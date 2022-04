Miliardarie d’Italia, chi sono le donne più ricche del Paese: la classifica

Non di soli “Paperoni” si compone la nuova classifica di Forbes con i 52 miliardari italiani: nella lista dei più ricchi del nostro Paese, sono 16 le imprenditrici con un patrimonio a nove zeri, tra le quali troviamo le più giovani tra i ricchi e anche alcune nuove entrate.

Nella graduatoria 2022 di Forbes con i nomi dei più facoltosi e delle più facoltose, le più giovani in assoluto con un’eta di 44 anni ciascuna sono Marina Caprotti, figlia del fondatore di Esselunga, Bernardo Caprotti, che fa registrare un patrimonio in dollari di 1,5 miliardi e Simona Giorgetta, nipote del fondatore di Mapei, Giorgio Squinzi, e principale azionista della società, con 1,3 miliardi (qui la classifica dei miliardari che hanno guadagnato di più nel 2021)

Quest’anno sono tre i debutti in classifica tra le donne: la prima nuova entrata al 14esimo posto è Susan Carol Holland, presidente e figlia del fondatore di Amplifon, con un patrimonio di 3,8 miliardi, 778esima nel mondo (qui la classifica generale dei miliardari d’Italia 2022).

Imprenditrice di passaporto italo-britannico, si è laureata in sociologia e psicologia dalla Keele University a Newcastle in Inghilterra, con diploma di specializzazione in Logopedia all’Università degli Studi di Milano.

Dopo un’esperienza da logopedista all’Ospedale Policlinico di Milano, ha lavorato come assistente Marketing in Amplisystem, divisione Personal Computer di Amplifon dal 1983 al 1991. Fa parte del consiglio di amministrazione del gruppo dal 1988, per diventare poi la vicepresidente nel 1993 e assumere la presidenza dell’azienda dal 2011.

Al 45esimo posto, con un patrimonio stimato in circa 1,4 miliardi, entra in classifica anche Lina Tombolato, vedova del fondatore di Banca Mediolanum, Ennio Doris, scomparso lo scorso 24 novembre a 81 anni, con il quale si è sposata nel 1966 e hanno avuto due figli, Massimo Antonio, amministratore delegato dell’istituto di credito, e Annalisa Sara, presidente esecutivo della Fondazione Mediolanum Onlus e consigliere di Banca Mediolanum.

Altro nuovo ingresso, in 52esima posizione con 1,3 miliardi di patrimonio è Stefania Triva, amministratrice delegata di Copan, azienda che nel 2003 ha inventato e immesso sul mercato i tamponi “floccati”, usati come test anti-Covid, per la loro capacità di rilasciare l’80% del campione prelevato dalle narici.

Un’innovazione che ha permesso a Copan (fondata a Mantova nel 1979 dal padre di Stefania, Giorgio Triva) di ricoprire un ruolo fondamentale durante l’emergenza pandemica (abbiamo scritto qui del boom di miliardari in Italia nonostante la pandemia di Covid)

Le donne più ricche del Paese: la classifica

La donna più ricca d’Italia si conferma anche quest’anno, la proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, Massimiliana Landini Aleotti, quinta in graduatoria, nonostante una riduzione del proprio patrimonio da 9,1 a 5,4 miliardi. Ecco la classifica 2022 delle miliardarie nel nostro Paese secondo Forbes: