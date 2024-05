Fonte: 123RF costo benzina e diesel oggi in Italia

Prezzi del carburante ancora in calo, il trend è confermato anche dai dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit: il panorama dei carburanti continua a segnare una tendenza al ribasso, ma dove cosa meno fare un pieno di benzina o diesel oggi?

Prezzi benzina e diesel in calo

Secondo quanto riportato dal presidente dell’Unione Energie per la Mobilità (Unem), Gianni Murano, i prezzi dei carburanti sono in calo già da metà aprile. I dati ci confermano inoltre che i ribassi sono stati più marcati a livello di prezzo industriale rispetto alle quotazioni internazionali, dimostrando che i prezzi dei carburanti non seguono necessariamente una traiettoria ascendente, ma sono strettamente correlati all’andamento dei mercati internazionali.

Secondo gli esperti, i dati evidenziano una variazione nei prezzi di diesel e benzina ma anche del GPL e del metano auto, con una tendenza al ribasso che praticamente coinvolge tutte le tipologie di carburante.

Le incertezze sul futuro pesano tuttavia sul contesto petrolifero, con particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente e in Ucraina, nonché alle decisioni che verranno prese dall’Opec+ nella prossima riunione in programma il 1° giugno. Tali variabili potrebbero influenzare l’andamento dei prezzi nel medio termine, anche se al momento non si registrano particolari scossoni nel trend ribassista.

Prezzi benzina e diesel oggi

Passando al dettaglio dei prezzi praticati in Italia, secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit e aggiornati alle 8 del 30 maggio, si osserva una diminuzione sia dei prezzi della benzina che del diesel.

Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è di 1,872 euro al litro, con una variazione minima rispetto alla rilevazione precedente. Per quanto riguarda il diesel, invece, il prezzo medio si attesta a 1,724 euro al litro, evidenziando anche questa volta una lieve diminuzione rispetto alla rilevazione precedente.

Prezzi del carburante in Italia, regione per regione

Grazie ai dati pubblicati quotidianamente dal Ministero e resi disponibili al pubblico, è possibile seguire da vicino l’andamento dei costi in Italia dei carburanti in ogni regione e provincia autonoma. Questi dataset, che vengono aggiornati puntualmente ogni mattina dal Mimit, forniscono una panoramica chiara e dettagliata dei prezzi medi praticati dagli esercenti su base regionale o provinciale.

Oggi, in data 30 maggio 2024, questa è la “mappa” regionale dei prezzi di benzina e diesel in Italia:

Abruzzo

Benzina (SELF): 1.872 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.733 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.716 euro al litro

Basilicata

Benzina (SELF): 1.896 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.739 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.708 euro al litro

Calabria

Benzina (SELF): 1.889 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.735 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.760 euro al litro

Campania

Benzina (SELF): 1.872 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.707 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.669 euro al litro

Emilia Romagna

Benzina (SELF): 1.863 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.714 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.686 euro al litro

Friuli Venezia Giulia

Benzina (SELF): 1.874 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.731 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.692 euro al litro

Lazio

Benzina (SELF): 1.859 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.708 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.691 euro al litro

Liguria

Benzina (SELF): 1.883 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.751 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.779 euro al litro

Lombardia

Benzina (SELF): 1.856 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.715 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.685 euro al litro

Marche

Benzina (SELF): 1.843 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.697 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.732 euro al litro

Molise

Benzina (SELF): 1.879 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.726 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.731 euro al litro

Piemonte

Benzina (SELF): 1.857 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.711 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.686 euro al litro

Puglia

Benzina (SELF): 1.881 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.706 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.674 euro al litro

Sardegna

Benzina (SELF): 1.890 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.743 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.823 euro al litro

Sicilia

Benzina (SELF): 1.881 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.730 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.772 euro al litro

Toscana

Benzina (SELF): 1.871 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.718 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.711 euro al litro

Umbria

Benzina (SELF): 1.867 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.715 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.719 euro al litro

Valle d’Aosta

Benzina (SELF): 1.891 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.769 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.809 euro al litro

Veneto

Benzina (SELF): 1.857 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.703 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.686 euro al litro

Provincia autonoma di Bolzano

Benzina (SELF): 1.909 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.770 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.788 euro al litro

Provincia autonoma di Trento

Benzina (SELF): 1.887 euro al litro

Gasolio (SELF): 1.755 euro al litro

GPL (SERVITO): 0.727 euro al litro

Dove costa meno fare benzina oggi

Tenendo conto dei dati forniti dal Mimit e aggiornati al 30 maggio 2024, la Campania è la regione dove costa meno fare benzina, con un prezzo medio di 1.872 euro al litro per la benzina self. Invece in Puglia costa meno il diesel, con un prezzo medio di 1.706 euro al litro per il self.

Se consideriamo infine il costo medio dei carburanti in generale – inclusi benzina, diesel, GPL e metano – sembra che la regione dove il costo medio è più conveniente sia la Basilicata, con un prezzo medio complessivo dei carburanti di 1.185 euro al litro.

La regione dove i prezzi di benzina e diesel sono maggiori

Fare un pieno di benzina o diesel in Italia costa di più invece a Bolzano, dove i costi di benzina e diesel sono i più alti d’Italia. Nel dettaglio:

per la benzina , il prezzo medio è di 1.909 euro al litro ;

, il prezzo medio è di ; per il diesel, il prezzo medio è di 1.770 euro al litro.

Come vedere dove la benzina costa meno e come trovare il distributore meno caro

In un contesto in cui i costi dei carburanti possono oscillare notevolmente da una stazione di servizio all’altra, è fondamentale fare attenzione e prendere in considerazione i prezzi locali prima di effettuare il rifornimento.

I dati forniti fino ad ora, infatti, fanno riferimento alla giornata di giovedì 30 maggio 2024 (e verranno aggiornati domani). Questo vuol dire che tra 24 ora i prezzi potrebbero essere confermati, così come potrebbero variare ancora, in aumento o in diminuzione.

Fortunatamente, trovare la stazione di servizio più conveniente è diventato più semplice che mai. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha creato una risorsa preziosa per i conducenti italiani: la pagina web “Osserva Prezzi Carburanti”. Qui, è possibile confrontare i prezzi dei carburanti presso diversi distributori accedendo alle aree:

Un servizio che mette il potere direttamente nelle mani dei consumatori, consentendo loro di risparmiare e gestire meglio le spese di viaggio.