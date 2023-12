Fonte: 123RF Qual è il miglior panettone non artigianale del 2023

Non è festa senza panettone (o pandoro, per chi lo preferisce). Anche questo Natale il più tipico dolce della tradizione italiana sarà protagonista durante le cene fra amici e parenti. E in previsione delle feste milioni di consumatori si domandano quale panettone (e pandoro) acquistare o regalare.

I migliori panettoni acquistabili al supermercato nel 2023

Un suggerimento arriva dalla classifica di Altroconsumo, che ha meso a confronto una serie di prodotti per redigere la lista dei migliori panettoni per il Natale 2023. Nella loro analisi, gli esperti dell’associazione hanno preso in esame una serie di parametri fra i quali il prezzo e le caratteristiche organolettiche. Tirate le somme, Altroconsumo ha messo in evidenza come il mercato, sugli scaffali dei supermercati, offra prodotti di buona qualità a prezzi contenuti.

I migliori panettoni da supermercato

Il panettone Le Grazie di Esselunga dal peso di 1 kg e offerto a un prezzo medio di 4,99 euro al kg conquista due titoli: è in assoluto il prodotto migliore del test ed è sul podio della categoria miglior acquisto. “Pasticceri e consumatori lo hanno apprezzato all’assaggio, il tutto a un prezzo davvero contenuto”, ha evidenziato Altroconsumo.

La medaglia d’argento se l’aggiudica il panettone classico Coop offerto al pubblico con un prezzo medio di 6,18 euro al kg.

Medaglia di bronzo per il Panettone milanese Vergani che costa mediamente 11,90 euro al kg.

Di seguito la top 10, secondo Altroconsumo, dei migliori panettoni non artigianali che è possibile trovare al supermercato per Natale 2023. Vengono indicati il nome del prodotto e l’indicazione sul produttore. Fra parentesi c’è il prezzo medio. Si ricorda che il prezzo medio può variare a seconda dell’esercizio commerciale e del periodo di acquisto.

Le Grazie di Esselunga, Panettone basso (4,99 euro); Coop, Panettone classico in formato da un chilo (6,18 euro); Vergani, Panettone milanese (11,9 euro); Bauli, Panettone classico (6,91 euro); Giovanni Cova & C., Panettone classico (14,40 euro); Maina, il Panettone (5,94 euro); Panettone Galup Milano (19,80 euro); Duca Moscati Eurospin, Panettone classico (4,16 euro); Balocco, il Panettone (4,95 euro); Motta, il Panettone originale (6,36 euro).

Panettoni, il miglior acquisto

Per quanto riguarda la categoria miglior acquisto (relativa al miglior rapporto fra qualità e prezzo) vince il panettone classico Duca Moscati di Eurospin. Ecco il podio:

Duca Moscati Eurospin, Panettone classico (4,16 euro); Balocco, il Panettone (4,95 euro); Le Grazie di Esselunga, Panettone basso (4,99 euro).

I migliori pandori 2023 secondo Altroconsumo

L’associazione dei consumatori ha passato in rassegna anche i pandori. Di seguito quelli giudicati i migliori del test:

Tre Marie, il Magnifico Pandoro (13,09 euro); Conad, il Pandoro (4,23 euro euro); Bauli, il Pandoro di Verona (7,36 euro).

Per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, questi sono i pandori premiati:

Conad, il Pandoro (4,23 euro); Bauli, il Pandoro di Verona (7,36 euro); Paluani, il Pandoro di Verona ricetta classica (5,99 euro).

Quanto spenderanno gli italiani a Natale

La classifica di Altroconsumo può fornire utili suggerimenti per dare respiro al portafoglio considerato che i costi per festeggiare Natale, fra regali e cibarie, non saranno contenuti. Alcuni alimenti hanno risentito dei rincari più di altri. Ma nonostante il carovita, per gli italiani il cenone rimane una tradizione intoccabile.