Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come gestire la detrazione IVA di un immobile strumentale

Il trattamento tributario delle operazioni immobiliari costituisce uno dei terreni più insidiosi per imprese e professionisti del diritto tributario. La gestione dell’imposta sul valore aggiunto in sede di compravendita di fabbricati commerciali o industriali richiede una pianificazione scrupolosa che non può esaurirsi al momento del rogito notarile. Un errore di valutazione o un mutamento nella gestione economica dell’asset può generare ripercussioni finanziarie dirompenti.

Al centro di questa complessa architettura normativa si colloca l’ordinanza n. 26323 pronunciata dalla Corte di Cassazione il 6 ottobre 2026. Il provvedimento interviene con particolare nettezza su una fattispecie ricorrente nella prassi aziendale: l’acquisto di un immobile strumentale con detrazione IVA integrale a monte, seguito, a distanza di breve tempo, dalla sua concessione in locazione a terzi. La Suprema Corte ha ribadito un principio inderogabile: la destinazione economica effettiva del bene prevale sempre sulla qualificazione formale e catastale, con conseguente obbligo di restituire l’imposta indebitamente scomputata qualora intervenga un regime di esenzione.

Immobile strumentale: la cornice normativa

Per comprendere la portata della decisione dei giudici di legittimità, è indispensabile richiamare i cardini del sistema dell’imposta sul valore aggiunto disciplinato dal D.P.R. n. 633/1972.

L’articolo 19 del decreto fissa il diritto alla detrazione IVA per i beni e i servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. La detrazione rappresenta il perno su cui poggia il principio di neutralità fiscale dell’imposta, garantendo che il tributo gravi esclusivamente sul consumatore finale e non sull’operatore economico. Tale diritto, tuttavia, non opera incondizionatamente: presuppone un nesso funzionale immediato e diretto con l’effettuazione di operazioni attive imponibili o a esse assimilate dalla legge.

Quando l’operazione riguarda un bene ammortizzabile, e in particolare un fabbricato, entra in gioco il meccanismo di salvaguardia previsto dall’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972:

il periodo di monitoraggio. Per i beni immobili, il legislatore fissa un periodo decennale di osservazione fiscale, che decorre dall’anno di acquisto o di ultimazione della costruzione;

il mutamento di destinazione. Qualora nel corso di tale decennio il bene venga impiegato per compiere operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa rispetto a quella inizialmente considerata, scatta l’obbligo di rettifica della detrazione originaria;

il calcolo pro-quota. La rettifica si effettua per tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela, imponendo il riversamento dell’eccedenza all’Erario.

Sul versante delle locazioni immobiliari, l’art. 10, primo comma, n. 8, del decreto IVA individua come regola generale l’esenzione dall’imposta per la locazione di fabbricati, inclusi quelli strumentali. La norma consente al locatore di derogare a tale regime naturale attraverso una specifica opzione per l’imposizione IVA (con aliquota ordinaria al 22%), da manifestare espressamente nel testo contrattuale. Se tale opzione non viene attivata, la locazione ricade automaticamente nell’alveo delle operazioni esenti.

Il caso concreto e lo scontro tra apparenza e sostanza

La fattispecie esaminata nell’ordinanza n. 26323/2026 origina da una controversia tra l’amministrazione finanziaria e una società per azioni. La contribuente aveva acquistato un compendio industriale con annessi impianti, censito catastalmente nella categoria D/8. All’atto dell’acquisizione, la società aveva operato la detrazione IVA integrale dell’imposta assolta a monte, pari a circa 385.000 euro, adducendo l’asservimento del cespite all’esercizio della propria attività d’impresa.

Tuttavia, già nell’anno successivo all’acquisto, il fabbricato non veniva impiegato direttamente nel ciclo produttivo della società. Al contrario, l’immobile veniva concesso a terzi tramite contratto di locazione stipulato in regime di esenzione IVA.

L’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per recuperare per intero l’imposta detratta, contestando la violazione dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972: il cespite, anziché generare operazioni imponibili, era stato destinato a una mera rendita passiva esente.

Nei primi due gradi di giudizio, la tesi della società trovava pieno accoglimento:

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (sentenza n. 2904/2024) annullava l’atto impositivo;

la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (sentenza n. 5338/2025) confermava l’annullamento, ritenendo dirimente il dato catastale. Secondo i giudici regionali, l’inquadramento nella categoria D/8 conferiva all’immobile la qualifica di strumentale per natura, una caratteristica intrinseca e oggettiva ritenuta idonea a blindare la detrazione IVA a prescindere dall’utilizzo pratico e concreto del fabbricato nel tempo.

La svolta della Cassazione: prevale l’effettiva destinazione economica

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito, cassando la sentenza d’appello e statuendo a favore dell’amministrazione finanziaria.

I giudici di piazza Cavour hanno sottolineato l’incompatibilità dell’orientamento di merito con i principi unionali e nazionali che regolano il tributo. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il mantenimento della classificazione catastale in categoria D/8 non può fungere da scudo per sterilizzare le conseguenze di un cambio radicale di destinazione economica.

L’impianto motivazionale si fonda sui principi consolidati della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in materia di neutralità ed effettività dell’IVA (artt. 184-190 della Direttiva 2006/112/CE):

esiste un legame indissolubile e continuativo tra l’IVA assolta sugli acquisti a monte e le operazioni imponibili poste in essere a valle;

la facoltà di detrarre l’imposta non rappresenta un beneficio acquisito una volta per tutte al momento del rogito, bensì una posizione giuridica provvisoria e condizionata all’effettivo inserimento del bene nel circuito delle operazioni soggette a IVA per l’intera durata del periodo di sorveglianza fiscale.

Secondo la Cassazione, la concessione in godimento di un bene in regime di esenzione IVA si configura a tutti gli effetti come un’utilizzazione successiva idonea a modificare radicalmente gli elementi che avevano giustificato la detrazione originaria. Nel momento in cui il cespite cessa di fungere da fattore produttivo diretto e diviene veicolo per la percezione di canoni esenti, decade il nesso causale di inerenza all’attività imponibile. Ne consegue l’obbligo ineludibile di operare la rettifica della detrazione a sfavore del contribuente.

Il quadro comparativo degli effetti fiscali

Per comprendere l’impatto pratico della pronuncia, è utile schematizzare le conseguenze delle due modalità di gestione contrattuale di un immobile strumentale.

Profilo operativo Locazione con opzione IVA (imponibile) Locazione senza opzione (esente) Trattamento canoni Applicazione IVA ordinaria (22%) Esenzione da IVA ex art. 10, c. 1, n. 8 Detrazione IVA a monte Piena conservazione del diritto Obbligo di rettifica decennale a debito Imposta di registro Misura proporzionale dell’1% Misura proporzionale dell’1% Pro-rata aziendale Nessun impatto negativo sul pro-rata Potenziale abbattimento della percentuale di detraibilità generale Rischio contenzioso Assente (se l’opzione è formalizzata) Molto elevato (orientamento Cassazione n. 26323/2026)

Considerazioni operative e gestione del rischio contrattuale

L’ordinanza n. 26323 del 6 ottobre 2026 impone una seria riflessione strategica nella redazione dei contratti e nella gestione delle compravendite aziendali.

La centralità della clausola di opzione

Quando una società concede in locazione un immobile strumentale sul quale ha detratto l’imposta all’acquisto, deve inserire nel contratto di locazione una clausola esplicita e inequivocabile con cui esercita l’opzione per l’imposizione IVA. L’omissione di questa formula trasforma l’affitto in operazione esente ex lege, aprendo la strada alla rettifica dell’imposta.

La negoziazione con inquilini esenti

Nella pratica, le tensioni contrattuali sorgono spesso quando il conduttore appartiene a settori che non detraggono l’IVA o hanno un pro-rata sfavorevole (istituti bancari, compagnie assicurative, strutture sanitarie, professionisti medici). In questi casi, il conduttore preme per stipulare una locazione esente per non sopportare l’IVA al 22% come costo indetraibile. Il locatore, tuttavia, deve quantificare con precisione l’onere finanziario del riversamento dei decimi residui all’Erario prima di accettare l’esenzione, valutando se incorporare tale costo nel canone pattuito.

Monitoraggio decennale degli asset

Gli organi amministrativi e i revisori devono censire costantemente i fabbricati acquistati negli ultimi dieci anni per verificare che mutamenti organizzativi, affitti d’azienda o contratti di godimento non inneschino passività fiscali latenti.

La decisione dei giudici di legittimità archivia in via definitiva le difese basate sulla mera strumentalità catastale: per difendere la detrazione IVA, ciò che conta è esclusivamente l’aderenza del bene al perimetro delle attività imponibili.