Assegno di inclusione maggio 2025, quando arriva il pagamento

Le date di accredito dell'Inps sull'Assegno di inclusione di maggio 2025 saranno diverse per le famiglie che riceveranno per la prima volta l'importo rispetto a chi l'ha già ottenuto

Fonte: ANSA L'Inps prepara gli accrediti dell'Assegno di inclusione di maggio 2025: ecco le date

Si avvicinano le date dei pagamenti dell’assegno di inclusione di maggio. Come ogni mese l’Inps accrediterà in due appuntamenti l’importo della misura di sostegno economico per le famiglie aventi diritto, a seconda che si tratti o meno della prima rata ricevuta dopo l’ammissione della richiesta da parte dell’ente previdenziale.

L’importo corrispettivo sarà caricato sulla Carta di inclusione a partire dalla seconda metà di maggio per coloro che hanno firmato il Patto di attivazione digitale ad aprile, mentre arriverà a fine mese per i nuclei che hanno già ottenuto almeno una mensilità.

Il pagamento dell’Adi di maggio

Secondo l’ultimo aggiornamento di fine 2024 dell’Osservatorio ADI-SFL dell’Inps, sono circa 760mila le famiglie aventi diritto al sussidio rivolto ai nuclei in situazione di difficoltà economia e sociale, per un totale di circa 1,82 milioni di persone.

Dal 2025, la platea dei beneficiari dell’assegno di inclusione si è allargata, in seguito all’innalzamento del limite Isee a 10.140 euro, dai 9.360 euro nel 2024, e della soglia del reddito familiare massimo, che passa da 6mila a 6.500 euro, fino al tetto di 8.190 euro per le famiglie con anziani o persone disabili.

Per maggio, le date da segnare in rosso per i percettori dell’Adi sono:

il 15 maggio, per chi riceverà l’accredito per la prima volta;

il 27 maggio per tutti gli altri nuclei.

Il calendario dei pagamenti Adi 2025

Le date rispettano il calendario dei pagamenti dell’Adi comunicati dall’Inps con il messaggio numero 4325 del 18 dicembre 2024, dove sono indicati anche gli altri appuntamenti per l’accredito della misura nel 2025:

a giugno 2025, il 14 e il 27 del mese;

a luglio 2025 il 15 e il 28;

ad agosto 2025 il 14 e il 27;

a settembre 2025 il 15 e il 27;

a ottobre 2025 il 15 e il 27;

a novembre 2025 il 15 e il 27;

a dicembre 2025 il 15 e il 20.

Dove vedere se si è ricevuto il pagamento

In alcuni casi il pagamento dell’Assegno di inclusione potrebbe essere stato sospeso dall’Inps per il mancato aggiornamento dell’Isee 2025, con termine scaduto il 28 febbraio.

Coloro che non hanno ancora presentato l’Isee 2025 deve richiedere la certificazione e inviarla il prima possibile in modo che l’Inps possa acquisire i dati corretti.

L’Istituto di previdenza non annulla la richiesta dell’assegno di inclusione, ma la sospende in attesa della nuova Dsu e una volta ricevuto l’aggiornamento riprende regolarmente i pagamenti dell’Adi dal mese successivo.

Per verificare se l’assegno di inclusione è stato accreditato nella carta si può controllare il saldo online attraverso diversi portali, oppure anche tramite numero di telefono: