Inps, fino a 10.000 euro di rimborso per spese mediche ai docenti di primaria e infanzia

Esiste un contributo ex Enam per le spese sanitarie dei maestri di ruolo, dei dirigenti scolastici, del personale Dsga sulla base di requisiti Isee: vale anche per i familiari a carico.

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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Inps, fino a 10.000 euro di rimborso per spese mediche ai docenti di primaria e infanzia
ANSA
Inps, fino a 10.000 euro di rimborso per spese mediche ai docenti di primaria e infanzia
Quali spese mediche sono rimborsabili? Chi può richiedere il rimborso Inps? Come si fa domanda per il rimborso?

Con il caro vita che comprime il budget di tutte le famiglie, c’è chi può beneficiare di misure dedicate per alleggerire alcune voci di spesa quotidiane. È il caso del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, compresi i dirigenti scolastici e i Dsga, che possono accedere a uno specifico strumento di welfare integrativo erogato dall’Inps.

Si tratta di un’opportunità riservata agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale (ex Enam), che consente di ottenere rimborsi fino a un massimo di 10.000 euro per le spese sanitarie sostenute per sé o per i propri familiari.

Chi ha diritto al contributo

Il bonus è finanziato attraverso il contributo obbligatorio trattenuto direttamente in busta paga e consente di recuperare una percentuale consistente delle uscite sostenute nei dodici mesi precedenti la presentazione della richiesta.

L’accesso al beneficio è riservato a chi risulta iscritto d’ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale, il fondo di previdenza e assistenza integrativa amministrato dall’Inps. Nello specifico, la platea comprende:

  • i docenti di ruolo della scuola statale dell’infanzia e primaria;
  • i dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici;
  • i direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) individuati dalla legge n. 1213/1967.

Quali sono i familiari coperti

La tutela non riguarda soltanto il docente o il Dsga titolare del trattamento, ma si estende a un ampio raggio di familiari assistibili, a condizione che i requisiti previsti risultino posseduti alla data in cui è stata sostenuta la spesa sanitaria. Rientrano tra i beneficiari:

  • il coniuge o l’unito civilmente convivente e a carico;
  • il vedovo o la vedova non risposati;
  • i figli a carico fino a 26 anni (o senza limiti di età se inabili al lavoro);
  • i genitori a carico;
  • gli orfani titolari di pensione di reversibilità.

A quanto ammonta il rimborso

L’entità del contributo non è fissa, ma viene calcolata in base alla fascia Isee e in percentuale rispetto alla spesa sostenuta, a partire da una soglia minima di uscita:

Fascia Isee Percentuale rimborso Spesa minima richiesta
Fino a 8.000 euro 60% 300 euro
Tra 8.000,01 e 24.000 euro 50% 650 euro
Tra 24.000,01 e 32.000 euro 45% 1.000 euro
Oltre 32.000 euro 40% 1.400 euro

In ogni caso, non può essere erogata una somma superiore a 10.000 euro. Per le prestazioni riferite ai familiari a carico, la quota spettante viene parametrata anche alla percentuale di carico economico del familiare nei confronti del richiedente.

Quali spese sanitarie sono rimborsabili

L’elenco delle prestazioni coperte dal fondo di assistenza include:

  • visite mediche generiche e specialistiche, esami di laboratorio e ticket sanitari;
  • farmaci prescritti dal medico, compresi i preparati omeopatici;
  • cure e interventi odontoiatrici e ortodontici;
  • acquisto di protesi ortopediche, acustiche, oculari, occhiali da vista e lenti a contatto;
  • dispositivi specifici come letti ortopedici e parrucche oncologiche;
  • trattamenti riabilitativi, psicoterapia e logopedia;
  • cure termali, interventi chirurgici e trattamenti di fecondazione assistita (fino a tre percorsi).

Rimangono invece escluse le prestazioni a finalità esclusivamente estetica e le attività medico-legali. Nel caso in cui la spesa sia già stata parzialmente rimborsata da un’assicurazione privata o da altri enti pubblici, si può comunque beneficiare del supporto Inps, che applicherà la percentuale di rimborso soltanto sull’importo rimasto effettivamente a carico del contribuente.

Come e quando presentare la domanda

I rimborsi possono essere richiesti esclusivamente per le spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di inoltro dell’istanza online. Inoltre, tra l’invio di una richiesta e quella successiva deve trascorrere un intervallo di almeno 12 mesi.

La procedura si svolge interamente in via telematica dal Portale Prestazioni Welfare dell’Inps tramite Spid, Cie o Cns. Non si tratta di compilare un semplice modulo: occorre allegare la seguente documentazione:

  • le fatture o le ricevute intestate delle prestazioni sanitarie;
  • le prescrizioni mediche rilasciate dal medico curante o dallo specialista in data antecedente al pagamento;
  • la dichiarazione di conformità degli originali;
  • la copia di un documento d’identità in corso di validità.
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