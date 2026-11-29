Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con la Manovra 2027 cambiano le scadenze per il Bonus prima casa

Più tempo per spostare la residenza o ricomprare un immobile senza perdere gli sconti fiscali. Con l’articolo 41 della Legge di Bilancio 2027, il Governo porta a 2 anni tutte le scadenze legate al bonus prima casa, eliminando le differenze di tempo che finora creavano confusione a chi cambia abitazione.

Se la norma sarà confermata in via definitiva dal Parlamento, le nuove regole scatteranno dal 1° gennaio 2027 e varranno anche per chi ha già comprato o venduto casa negli ultimi mesi, purché i vecchi termini non siano già scaduti.

Bonus prima casa 2027: cosa cambia

Quando si compra un immobile con le agevolazioni prima casa, che si affiancano alle misure di sostegno già previste sul fronte del bonus mutuo prima casa, si pagano molte meno tasse: l’imposta di registro scende dal 9% al 2%, oppure si applica l’Iva ridotta al 4% se si acquista direttamente dal costruttore.

In cambio, però, il Fisco chiede di rispettare due regole precise dopo il rogito:

trasferire la residenza nel Comune della nuova casa; non rivenderla prima di cinque anni, a meno che non se ne compri un’altra da usare come abitazione principale.

Finora le scadenze non erano uguali per tutti ed era facile che i contribuenti cadessero in fallo. Dal 2027 ogni limite temporale viene uniformato:

chi compra casa avrà 2 anni di tempo, anziché 18 mesi, per spostare la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile;

chi vende la prima casa prima dei 5 anni avrà 2 anni di tempo, anziché uno solo, per ricomprarne un’altra senza dover restituire al Fisco le tasse risparmiate;

chi cambia casa potrà recuperare le tasse pagate sul vecchio acquisto entro 2 anni, sia che venda prima di comprare sia che compri prima di vendere.

Cambio casa e recupero delle tasse

Il credito d’imposta per il riacquisto è uno sconto fiscale molto utile perché permette a chi vende una prima casa mentre ne compra un’altra di scalare le tasse già pagate sul primo acquisto da quelle dovute sul nuovo.

Fino a oggi, però, il risultato cambiava in base all’ordine dei due atti dal notaio:

se compravi prima la casa nuova e poi vendevi la vecchia, avevi 2 anni di tempo per vendere senza perdere il credito;

se invece vendevi prima la casa vecchia e poi compravi la nuova, avevi soltanto 1 anno di tempo per firmare il nuovo rogito.

Con la Manovra 2027 questa differenza sparisce: in entrambi i casi ci sono 2 anni pieni per completare l’operazione.

Resta comunque obbligatorio chiedere esplicitamente questo sconto nel nuovo atto davanti al notaio, a meno che non si decida di usarlo solo nella dichiarazione Irpef, dove trovano spazio anche le altre agevolazioni legate all’abitazione come il bonus mobili 2027.

Vale anche per chi ha già comprato o venduto?

Le nuove regole non riguardano soltanto i rogiti firmati dal 1° gennaio 2027 in poi. La norma estende infatti il termine dei 2 anni anche a chi ha già comprato o venduto casa in precedenza, a una sola condizione: al 1° gennaio 2027 non devono essere già scaduti i vecchi termini. Il conteggio dei due anni parte comunque sempre dalla data del vecchio rogito.

Per dimostrare di aver rispettato la scadenza sulla residenza fa fede il giorno in cui si presenta la domanda in Comune. Se invece ci si accorge in anticipo di non riuscire a trasferirsi o a ricomprare entro i due anni, è possibile avvisare l’Agenzia delle Entrate prima della scadenza e versare la differenza d’imposta con gli interessi, evitando così le multe; se la scadenza è già passata, si può comunque ricorrere al ravvedimento operoso per pagare sanzioni ridotte.