Fonte: ANSA Bollette del gas: aumenti in autunno

L’autunno porta con sé un incremento delle bollette del gas, proprio nel momento in cui le famiglie italiane si preparano ad accendere i riscaldamenti. Secondo l’Autorità dell’Energia (Arera), il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è aumentato del 5,3% rispetto a settembre, portando la spesa media annua a 1.284 euro. L’incremento è di 64 euro per famiglia. Un aumento che si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per il bilancio familiare, già alle prese con l’andamento dei prezzi di beni e servizi.

Aumenta il costo del gas: bollette più care

Il recente aggiornamento tariffario dell’Arera rivela che il prezzo di riferimento del gas per il mese di ottobre è fissato a 116,77 centesimi di euro per metro cubo. Il rincaro si deve a una combinazione di fattori: l’innalzamento dei prezzi all’ingrosso del gas, che ha un impatto diretto sulla spesa per la materia prima; un incremento di alcune componenti relative al trasporto e alla gestione del contatore, che si riflette nella bolletta finale.

Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha sottolineato come l’aumento delle bollette arrivi puntualmente con l’inizio della stagione termica, colpendo in particolare gli utenti vulnerabili. La situazione non è nuova, poiché ogni anno il cambio di stagione porta con sé un incremento dei costi energetici.

Il contesto nel quale giungono gli aumenti è però fortemente instabile, con le famiglie italiane già in difficoltà con la crescita dei prezzi dei beni di prima necessità, ai quali si aggiunge un ulteriori aumento in bolletta dopo quello di settembre.

Codacons preoccupato per l’inverno: cosa aspettarsi

Le associazioni dei consumatori, come il Codacons e Assoutenti, hanno espresso preoccupazione per la situazione attuale. In una nota, si evidenziando che i prezzi del gas sono superiori del 20,5% rispetto a ottobre 2021. Un aumento che si traduce in un aggravio economico significativo per le famiglie italiane.

Considerando un consumo medio di 1.100 metri cubi all’anno, le famiglie si troveranno a spendere significativamente di più per il gas. La spesa per il gas si attesta a 1.284 euro, e nell’ipotesi di prezzi costanti, l’adeguamento porterà a una maggiore spesa annua di 64 euro per nucleo familiare.

Inoltre, le previsioni per i prossimi mesi non sono rassicuranti. Con l’avvicinarsi dell’inverno, la corsa autunnale alle scorte di gas da parte dei vari Paesi potrebbe portare a un ulteriore rialzo dei prezzi internazionali, con effetti diretti sulle tariffe praticate ai consumatori. Secondo le analisi del Codacons, l’aumento delle tariffe di ottobre rispetto a quelle dell’anno scorso è già significativo, ma ci sono timori che la situazione possa ulteriormente deteriorarsi, aggravando la situazione per gli utenti più vulnerabili.

La situazione per i consumatori vulnerabili

L’Arera ha confermato che, nonostante i rincari, il prezzo per questi utenti è ancora inferiore rispetto alle offerte disponibili sul mercato libero, ma questo vale solo per pochi casi isolati.

Gli utenti più deboli che rientrano nella vulnerabilità stanno subendo le tensioni delle quotazioni all’ingrosso del gas. Per esempio, i prezzi di ottobre risultano più elevati del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il prezzo del gas era pari a 106,13 centesimi di euro per metro cubo.