi bonus;

la riduzione delle tasse universitarie per i figli a carico;

l’importo dell’Assegno Unico Universale alle famiglie con figli;

l’accesso a misure come l’Assegno di Inclusione e il Supporto Formazione Lavoro.

Averlo sempre a disposizione nel proprio telefono cellulare potrebbe aiutare a sveltire numerosi processi burocratici.

Le iscrizioni a scuola e all’Università

Entro il 2026 It-Wallet dovrebbe accogliere anche diverse novità che riguardano il mondo dell’istruzione. Saranno infatti disponibili le iscrizioni a scuola e all’Università, oltre ai titoli di studio conseguiti.

Il futuro di It-Wallet

A partire dai prossimi anni, It-Wallet dovrebbe iniziare a ospitare anche alcuni dei documenti più utilizzati. Il passaporto dovrebbe essere il prossimo grande passo per quanto riguarda la documentatone statale, ma ci sarà spazio anche per tessere di uso quotidiano come:

gli abbonamenti ai mezzi pubblici;

i biglietti aerei;

i ticket per i concerti, i muesi e gli stadi.

A questi dovrebbero aggiungersi anche documenti come l’attestato di disoccupazione, le partecipazioni ai bandi pubblici e i servizi di pagamento.