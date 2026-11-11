Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Come funziona e quanto costa il soggiorno agevolato INPS.

Tanto in estate quanto in inverno l’INPS mette a disposizione delle agevolazioni per i soggiorni in località termali, balneari, mete culturali o di montagna. Si chiama bonus Vacanze invernali ed è un bando dell’INPS per i soggiorni invernali 2026-2027 nelle “case del maestro”, ovvero strutture di proprietà dell’istituto stesso riservate agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e ai loro familiari.

Si tratta di un bonus che permette di trascorrere le festività di dicembre e gennaio con un pacchetto agevolato. Il prezzo è molto conveniente: il motivo è che le spese sono coperte dal Fondo Assistenza Magistrale, che sostiene la maggior parte dei costi. La quota a carico dei partecipanti, che varia in base alla situazione economica del nucleo familiare, è comunque piuttosto contenuta. Per esempio, 10 giorni e nove notti in pensione completa possono costare circa 50 euro a persona.

C’è un bonus vacanze per il 2026?

No, non c’è un bonus Vacanze come li abbiamo conosciuti negli scorsi anni. Sono stati definitivamente cancellati e quindi non sono più richiedibili nel 2026. Esistono però delle agevolazioni, attualmente ancora in vigore, per i viaggi erogati direttamente dall’INPS.

Ci sono tuttavia delle limitazioni, non soltanto perché vengono assegnati tramite bandi, ma anche perché sono rivolte a categorie specifiche come i pensionati della pubblica amministrazione o i figli di dipendenti e pensionati del settore pubblico.

Come funziona il bonus Vacanze?

Il bonus Vacanze invernali 2026-2027 è regolato da un bando. La presentazione delle domande è scaduta il 23 settembre 2026 alle ore 12:00. Entro il 30 settembre è stato possibile controllare l’esito nell’area riservata e presentare un eventuale riesame della domanda; infine, entro il 31 ottobre è stato possibile modificare la preferenza sulle strutture.

Ricordiamo inoltre che le date sono prefissate: dal 27 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 e non possono essere modificate.

Le destinazioni sono in tutto cinque:

Fiuggi;

Silvi Marina;

Lorica di Pedace;

Roma;

San Cristoforo al Lago in Trentino.

Chi può presentare la domanda: i requisiti

I posti disponibili presso le strutture autorizzate sono limitati, da qui la necessità della graduatoria e soprattutto dei requisiti che possono essere piuttosto stringenti.

A partire da chi può presentare la domanda:

il dipendente o il pensionato iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale dell’INPS;

il coniuge superstite, il partner unito civilmente o il convivente, purché non abbia instaurato un nuovo legame alla data di scadenza del bando;

gli orfani del titolare, a condizione che siano minorenni alla scadenza prevista;

un assistente accompagnatore per i partecipanti che si trovano in condizioni di disabilità grave.

Chi presenta la domanda può fare richiesta per una struttura, che ha un numero limitato di posti:

a Fiuggi (Frosinone) sono disponibili 146 posti letto;

a Silvi Marina (Teramo) sono disponibili 132 posti letto;

a Lorica di Pedace (Cosenza) sono disponibili 98 posti letto;

a Roma, in Piazza dei Giuochi Delfici, sono disponibili 94 posti letto;

a San Cristoforo al Lago (Trento) sono disponibili 73 posti letto.

Tutti i costi e cosa non è incluso

Come anticipato, il prezzo varia in base alla situazione economica del nucleo familiare, con prezzi che restano comunque molto convenienti.

Per chi ha un ISEE fino a 8.000 euro, la quota minima è di appena 48 euro a persona. Questa cresce progressivamente con il reddito, fino a un massimo di 243 euro per chi supera i 300.000 euro annui o non ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Le quote del soggiorno sono pensate per 10 giorni (9 notti) per il periodo dal 27 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027:

fino a 8.000 euro il costo è di 48 euro;

da 8.000,01 a 12.000 euro il costo è di 60 euro;

da 12.000,01 a 16.000 euro il costo è di 73 euro;

da 16.000,01 a 20.000 euro il costo è di 85 euro;

da 20.000,01 a 24.000 euro il costo è di 96 euro;

da 24.000,01 a 28.000 euro il costo è di 109 euro;

da 28.000,01 a 32.000 euro il costo è di 121 euro;

da 32.000,01 a 36.000 euro il costo è di 134 euro;

da 36.000,01 a 44.000 euro il costo è di 146 euro;

da 44.000,01 a 56.000 euro il costo è di 162 euro;

da 56.000,01 a 72.000 euro il costo è di 182 euro;

da 72.000,01 a 92.000 euro il costo è di 203 euro;

da 92.000,01 a 300.000 euro il costo è di 223 euro;

oltre 300.000 euro o senza DSU a sistema il costo è di 243 euro.

Attenzione però a cosa non è incluso nella pensione completa, che mette già a disposizione i due pasti principali: si tratta delle consumazioni al bar, che restano a carico dei beneficiari.