Le persone più ricche al mondo: ci sono anche 64 italiani

Anche i ricchi piangono. Più o meno. Sì, perché non solo da un lato questi ultimi mesi sono stati duri anche per i paperoni – a causa di mercati incerti, azioni in bilico e tassi alle stelle – ma dall’altro i ricchi sono anche sempre meno ricchi. Secondo la classifica 2023 delle persone più facoltose al mondo redatta da Forbes, a livello globale sono 2.640 i patrimoni a ben 10 cifre, in calo rispetto alle 2.668 del 2022: 28 in meno rispetto allo scorso anno e 115 in meno rispetto al 2021. Complessivamente, i miliardari del pianeta ora valgono 12,2 trilioni di dollari, in calo di 500 miliardi rispetto ai 12,7 trilioni del marzo 2022.

Quasi la metà della lista è più povera di un anno fa, incluso Elon Musk, per via della costosa acquisizione di Twitter, che ha contribuito ad affondare le azioni di Tesla, e che l’ha spodestato dal primo posto. Gli Stati Uniti vantano ancora il maggior numero di miliardari, con 735 membri in classifica, per un valore collettivo di 4,5 trilioni di dollari. La Cina, comprese Hong Kong e Macao, rimane seconda, con 562 miliardari per un valore di 2 trilioni, seguita dall’India, con 169 miliardari per un valore di 675 miliardi.

I più ricchi secondo Forbes nel 2023

Ma non è stato un brutto anno per tutti. Forbes ha scovato 150 nuovi membri che registrano patrimoni a 10 cifre quest’anno. Insieme, questi nuovi miliardari valgono 344 miliardi di dollari. La maggior parte dei nuovi arrivati , 92 in totale, si sono fatti da soli, cioè hanno creato l’attività che li ha resi ricchi e non l’hanno invece ereditata. Complessivamente, solo 27 dei 150 nuovi membri della lista dei miliardari sono donne.

Il nuovo arrivato più ricco è Mark Mateschitz, 30 anni e un patrimonio stimato di 34,7 miliardi di dollari. È la persona più ricca in Austria e 37esima al mondo dopo aver ereditato dal padre il 49% del gigante delle bevande energetiche Red Bull. La nuova arrivata più ricca è Rohiqa Cyrus Mistry, la vedova di Cyrus Mistry, ex presidente del colosso industriale indiano Tata Sons, morto in un incidente stradale a settembre. Vale circa 7 miliardi.

I nuovi miliardari più giovani sono invece Clemente Del Vecchio, 19 anni il prossimo maggio, che, insieme ai suoi sei fratelli e alla matrigna, ha ereditato una partecipazione nel colosso dell’occhialeria Luxottica dopo la morte del padre Leonardo nel giugno 2022; e Kim Jung-youn, 19 anni pare, erede sudcoreano dell’impero dei games Nexon.

I settori con più ricchi

Si sono arricchiti grazie a settori diversi, dalla finanza alle attrezzature per il fitness alla Formula 1 alla moda. Il musicista Jimmy Buffett ha fatto una fortuna da 1 miliardo di dollari con il brand Margaritaville in ristoranti, hotel e casinò. Tom Ford è entrato a far parte della classifica dei più ricchi al mondo 2023 dopo aver venduto la sua attività di abbigliamento, profumi, cosmetici e cura della pelle a Estée Lauder per 2,8 miliardi di dollari a novembre. Tiger Woods, che vanta un patrimonio netto di 1,1 miliardi, e LeBron James, che ha raggiunto 1 miliardo, sono gli unici due atleti attivi che sono riusciti a diventare miliardari.

Il settore finanziario ha ancora una volta sfornato il maggior numero di nuovi miliardari, con 24 volti nuovi quest’anno, tra cui Nithin e Nikhil Kamath, che hanno co-fondato il broker di sconti online Zerodha nel 2010. La società è ora il più grande agente di cambio indiano, con quasi 6,5 milioni di clienti attivi.

Il mondo della moda e della vendita al dettaglio ha aggiunto i secondi più nuovi arrivati, poiché i consumatori hanno continuato ad acquistare prodotti nonostante l’aumento dell’inflazione e i timori di recessione. Ben Francis (1,2 miliardi di dollari), il 30enne dietro Gymshark, ha fondato la società di athleisure da 500 milioni di dollari nel 2012, all’età di 19 anni, nel garage dei suoi genitori.

I magnati della produzione costituiscono il terzo campo più grande per i nuovi miliardari: ci sono l’ungherese Zsolt Felcsuti (1,2 miliardi), la cui MPF Industry produce macchine utensili e materiali da costruzione in Europa, e il ceco Michal Strnad (2 miliardi), che gestisce uno dei maggiori fornitori di munizioni e artiglieria dell’esercito ucraino.

Anche con il mondo della tecnologia 14 persone sono riuscite a diventare straricche. Palmer Luckey (1,7 miliardi) ha fondato il produttore di cuffie VR Oculus e lo ha venduto a Facebook per 2 miliardi nel 2014. La sua startup tecnologica per la difesa, Anduril, ha raccolto 1,5 miliardi con una valutazione di 8,5 miliardi a dicembre.

Quinto posto con spareggio, con 12 nuovi miliardari sia nel settore immobiliare che in quello sportivo. I nuovi magnati immobiliari includono Annette Lerner (6,5 miliardi), vedova dello sviluppatore dell’area DC Ted Lerner, e Michael Kum (1 miliardo), il cui impero dell’hospitality comprende 9 mega hotel in Europa e Asia.

Le 20 persone più ricche al mondo

Al primo posto della classifica delle persone più ricche al mondo 2023 secondo Forbes si piazza Bernard Arnault, capo del colosso dei beni di lusso LVMH, che ruba lo scettro a Musk, diventando anche il primo francese a guidare la classifica.

Ecco la top20 delle persone più ricche al mondo:

Bernard Arnault: è a capo dell’impero LVMH con 75 brand di moda e cosmetici, tra cui Louis Vuitton e Sephora Elon Musk: ha co-fondato 6 società, tra cui il produttore di auto elettriche Tesla, il produttore di razzi SpaceX e la startup di tunneling Boring Company Jeff Bezos: ha fondato il gigante dell’e-commerce Amazon nel 1994 dal suo garage a Seattle. Si è dimesso da CEO per diventare presidente esecutivo nel luglio 2021 Larry Ellison: è presidente, chief technology officer e cofondatore del gigante del software Oracle, di cui possiede circa il 35% Warren Buffett: conosciuto come “l’Oracolo di Omaha”, è uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi Bill Gates: ha trasformato la sua fortuna dalla società di software Microsoft in partecipazioni diversificate, inclusi investimenti in energia a zero emissioni di carbonio Michael Bloomberg: ha co-fondato la società di informazioni finanziarie e media Bloomberg LP nel 1981 Carlos Slim Helu: è l’uomo più ricco del Messico, con la sua famiglia controlla América Móvil, la più grande azienda di telecomunicazioni mobili dell’America Latina Mukesh Ambani: presiede e gestisce Reliance Industries da 104 miliardi di dollari, che detiene partecipazioni in prodotti petrolchimici, petrolio e gas, telecomunicazioni e vendita al dettaglio Steve Ballmer: è l’ex CEO di Microsoft, ha guidato l’azienda dal 2000 al 2014 Francoise Bettencourt Meyers: nipote del fondatore di L’Oreal, è la donna più ricca del mondo Larry Page: si è dimesso da CEO di Alphabet, la società madre di Google, nel dicembre 2019, ma rimane un membro del consiglio e un azionista di controllo Amancio Ortega: spagnolo, è uno dei rivenditori di abbigliamento più ricchi al mondo Sergey Brin: come il socio Larry Page, si è dimesso da presidente di Alphabet, società madre di Google, nel dicembre 2019, ma rimane un azionista di controllo e un membro del consiglio Zhong Shanshan: è fondatore e presidente di Nongfu Spring, società di acqua in bottiglia che ha quotato le sue azioni a Hong Kong nel settembre 2020 Mark Zuckerberg: nonostante ora le cose non vadano benissimo con Meta, ha avviato Facebook ad Harvard nel 2004 all’età di 19 anni Charles Koch: è presidente e amministratore delegato di Koch Industries, la seconda azienda privata americana per fatturato, dal 1967 Julia Koch: assieme ai suoi tre figli ha ereditato una partecipazione del 42% in Koch Industries da suo marito, David, morto nell’agosto 2019 all’età di 79 anni. Jim Walton: è il figlio più giovane del fondatore di Walmart Sam Walton Rob Walton: è il figlio maggiore del fondatore di Walmart Sam Walton.

Qui la classifica di Forbes aggiornata sempre in tempo reale

Le new entry tra i più ricchi in Italia

Guardando all’Italia, la lista Forbes Billionaires 2023 vede un numero record di italiani: 64, cioè 12 in più rispetto al 2022. Il totale dei loro patrimoni è di 215,6 miliardi di dollari, contro i 194,5 miliardi degli italiani nella lista dell’anno scorso e i 204,5 miliardi del 2021. Le donne sono 19, gli uomini 45.

Sono 13 gli italiani entrati per la prima volta nella classifica dei miliardari di Forbes. 8 sono eredi di Leonardo Del Vecchio: i 6 figli – Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente -, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, figlio di Zampillo e del banchiere Paolo Basilico. 4 di loro (Clemente, Luca e Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico) sono gli unici miliardari italiani con meno di 40 anni. Clemente, 18enne, è il più giovane miliardario del mondo.

Tra le new entry italiane, al di fuori della famiglia Del Vecchio, il primo nome nuovo in classifica è quello di Giovanni Arvedi, 42esimo e con un patrimonio di 1,7 miliardi. Arvedi, 85 anni, è il proprietario del gruppo metallurgico Arvedi di Cremona. Conosciuto anche come proprietario della squadra di calcio della sua città, che ha riportato in Serie A, discende da una famiglia che lavora metalli dal XVII secolo. La sua azienda, dopo l’acquisizione dell’acciaieria Ast di Terni da Thyssenkrupp per oltre 600 milioni di euro, è diventata una delle più grandi d’Europa nel settore, con ricavi per 7,5 miliardi di euro.

Entrano in classifica, con patrimoni di 1,3 miliardi di dollari, anche Annalisa e Massimo Doris, figli di Ennio, fondatore di Banca Mediolanum. Annalisa è oggi vicepresidente della società, Massimo è amministratore delegato.

Debutta nella lista, con un patrimonio di un miliardo di dollari, anche l’imprenditore campano Danilo Iervolino, editore di Forbes Italia. Iervolino, 45 anni, nel 2006 ha fondato l’Università telematica Pegaso, che ha ceduto poi al fondo Cvc Capital Partners nel 2021. Ha comprato in seguito il club di calcio della Salernitana ed è entrato nell’editoria, con l’acquisto di testate come Forbes Italia e L’Espresso.

Sempre con un miliardo di dollari di patrimonio c’è anche Fulvio Montipò, 78enne fondatore di Interpump Group, uno dei più grandi produttori mondiali di pompe ad alta pressione.

Le nuove miliardarie italiane: ecco chi sono

Le 10 persone più ricche in Italia

Per l’Italia c’è ancora una volta Giovanni Ferrero in testa alla classifica degli italiani più ricchi. Il re piemontese dei dolci ha un patrimonio di 38,9 miliardi di dollari: 2,7 miliardi in più rispetto a quello di un anno fa. La sua fortuna è superiore alla somma di quelle dei miliardari che occupano le posizioni dalla seconda alla sesta ed è la più alta che Forbes abbia mai attribuito a un italiano nelle sue classifiche annuali.

Ecco le 10 persone più ricche in Italia secondo Forbes:

Giovanni Ferrero: è presidente esecutivo dell’omonima azienda di dolciumi della sua famiglia. Ferrero è la 30esima persona più ricca del mondo e la settima più ricca d’Europa. A febbraio il gruppo Ferrero ha annunciato di avere superato i 14 miliardi di euro di ricavi nell’anno che si è concluso il 31 agosto 2022. Un dato figlio anche di una politica di acquisizioni che l’estate scorsa è proseguita con quella di Fulfil Nutrition, un’azienda di barrette vitaminiche e proteiche di fascia alta. Patrimonio 38,9 miliardi di dollari Giorgio Armani: ha visto salire il suo patrimonio da 7,8 a 11,1 miliardi di dollari in un anno (+42%). Silvio Berlusconi: per l’ex Cav invece il patrimonio scende rispetto al 2022, ma resta saldo sul podio con 6,8 miliardi Massimiliana Landini Aleotti: ha ereditato la casa farmaceutica Menarini nel 2014 dal marito, Alberto Aleotti. Con un patrimonio di 6,7 miliardi di dollari, è la prima donna italiana in classifica Piero Ferrari, figlio di Enzo si piazza al quinto posto assieme a Sergio Stevanato, presidente emerito di Stevanato Group, azienda di imballaggi medicali con sede a Piombino Dese, che ha guadagnato 10 posizioni in un anno. Il gruppo Stevanato è uno dei maggiori produttori mondiali di packaging per l’industria farmaceutica e di cartucce di insulina per il trattamento del diabete. Patrimonio 5,5 miliardi Patrizio Bertelli e Miuccia Prada: sono i coniugi che guidano Prada, con 5,4 miliardi. Bertelli ha ereditato il gigante biotecnologico Serono, produttore del farmaco per la sclerosi multipla Rebif, dopo la morte del padre nel 1998. Miuccia Prada è l’ex co-CEO e lead designer dell’impero di borse e moda Prada, fondato nel 1913 da suo nonno Luca Garavoglia, presidente del Gruppo Campari, ha un patrimonio è di 4,1 miliardi di dollari Giuseppe De’ Longhi: re dei piccoli elettrodomestici, ha un patrimonio con 3,9 miliardi di dollari Francesco Gaetano Caltagirone: patrimonio 3,8 miliardi per l’imprenditore, costruttore edile e editore Rocco Basilico: patrimonio 3,5 miliardi, è il 33enne manager nominato a sorpresa come erede nel testamento di Leonardo Del Vecchio.

Qui la classifica completa degli italiani più ricchi nel 2023