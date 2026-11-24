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iStock Bonus mobili 2027, come funziona la detrazione del 50% fino a 2.500 euro. Requisiti, lavori necessari, spese ammesse e modalità per richiederlo

Il bonus mobili 2027 permette di recuperare il 50% delle spese sostenute per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, fino a un risparmio fiscale massimo di 2.500 euro. La proroga dell’agevolazione è prevista dal disegno di Legge di Bilancio 2027, ancora all’esame del Parlamento. Il limite di spesa agevolabile resta fissato a 5.000 euro per unità immobiliare. Il beneficio viene riconosciuto attraverso la dichiarazione dei redditi e non come sconto immediato al momento dell’acquisto. Accanto al bonus mobili, la Manovra prevede anche il rifinanziamento del voucher elettrodomestici, un incentivo distinto che non richiede necessariamente lavori edilizi.

Bonus mobili 2027, come funziona e quanto si può recuperare

Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese documentate, da suddividere in dieci quote annuali di pari importo. Il tetto massimo è di 5.000 euro per ogni immobile interessato da interventi di recupero edilizio. Di conseguenza, il risparmio fiscale complessivo non può superare 2.500 euro. Per esempio, acquistando mobili per 3.000 euro si ottiene una detrazione di 1.500 euro, distribuita in dieci rate da 150 euro ciascuna. Con una spesa di 5.000 euro, invece, la detrazione raggiunge 2.500 euro, pari a 250 euro all’anno. Il beneficio può essere utilizzato nei limiti dell’Irpef dovuta. Le quote che non trovano capienza nell’imposta non vengono generalmente rimborsate.

Chi ha diritto al bonus mobili 2027 e quali lavori servono

Per ottenere l’agevolazione è necessario aver avviato lavori di recupero edilizio sull’immobile da arredare. Per gli acquisti del 2027, i lavori devono essere iniziati dal 1° gennaio 2026 e prima del pagamento dei mobili. Tra gli interventi che consentono di accedere al beneficio rientrano la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.

Non è sufficiente, invece, effettuare una semplice manutenzione ordinaria all’interno di una singola abitazione, come tinteggiare le pareti. La detrazione è collegata all’immobile interessato dai lavori e può riguardare anche una seconda casa, purché siano rispettate le condizioni richieste.

Quali mobili si possono acquistare con il bonus 2027

L’agevolazione riguarda l’acquisto di mobili nuovi destinati ad arredare l’immobile ristrutturato. Tra i prodotti ammessi figurano letti, armadi, cassettiere, tavoli, sedie, divani, librerie e apparecchi di illuminazione. Sono detraibili anche le spese di trasporto e montaggio, se sostenute attraverso modalità di pagamento ammesse. Non rientrano nel beneficio porte, pavimentazioni, tende e altri complementi che non sono considerati mobili agevolabili.

Per i grandi elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici, il testo della Manovra 2027 presenta un aspetto ancora da chiarire. La disposizione richiama i mobili, mentre la documentazione finanziaria collegata continua a fare riferimento anche agli elettrodomestici. L’eventuale esclusione dovrà quindi essere verificata nel testo definitivo della legge.

Come richiedere il bonus mobili 2027 e quali documenti conservare

Per usufruire del bonus non occorre presentare una domanda preventiva all’Inps o all’Agenzia delle Entrate. La detrazione viene richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa. Per gli acquisti effettuati nel 2027, il beneficio potrà quindi essere indicato nella dichiarazione presentata nel 2028. I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale, carta di credito oppure carta di debito. Non sono ammessi contanti e assegni. Occorre conservare fatture, ricevute di pagamento e documentazione relativa all’inizio dei lavori edilizi. Se il bonus è già stato utilizzato nel 2026 per lo stesso immobile, le spese precedenti concorrono al calcolo del limite complessivo di 5.000 euro.