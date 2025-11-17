Dal 18 novembre sarà disponibile il bonus elettrodomestici, utilizzabile sia online sia nei negozi fisici, per acquistare modelli più efficienti rottamando quelli obsoleti

A partire da domani 18 novembre sarà disponibile il bonus elettrodomestici. Il sussidio, che va da 100 a 200 euro a seconda dell’Isee della famiglia che lo richiede, serve ad agevolare la sostituzione di elettrodomestici obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica.

La procedura per ottenerlo potrà essere svolta esclusivamente online attraverso la App Io, oppure sull’apposito portale. Diversi i documenti richiesti per ottenere il bonus, che includerà soltanto gli elettrodomestici prodotti in stabilimenti situati in Unione europea.

Come funziona il bonus elettrodomestici

A partire dal 18 novembre alle ore 7:00 sarà possibile ottenere il bonus elettrodomestici. La misura prevede un voucher valido per l’acquisto di:

lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;

forni di classe energetica A o superiore;

cappe da cucina di classe B o superiore;

lavastoviglie di classe C o superiore;

asciugatrici di classe C o superiore;

frigoriferi e freezer di classe D o superiore;

piani cottura conformi ai limiti europei.

Il bonus va richiesto sulla App Io oppure sul sito bonuselettrodomestici.it. Per ottenerlo è necessario “rottamare” un elettrodomestico obsoleto e sostituirlo con uno di quelli ammessi nella misura. Il nuovo prodotto acquistato dovrà inoltre essere stato prodotto obbligatoriamente all’interno dell’Unione europea.

Sul sito sarà inoltre disponibile una lista completa dei modelli a cui si applica il bonus. In questo modo il richiedente potrà verificare che l’elettrodomestico acquistato sia effettivamente incluso nello sconto.

Come si usa il bonus elettrodomestici

Una volta conclusa la procedura di richiesta del voucher sul sito dedicato o sull’App Io, sarà effettuata la verifica della domanda e dei requisiti della famiglia che ha richiesto il bonus. In breve, le piattaforme dovrebbero restituire al richiedente un voucher con un codice univoco che servirà per ottenere lo sconto sugli elettrodomestici.

La cifra minima per chi ottiene il bonus è di 100 euro. Nel caso la famiglia richiedente abbia un Isee inferiore a 25.000 euro e abbia presentato la documentazione che lo attesta al momento della domanda, il bonus si alzerà a 200 euro.

Per l’acquisto nei negozi fisici, sarà sufficiente mostrare al rivenditore il codice ottenuto attraverso le piattaforme che erogano il bonus elettrodomestici. Se l’acquisto viene invece effettuato su internet, i siti di e-commerce forniranno uno spazio apposito al momento del check-out nel quale inserire il codice.

Fondi limitati a 50 milioni

Le risorse totali stanziate per il bonus elettrodomestici ammontano a 50 milioni di euro, ma per i consumatori saranno 48,1 milioni. I restanti 1,9 milioni andranno a coprire gli oneri dei gestori del sussidio, ovvero Invitalia e PagoPa.

Sarà possibile fare richiesta del bonus soltanto fino all’esaurimento dei fondi. Le richieste saranno messe in lista d’attesa e seguiranno un ordine cronologico. È quindi fondamentale, per chi vuole assicurarsi il bonus, fare richiesta il prima possibile. I fondi per iniziative di questo tipo si esauriscono spesso in poco tempo. Il rischio è che la data del 18 novembre si trasformi in un “click day“.