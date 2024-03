Il Bonus pc 2024 è stato approvato ma per poterne usufruire potrebbe passare ancora qualche giorno. Ci sono limiti stringenti per l'utilizzo di questo buono da 300 euro

Il Bonus computer 2024 prevede uno sconto sull’acquisto ed è valido unicamente per gli studenti che frequentano la scuola superiore o l’università, così come per le loro famiglie. E c’è anche un altro limite per poter accedere alla misura: l’Isee del nucleo familiare non deve sforare i 20.000 euro.

Bonus computer: cosa comprare

Lo sconto vale 300 euro e può essere utilizzato per acquistare ogni tipologia di computer: fisso o mobile e con qualsiasi sistema operativo (Windows, macOS, Linux, ChromeOS o altro). Possibile anche comprare un pc ricondizionato o anche solo usato, ma solo tramite rivenditori autorizzati che rilascino opportune certificazioni fiscali. Esclusa dunque la compravendita fra privati cittadini che non lasci tracce. Possono essere acquistati esclusivamente computer: esclusi accessori e interfacce come tastiere, stampanti, scanner, eccetera.

C’è poi un terzo limite: il bonus può essere utilizzato esclusivamente una sola volta: chi l’ha già utilizzato in passato ne sarà escluso nel 2024.

In caso di acquisto di importo superiore ai 300 euro, la somma eccedente dovrà essere integrata dall’acquirente. In caso di acquisto di importo inferiore ai 300 euro, l’acquirente non potrà pretendere la differenza in contanti.

Rispetto agli anni passati, è stata ridotta la platea degli aventi diritto: un tempo il limite Isee per poter richiedere il Bonus pc era di 50.000 euro.

Come fare domanda per il Bonus computer

La domanda per accedere al bonus da 300 euro va fatta esclusivamente tramite l’app IO, l’applicazione gestita da PagoPA che permette di usufruire dei servizi pubblici. Per accedere è necessario essere in possesso di Spid o di Cie. Chi è già registrato può loggarsi con il pin o tramite il riconoscimento biometrico. Chi non è già registrato deve procedere a creare un account.

Una volta effettuato l’accesso, bisogna visitare l’apposita sezione messa a disposizione sull’app IO per il Bonus computer 2024. Nella domanda andranno indicati dati anagrafici, codice fiscale, copie dei documenti, Isee e Iban.

Chi non dovesse ancora trovare la sezione dedicata sull’app non disperi: il Bonus computer è stato sì approvato e rifinanziato dal governo, ma per la sua messa a disposizione dei cittadini potrebbe ancora passare qualche giorno. Chi non dovesse trovare i form per richiedere il Buono computer riprovi in seguito.

Bonus computer e Bonus Internet

Il Bonus pc 2024 e il Bonus Internet sono due cose diverse e non vanno confuse: il secondo è un voucher da 100 euro predisposto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, mediante Infratel (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.). Il Bonus Internet è rivolto a quei nuclei familiari che non abbiano al momento stipulato alcun contratto per accedere alla Rete.

Sia il Bonus Computer che il Bonus Internet sono stati pensati per spingere i cittadini verso l’alfabetizzazione digitale, che rappresenta fra le altre cose anche uno degli obiettivi del Pnrr.