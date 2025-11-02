123RF Dal 2025 un voucher fino a 200 euro per acquistare elettrodomestici europei

Un contributo per rinnovare la propria casa, puntando sul risparmio energetico e sul sostegno all’industria europea. È il bonus elettrodomestici 2025, una misura da 48,1 milioni di euro che permetterà di ottenere un voucher per l’acquisto di apparecchi ad alta efficienza. Mancherebbe pochissimo alla presentazione delle domande per il bonus elettrodomestici 2025 per i consumatori: il via libera dovrebbe arrivare infatti dalla metà di novembre.

Come funziona e quanto si riceve

È un passo avanti importante: dal 23 ottobre i produttori hanno potuto iscriversi alla piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e dal 27 dello stesso mese anche negozi e venditori hanno potuto registrarsi sul sito.

Il bonus copre fino al 30% del prezzo d’acquisto, con un tetto massimo di 100 euro a prodotto. La soglia, però, si raddoppia a 200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 25mila euro. Il contributo arriverà sotto forma di voucher elettronico, che sarà valido per 15 giorni dalla sua emissione. Scaduto questo termine, il buono decadrà automaticamente.

Quando si potrà fare domanda

Gli utenti finali potranno accedere alla piattaforma a partire da metà novembre, nella data che sarà comunicata dal Ministero, fino all’esaurimento delle risorse disponibili che ammontano a poco più di 48 milioni di euro. Sarà possibile presentare l’istanza per richiedere il voucher, qualora in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale, accedendo tramite Spid/Cie o con l’app IO.

Il bonus, in realtà, sarebbe dovuto partire all’inizio del 2025. Il ritardo è stato causato dall’attesa dei necessari provvedimenti tecnici, pubblicati solo lo scorso 22 ottobre, che hanno finalmente messo in moto la macchina.

Quali elettrodomestici rientrano nel bonus

Non tutti gli elettrodomestici sono inclusi. L’incentivo è riservato solo ai prodotti di classe energetica elevata e, fatto cruciale, realizzati in Europa. Ecco l’elenco:

lavatrici e lavasciuga – classe A o superiore;

forni – classe A o superiore;

cappe da cucina – classe B o superiore;

lavastoviglie e asciugabiancheria – classe C o superiore;

frigoriferi e congelatori – classe D o superiore;

piani cottura – conformi al regolamento UE 2019/2016.

Importante: l’acquisto deve essere finalizzato alla sostituzione di un elettrodomestico della stessa tipologia ma di classe energetica inferiore.

Come ottenere il voucher

Per richiedere l’incentivo, il cittadino dovrà:

accedere alla piattaforma con le proprie credenziali (Spid, Cie, app IO);

dichiarare che l’acquisto servirà a sostituire un elettrodomestico di classe inferiore;

impegnarsi a consegnare il vecchio apparecchio al venditore;

attestare di possedere un ISEE 2025 in corso di validità e inferiore alla soglia prevista.

Superati i controlli, il sistema genererà il voucher digitale, che verrà inviato via email o sull’app IO. Il buono dovrà essere mostrato al negoziante al momento dell’acquisto. Successivamente, sarà il venditore a ricevere il rimborso diretto del valore del voucher. Con questo nuovo incentivo, il governo punta a un triplice obiettivo: accelerare la transizione energetica, ridurre i consumi domestici e sostenere la produzione industriale europea.

Quando scade il bonus

Le domande online potranno essere presentate a metà novembre 2025, ma i voucher dovranno essere utilizzati entro 15 giorni dalla loro emissione. Il contributo non potrà essere speso oltre il 31 dicembre 2025. Il governo in futuro potrebbe rinnovare la misura anche per il 2026, ma al momento la Legge di Bilancio non ne prevede il prolungamento.