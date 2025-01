Via al bonus docenti 2025, fino a 1822 euro per chi non chiede il trasferimento e lavora in aree a rischio: confermata ed estesa anche la Carta del docente

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Bonus docenti 2025, a chi spetta.

Nel 2025 i docenti italiani potranno contare su alcune importanti modifiche, al rialzo, dei propri stipendi. Anzitutto c’è da segnalare che con il rinnovo del contratto scuola è prevista la crescita salariale di 160 euro medi mensili per chi insegna, con alcune tipologie degli stessi che potranno anche contare sul bonus docenti 2025.

Infine, anche quest’anno trova conferma la Carta del docente che, novità, estende il proprio raggio d’azione anche ai precari, con l’importo massimo annuale che però verra fissato annualmente dal ministero dell’Istruzione.

Il bonus docenti 2025

Al fine di premiare e incentivare i docenti che assicurano una continuità nella propria scuola e insegnano in Istituti siti in aree considerate complesse, il governo di Giorgia Meloni ha previsto per il 2025 un nuovo bonus docenti. A sostegno della misura sono stati stanziati 30 milioni di euro che, come previsto, verranno distribuiti tra le scuole statali. Il fondo rappresenta il 10% delle risorse previste per valorizzare il lavoro degli insegnanti attraverso il Ccnl.

Per ottenere il bonus docenti 2025 è necessario il rispetto di dati requisiti definiti dal decreto 258/2022, in attuazione dell’art. 45 del decreto 36/2022. Più nello specifico, i fondi a disposizione verranno così distribuiti:

il 70% andranno ai docenti che nel corso degli ultimi 5 anni non hanno chiesto il trasferimento , non hanno presentato domanda di mobilità o di assegnazione provvisoria, né accettato incarichi annuali su altre classi di concorso. In questo caso sono inclusi anche i soprannumerari trasferiti d’ufficio con mobilità condizionata;

andranno ai docenti che nel corso degli ultimi non hanno chiesto il , non hanno presentato domanda di mobilità o di assegnazione provvisoria, né accettato incarichi annuali su altre classi di concorso. In questo caso sono inclusi anche i soprannumerari trasferiti d’ufficio con mobilità condizionata; il 30% verranno destinati a tutti gli insegnanti che da almeno 5 anni lavorano in scuole site in aree definite a rischio per l’alto tasso di abbandono e dispersione scolastica o rischio spopolamento. C’è da precisare, inoltre, che in questa fattispecie è richiesto che il docente non sia residente o domiciliato nella medesima provincia della scuola in cui insegna.

Gli importi del bonus docenti 2025

L’importo del bonus docenti 2025 varierà in base a quali e quanti dei requisiti previsti saranno rispettati dall’insegnante. Le somme sono dunque le seguenti:

da 868 a 954 euro per chi soddisfa solo uno dei due criteri di assegnazione;

per chi soddisfa solo uno dei due criteri di assegnazione; 1.822 euro totali per rispetta entrambi i parametri.

Quanto ai tempi è possibile dire che, salvo cambiamenti di programma, le scuole riceveranno i fondi entro la fine di gennaio 2025, con le somme che saranno elargite agli insegnanti tra febbraio e marzo.

La Carta del docente 2025

La Manovra 2025 ha previsto anche un rimodulazione della Carta del Docente con l’importo che non sarà più fisso a 500 euro, ma sarà determinato annualmente con un decreto ministeriale fino al massimo della suddetta somma.

Il motivo è giustificato con l’estensione degli aventi diritti che, come previsto dall’articolo 85 della Legge di Bilancio, comprendono ora anche i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Oltre ai beneficiari, nel 2025 sono aumentate anche le coperture per la misura, con il Governo che ha previsto 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.