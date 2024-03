Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock I rincari 2024 sulle zeppole di San Giuseppe

In vista della festa del papà del 19 marzo, le pasticcerie di tutta Italia sono pronte a riempire i loro banconi con le celebri zeppole di San Giuseppe, il vero dolce tipico della festività che, anche nel 2024, continua a subire dei rincari. Si tratta di un prodotto che ormai viene commercializzato tutto l’anno, specie a Napoli, la città che ha la più antica tradizione legata a questo dolce. Così come è avvenuto per moltissimi altri prodotti, anche le zeppole di San Giuseppe nel corso degli ultimi anni hanno subito degli innalzamenti dei prezzi dovuti alla forte inflazione e al fenomeno speculativo che non manca mai in situazioni di questo tipo. Lo scorso anno, nel 2023, il dolce è arrivato a costare fino a 6 euro, cifra molto alta che, stando agli ultimi dati sull’andamento dei prezzi in Italia, dovrebbe essere più bassa nel 2024, anche se non sempre è così.

Quanto costano le zeppole di San Giuseppe

Iniziamo subito col dire che, così come avviene per qualsiasi altro prodotto, la legge del mercato prevede che a una domanda maggiore da parte degli acquirenti corrisponda un aumento del prezzo. Tradotto vuol dire che a fronte di una maggiore richiesta delle zeppole da parte dei consumatori per la festa del papà, il dolce potrebbe essere venduto a un prezzo maggiorato rispetto a quanto avviene negli altri mesi dell’anno.

I costi del 2023: la speculazione sulle zeppole

Un periodo di forte inflazione, con il consequenziale aumento generale dei prezzi, viene spesso accompagnato anche dal fenomeno speculativo, con i produttori che alzano le richieste economiche anche quando non sarebbe necessario. Nel 2023 si è assistito a un fenomeno di questo tipo per le zeppole di San Giuseppe, arrivate a costare non meno di 3 euro al pezzo. Per i pasticcieri italiani era questa la somma minima da richiedere per poter ottenere un margine di guadagno dalla vendita dei prodotti, ma c’è chi era andato ben oltre. Per una zeppola crema e amarena il costo saliva a 4,50 euro, per una al pistacchio si era arrivati a 5,50 euro, con la crema al cioccolato della nota marca Kinder a 6 euro.

Zeppole di San Giuseppe, il costo nel 2024

I prezzi visti appartengono al 2023, anno in cui il dato dell’inflazione era ben più gravoso per i portafogli degli italiani rispetto al 2024. Secondo le ultime stime fornite dall’Istat, che monitora mese per mese l’inflazione, dall’inizio del nuovo anno i prezzi stanno rallentando la loro corsa. Questo fenomeno non è tuttavia immediatamente percettibile per i consumatori, che continuano a vedere alti gli scontrini dei loro acquisti anche perché, oltre al fenomeno speculativo seguito da molti produttori, la discesa dei prezzi varia molto da settore a settore e impatta in maniera diversa sulle diverse categorie merceologiche. Anche nel 2024, dunque, i prezzi delle zeppole di San Giuseppe potrebbe non variare molto rispetto al 2023.

Il prezzo della zeppole in pasticceria

Facendo una semplice ricerca sul web si vede che in una pasticceria di Milano una zeppola con l’amarena da 180 g viene venduta a 5 euro al pezzo, mentre a Napoli per un prodotto simile il prezzo varia da un minimo di 2,50 euro a 3,50, con quest’ultime cifre che trovano conferma anche a Roma.