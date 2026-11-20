Il Fisco ha aggiornato la guida sui servizi digitali per consultare visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie su immobili propri o di terzi

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Online la nuova guida per i servizi catastali redatta dall'Agenzia delle Entrate

Sono tante le operazioni finanziarie che riguardano le proprietà immobiliari a richiedere l’intermediazione di terzi. Serve scaricare una visura catastale per calcolare il corretto importo dell’Imu così come è importante sapere se sull’immobile che si intende acquistare gravino ipoteche o pignoramenti. Quasi tutti questi documenti sono accessibili senza costi attraverso i canali ufficiali del Fisco.

Per aiutare i contribuenti a orientarsi tra i registri immobiliari senza spendere denaro in intermediari, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova guida aggiornata.

Cosa si può sapere gratis sui propri immobili

Il vademecum si chiama I servizi di consultazione catastale e ipotecaria e riepiloga le funzioni digitali disponibili, chiarendo i termini tecnici che si incontrano durante le ricerche.

Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite un dispositivo di identificazione digitale, i proprietari possono ottenere in tempo reale e a costo zero la seguente documentazione ufficiale:

la visura catastale attuale o storica per singolo immobile, cioè la scheda anagrafica della casa o del terreno che riporta i dati identificativi e la rendita catastale, quel valore su cui si calcolano Imu, Isee e tasse sulla compravendita;

la visura catastale attuale per soggetto, che raccoglie in un unico documento l’elenco completo di tutti i fabbricati e i terreni intestati a una persona sul territorio nazionale;

la planimetria dell’unità immobiliare urbana, indispensabile per verificare prima di un rogito o di una ristrutturazione che la disposizione interna dei locali coincida con quanto dichiarato al Fisco;

la visura della mappa con la rappresentazione della particella del Catasto terreni e i fogli di mappa catastale, cioè i disegni tecnici che mostrano i confini esatti dei lotti e la posizione dei fabbricati sul territorio;

l’elenco di ogni formalità e dei relativi atti giuridici, disponibile gratuitamente per i beni di cui il richiedente risulta attuale titolare.

Cosa puoi sapere sugli immobili altrui

La guida chiarisce che i servizi online del Fisco permettono di effettuare alcuni tipi di verifiche su immobili che non si possiedono. È bene sapere che, prima di firmare un preliminare d’acquisto, si può:

consultare gratuitamente le banche dati attraverso il servizio dedicato alle visure catastali di immobili non di proprietà, per verificare chi sono gli effettivi intestatari della proprietà, della nuda proprietà o dell’usufrutto;

verificare consistenza, superficie e rendita catastale di qualsiasi fabbricato o terreno nella sezione “Consultazione rendite catastali” senza nemmeno bisogno di registrarsi;

visualizzare gratuitamente particelle e fabbricati sulla cartografia ufficiale attraverso il “Geoportale Cartografico Catastale”;

controllare nel Registro delle comunicazioni se, una volta estinto il mutuo, la banca ha effettivamente cancellato l’ipoteca.

Per verificare invece singole annotazioni e ipoteche su immobili di terzi tramite l’ispezione ipotecaria telematica, è possibile scaricare i documenti in pdf versando solo le tasse ipotecarie previste tramite pagoPA. Fanno eccezione le province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, dove vige il sistema tavolare, cioè l’archivio immobiliare gestito dai tribunali su base territoriale.

Come correggere online errori di indirizzo e di intestazione

Un dato catastale sbagliato, un numero civico errato o un passaggio di proprietà mai registrato possono bloccare una compravendita o far scattare accertamenti sui tributi locali. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate indica le procedure telematiche gratuite per sistemare la propria posizione senza andare allo sportello: