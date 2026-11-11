Il leopardo delle nevi diventa un charm DoDo per sostenere il WWF in Pakistan

WWF Il leopardo delle nevi è classificato come vulnerabile dalla Lista Rossa IUCN

Vive sopra i tremila metri, si mimetizza tra le rocce e la neve, e pochi l’hanno visto dal vivo. Soprannominato il fantasma delle montagne, il leopardo delle nevi è il protagonista del nuovo charm firmato DoDo, il marchio di gioielli componibili nato in casa Pomellato, che rinnova così la collaborazione con WWF Italia.

Il ciondolo prende la sagoma del felino e la reinterpreta con il linguaggio grafico tipico della maison. Il messaggio inciso è “incontrarti è prezioso”, un riferimento alla rarità degli avvistamenti e insieme alla fragilità di una specie che rischia di diventare ancora più difficile da incontrare.

Due creazioni per i sessant’anni del WWF Italia

DoDo

Il 2026 è un anno speciale per l’associazione ambientalista, che celebra i sessant’anni di attività in Italia. Per l’anniversario DoDo ha previsto due creazioni. La prima, il charm Panda, è stata presentata a maggio ed è legata al Sistema Oasi WWF. La seconda è il leopardo delle nevi, che sposta lo sguardo fuori dai confini nazionali.

Il sostegno del brand va infatti a un progetto di conservazione in Pakistan. L’iniziativa usa tecnologie condivise per raccogliere dati, fare ricerca e sensibilizzare. L’obiettivo è coinvolgere le comunità locali e trasformare il rapporto con il predatore, oggi spesso conflittuale, in una forma di convivenza.

Il contributo di DoDo a WWF Italia è un impegno diretto e non dipende dalle vendite del charm. Una scelta che il marchio aveva già adottato in passato e che separa la raccolta fondi dalla logica commerciale del prodotto.

Una specie classificata come vulnerabile

DoDo

Panthera uncia, questo il nome scientifico, è distribuita in dodici Paesi dell’Asia centrale e meridionale, lungo le grandi catene montuose dall’Himalaya all’Altaj. La Lista Rossa IUCN la classifica come vulnerabile. Secondo le stime riportate dal WWF, la popolazione potrebbe ridursi fino al 10% nei prossimi dieci anni.

Le minacce sono diverse e si sommano. C’è la frammentazione dell’habitat e c’è il bracconaggio, alimentato dal commercio illegale di pelli e ossa. Poi il cambiamento climatico, che altera gli ecosistemi di montagna e riduce le prede disponibili. E infine le uccisioni per ritorsione, quando il leopardo attacca il bestiame dei pastori. È proprio su quest’ultimo fronte che lavorano i progetti basati sul coinvolgimento delle comunità.

Qualche segnale positivo esiste. Nel 2025 il Nepal ha pubblicato la sua prima stima nazionale affidabile, contando 397 esemplari nelle regioni himalayane, circa il 10% della popolazione mondiale. Un dato che, per una specie così elusiva, rappresenta un punto di partenza prezioso per le future politiche di tutela.

Una galleria di specie ambasciatrici

Il leopardo si aggiunge a una galleria di specie ambasciatrici che DoDo ha costruito negli anni con il WWF. Nel 2023 c’era la campagna ReNature, con i charm in argento dedicati al falco pescatore dell’Oasi di Burano. Nel 2024 è toccato alla foca monaca del Mediterraneo, nel 2025 al fenicottero rosa. Ogni volta un animale diverso, scelto per raccontare un habitat da proteggere.