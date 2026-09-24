Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock La gestione delle agevolazioni prima casa

Il settore immobiliare italiano continua a essere al centro di importanti evoluzioni normative e interpretative. Le agevolazioni prima casa rappresentano una delle misure fiscali più apprezzate da acquirenti e famiglie, nate con l’obiettivo di ridurre la pressione tributaria sui trasferimenti di immobili destinati ad abitazione principale. Tuttavia, le modalità pratiche di fruizione di questi benefici – e in particolare la gestione dei tempi e di quando si intende sostituire un immobile già posseduto – generano spesso dubbi applicativi.

Negli ultimi anni, l’intersezione tra le novità introdotte dal legislatore e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate ha ridisegnato il quadro operativo. Attraverso specifiche circolari e risposte a degli interpelli, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito le regole relative all’estensione dei termini temporali per l’alienazione del vecchio immobile e alla contestuale fruizione del credito d’imposta.

L’impianto normativo generale delle agevolazioni prima casa

Per comprendere i recenti sviluppi di prassi, occorre prima di tutto definire l’ossatura normativa su cui poggiano le agevolazioni prima casa. Il punto di riferimento fondamentale è costituito dal Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986. In particolare, l’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, unitamente alla Nota II-bis, stabilisce il regime tributario di favore.

Quando ricorrano le condizioni di legge, l’acquisto dell’immobile beneficia di aliquote ridotte:

acquisti soggetti a imposta di registro . Si applica l’aliquota ridotta al 2% (rispetto al 9% ordinario), oltre alle imposte ipotecaria e catastale determinate in misura fissa pari a 50 euro ciascuna;

. Si applica l’aliquota ridotta al 2% (rispetto al 9% ordinario), oltre alle imposte ipotecaria e catastale determinate in misura fissa pari a 50 euro ciascuna; acquisti soggetti ad IVA (da impresa costruttrice). L’aliquota IVA scende al 4% (anziché al 10%), mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

I requisiti richiesti dalla Nota II-bis prevedono che l’immobile non rientri nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9), che sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce la propria residenza entro 18 mesi (ovvero dove svolge la propria attività), e che il contribuente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro immobile nel medesimo Comune.

La lettera c) del comma 1 della Nota II-bis richiede inoltre che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di diritti reali su altra casa di abitazione acquistata con le medesime agevolazioni prima casa.

La svolta per chi sostituisce la casa

Il divieto di possedere un altro immobile già acquistato con i benefici fiscali rappresentava in passato un ostacolo per chi desiderava cambiare casa senza dover prima forzatamente svendere la vecchia abitazione.

Per superare questa rigidità, l’articolo 1, comma 55, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto il comma 4-bis all’interno della Nota II-bis. La norma ha stabilito che le agevolazioni prima casa spettano anche al contribuente che sia ancora in possesso dell’immobile preesistente acquistato a suo tempo con i benefici, a condizione che nell’atto di acquisto si impegni ad alienare tale immobile entro un anno dalla data del nuovo rogito.

Più di recente, l’articolo 1, comma 116, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) è intervenuto nuovamente sulla materia per dare ulteriore respiro al mercato immobiliare. La norma ha modificato il comma 4-bis, estendendo da uno a due anni il termine massimo a disposizione del contribuente per cedere l’abitazione pre-posseduta a decorrere dall’acquisto della nuova casa.

Il nodo del credito d’imposta: la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 197/2025

L’ampliamento del termine per la vendita a due anni ha sollevato un quesito cruciale per gli operatori del settore: quale impatto produce questa proroga sulla disciplina del credito d’imposta?

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa è disciplinato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Tale norma attribuisce un credito – fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato – ai contribuenti che provvedono ad acquisire un’altra abitazione non di lusso entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si era fruito dell’aliquota ridotta.

Attraverso la risposta all’interpello n. 197 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito il quadro normativo coordinando le varie disposizioni. L’Amministrazione ha ricordato come già con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, (che faceva seguito ai primi chiarimenti forniti con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001, e successivamente confermati dalle circolari n. 7/E del 2021 e n. 15/E del 2023), fosse stato riconosciuto il diritto al credito d’imposta anche nell’ipotesi inversa, ossia quando l’acquisto della nuova abitazione precede la vendita dell’immobile vecchio.

Richiamando la ratio legis della Legge di Bilancio 2025 – intesa ad agevolare la sostituzione della casa di abitazione fornendo tempi più distesi per le transazioni – l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il maggior termine di due anni per l’alienazione non pregiudica la spettanza del credito d’imposta per il nuovo acquisto.

Tuttavia, con la risposta n. 197/2025 viene precisato l’aspetto operativo: in questi casi, il credito d’imposta viene riconosciuto in via provvisoria al momento del rogito di acquisto. Qualora il contribuente non riesca ad alienare l’immobile pre-posseduto entro il termine tassativo dei due anni, si verifica la decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite per il riacquisto, con il conseguente recupero delle imposte ordinarie, delle sanzioni e degli interessi, oltre alla perdita del credito d’imposta stesso.

Vendita prima del riacquisto: i limiti posti dalla risposta n. 297/2025

Successivamente, la prassi tributaria ha affrontato l’ipotesi speculare. Con la risposta all’interpello n. 297 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito se l’estensione a due anni valga anche nell’ipotesi tradizionale in cui il contribuente venda prima la vecchia casa e poi proceda al nuovo acquisto.

I contribuenti sostenevano che, in forza dell’unicità di ratio delle norme volte a stimolare il mercato e ad agevolare la sostituzione dell’abitazione principale, il termine biennale dovesse valere in entrambe le direzioni, evitando così una disparità di trattamento tra chi acquista prima di vendere e chi vende prima di acquistare.

L’Agenzia delle Entrate ha però respinto questa interpretazione estensiva, applicando il principio di stretta interpretazione che governa le norme sulle agevolazioni fiscali. L’Amministrazione ha rilevato che la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 ha riguardato in modo puntuale ed esclusivo il comma 4-bis della Nota II-bis (relativo all’ipotesi in cui l’acquisto precede la vendita), lasciando inalterato il testo dell’articolo 7 della Legge n. 448 del 1998.

Di conseguenza, la prassi ufficiale stabilisce una netta distinzione temporale:

nuovo acquisto effettuato prima della vendita dell’immobile pre-posseduto . In questo caso si applica il termine esteso di due anni per vendere la vecchia casa e mantenere le agevolazioni prima casa, fruendo in via provvisoria del credito d’imposta;

. In questo caso si applica il termine esteso di due anni per vendere la vecchia casa e mantenere le agevolazioni prima casa, fruendo in via provvisoria del credito d’imposta; vendita dell’immobile pre-posseduto effettuata prima del nuovo acquisto. Il contribuente continua ad avere un solo anno di tempo dalla data del rogito di vendita per acquistare la nuova abitazione, al fine di beneficiare del credito d’imposta previsto dalla Legge n. 448/1998 e conservare l’agevolazione.

Considerazioni finali per i contribuenti

L’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle Entrate conferma l’attenzione delle istituzioni verso le dinamiche del mercato immobiliare, offrendo maggiore elasticità a chi si trova ad acquistare un nuovo immobile prima di essere riuscito a collocare sul mercato quello precedente.

Al contempo, l’esegesi rigorosa fornita con la risposta n. 297/2025 evidenzia l’importanza di pianificare con estrema attenzione la sequenza degli atti di compravendita. Chi intende fruire del credito d’imposta e delle agevolazioni prima casa deve tenere ben a mente le scadenze differenziate previste dalla legge, onde evitare la decadenza dai benefici fiscali e l’applicazione delle relative sanzioni.