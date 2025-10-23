A partire da oggi giovedì 23 ottobre i produttori di elettrodomestici in Italia potranno registrarsi alla piattaforma per il bonus elettrodomestici. È la prima fase di questa misura, che dovrebbe portare ai consumatori con basso reddito un voucher fino a 200 euro, che andrà però speso rapidamente, entro 15 giorni dall’emissione.

La data precisa per l’emissione dei voucher non è ancora stata stabilita, ma dovrebbe essere nella prima settimana di novembre. Prima saranno i venditori a doversi iscrivere, il prossimo 27 ottobre, alla piattaforma. Le domande dei consumatori saranno raccolte sul sito oppure attraverso l’App IO.

Bonus elettrodomestici, la procedura per produttori e venditori

Dal 23 ottobre i produttori di elettrodomestici dovranno richiedere, tramite Pec, di aderire alla misura, mandando una mail a Invitalia. Sarà quest’ultima a effettuare i controlli per poi comunicare a PagoPa i nominativi dei delegati che potranno compilare l’elenco informatico degli elettrodomestici ammessi alla campagna. Una volta abilitato, il produttore riceverà un link tramite mail per accedere al portale e caricare il file con l’elenco dei prodotti.

La procedura per i venditori partirà invece dal 27 ottobre. Dovranno aderire e sottoscrivere il contratto tramite l’area riservata di PagoPa, accessibile tramite strumenti di identità digitale. Procederanno poi a registrare il loro punto vendita, fisico o online, sul sito dedicato all’iniziativa.

Solo una volta completate tutte queste operazioni, il bonus elettrodomestici potrà ufficialmente partire ed essere offerto ai consumatori. Le procedure di verifica e di richiesta andranno completate in alcuni giorni, per questa ragione difficilmente le domande per i voucher apriranno prima della prima settimana di novembre.

Come ottenere i 200 euro del bonus

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito che, per ottenere il bonus elettrodomestici, sarà necessario consegnare al venditore un elettrodomestico obsoleto della stessa tipologia di quello che si vuole acquistare e di classe energetica inferiore a quello agevolato. L’elettrodomestico consegnato sarà poi correttamente smaltito per essere riciclato.

Il bonus copre al massimo il 30% del costo dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico, con un massimale di 100 euro per famiglia, che cresce fino a 200 euro se il nucleo che lo richiede ha un Isee inferiore a 25.000 euro ogni anno. Il bonus proseguirà fino all’esaurimento dei fondi stanziati, che sono in totale 48,1 milioni di euro.

Il voucher spendibile per soli 15 giorni

Il bonus sarà disponibile come sconto in fattura da parte del venditore. Con il bonus elettrodomestici si potranno acquistare:

lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga;

forni, cappe e piani cottura;

frigoriferi e congelatori.

Gli utenti potranno chiedere il bonus, uno solo per ogni nucleo familiare, attraverso l’App IO oppure dal sito web dedicato all’iniziativa. Bisognerà in entrambi i casi accedere attraverso uno strumento di identità digitale come Spid o Cie. Una volta ottenuto il voucher, questo andrà utilizzato entro 15 giorni.