Giorgia Meloni è la settima donna più potente del mondo secondo Forbes. Grazie soprattutto al suo ruolo istituzionale, la prima presidente del Consiglio nella storia della Repubblica italiana ha fatto il suo esordio nella classifica della rivista americana sulle 100 donne con maggior potere in tutto il pianeta. Dalla prima edizione del 2004 mai nessuna italiana era arrivata tra le prime dieci posizioni della ‘World’s Most Powerful Women’: nel 2017 Federica Mogherini, all’epoca alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, era stata 17esima.

Giorgia Meloni tra le donne più potenti del mondo: il primato

La presidente del Consiglio si è piazzata inoltre nella la posizione più alta tra tutte le debuttanti, oltre a essere la terza donna europea in classifica e il quarto personaggio politico, dopo i tre nomi sul podio assoluto: Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, e Kamala Harris.

Nell’articolo di presentazione della classifica, Forbes scrive che “il 2022 ha segnato l’ascesa di nuovi leader politici, tra cui la prima donna primo ministro italiana Giorgia Meloni”.

La premier viene presentata come una “figura controversa, il cui futuro politico rimane incerto” in quanto capo del governo italiano più a destra dalla fine della Seconda guerra mondiale (qui per scoprire chi sono le donne più ricche d’Italia).

“Nonostante ciò, il suo successo rappresenta una conquista per la leadership femminile, se non altro perché è l’unica donna alla guida di un Paese del G20” si legge (qui avevamo parlato dell’italiana tra le 25 donne tra le più influenti al mondo).

Giorgia Meloni tra le donne più potenti del mondo: la classifica di Forbes

La classifica è stato realizzata in base a quattro parametri principali: denaro, media, impatto e sfere di influenza.

Al primo posto della classifica delle 100 donne più potenti al mondo “per il suo ruolo durante la guerra in Ucraina e per la gestione della pandemia” c’è la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, seguita in seconda posizione dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, e dalla medaglia di bronzo, Kamala Harris, prima vicepresidente donna nella storia degli Stati Uniti.

Ai piedi del podio si è piazzata l’amministratore delegato di General, Motors Mary Barra, con l’amministratore delegato della società di investimento americana Fidelity Investments, Abigail Johnson, al quinto che precede l’imprenditrice ex moglie di Bill Gates, Melinda French Gates, al sesto.

A completare la top ten delle ‘World’s Most Powerful Women’, all’ottavo posto la Ceo della società americana specializzata nel settore sanitario, CVS Health, Karen Lynch, seguita dall’amministratore delegato (CEO) di Accenture Julie Sweet al nono e la presidente di Citigroup Jane Fraser al decimo.

Al 100esimo posto c’è il nome della giovane curda Mahsa Amini, uccisa in Iran a settembre dopo l’arresto per non aver indossato correttamente il velo, a rappresentare simbolicamente tutte le manifestanti che nel Paese protestano e combattono per i diritti civili.

Ecco la classifica completa delle donne più potenti del mondo secondo Forbes:

Ursula von der Leyen Christine Lagarde Kamala Harris Mary Barra Abigail Johnson Melinda French Gates Giorgia Meloni Karen Lynch Julie Sweet Jane Fraser MacKenzie Scott Kristalina Georgieva Rosalind Brewer Emma Walmsley Ana Patricia Botín Gail Boudreaux Tsai Ing-wen Ruth Porat Safra Catz Martina Merz Carol Tomé Judith McKenna Susan Wojcicki Oprah Winfrey Nancy Pelosi Laurene Powell Jobs & family Amanda Blanc Amy Hood Catherine MacGregor Phebe Novakovic Gwynne Shotwell Shari Redstone Janet Yellen Jessica Tan Ho Ching Nirmala Sitharaman Thasunda Brown Duckett Kathy Warden Marianne Lake, Jennifer Piepszak Jacinda Ardern Dana Walden Sheikh Hasina Wajed Mary Callahan Erdoes Adena Friedman Gina Rinehart Lynn Martin Sri Mulyani Indrawati Vicki Hollub Nicke Widyawati Lisa Su Tricia Griffith Shemara Wikramanayake Roshni Nadar Malhotra Madhabi Puri Buch Sinead Gorman Tokiko Shimizu Yuriko Koike Jennifer Salke Jenny Johnson Hana Al Rostamani Donna Langley Dong Mingzhu Judy Faulkner Robyn Denholm Suzanne Scott Lynn Good Soma Mondal Belen Garijo Melanie Kreis Bela Bajaria Paula Santilli Laura Cha Rihanna Mette Frederiksen Mary Meeker Joey Wat Kiran Mazumdar-Shaw Jenny Lee Taylor Swift Beyoncé Knowles Güler Sabanci Linda Thomas-Greenfield Sanna Marin Solina Chau Lee Boo-jin Reese Witherspoon Zuzana Caputova Dominique Senequier Falguni Nayar Julia Gillard Ngozi Okonjo-Iweala Raja Easa Al Gurg Shonda Rhimes Xiomara Castro Samia Suluhu Hassan Dolly Parton Kirsten Green Mia Mottley Mo Abudu Mahsa Amini