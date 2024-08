Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Gli automobilisti italiani possono tirare, finalmente, un sospiro di sollievo: il prezzo della benzina ha toccato alla fine di agosto 2024 il minimo registrato dallo scorso 30 gennaio. La benzina verde self, più nello specifico, è a 1,811 euro, mentre il diesel viene scambiato al prezzo di 1,686 al litro (livello minimo registrato dal 6 luglio 2023). I dati esposti, aggiornati alle ore 8:00 del 25 agosto 2024, sono stati elaborati da Quotidiani Energia sulla base dei valori comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Prezzo della benzina ai minimi da gennaio

La discesa del prezzo dei carburanti, già evidente da alcune settimane, segna alla fine di agosto 2024 una netta inversione di tendenza rispetto al recente passato, con gli automobilisti italiani che hanno dovuto pagare anche cifre superiori ai 2 euro per ogni litro. Ora lo scenario sta cambiando, con la benzina che scende, sia sul servito che in modalità self, in un quadro che trova conferma anche nel caso del diesel, del gpl e del metano per auto.

Benzina, i prezzi medi praticati

Per quanto riguarda la benzina verde, il prezzo medio praticato in modalità self è a 1,811 euro, con la somma che sale a 1,958 al litro nel caso del servito. Quest’ultimo valore, solo nella rilevazione del 9 agosto scorso, era a 1,980 euro al litro, mentre il self era a 1,834 euro prima della pausa estiva. Così come riferito dall’Osservaprezzi del Mimit, il prezzo della benzina varia tra le diverse compagnie nella fascia che oscilla tra 1,798 e 1,826 euro al litro, mentre è a 1,804 euro al litro nel caso delle no logo. Sul servito, il prezzo medio praticato dalle compagnie con logo varia tra 1,890 e 2,034 euro al litro ed è 1,864 nel caso delle no logo.

Scende anche il diesel

Soffermando l’attenzione sul diesel, la media del servito è a 1,833 euro al litro, mentre nella precedente rilevazione del 9 agosto era a 1,860. Le diverse compagnie applicano prezzi medi compresi tra 1,768 e 1,910 euro al litro, le no logo 1,740 euro. Il prezzo medio del diesel scende anche in modalità self rispetto a prima della pausa estiva, passando da 1,714 euro al litro a 1,686 euro, ovvero il livello minimo registrato dal 6 luglio 2023. Tra i diversi marchi il prezzo oscilla tra 1,673 e 1,700 euro al litro, mentre nel caso delle no logo a 1,680 euro.

Il prezzo di metano e gpl

L’Osservaprezzi del Mimit fornisce una panoramica anche sul prezzo di gpl e metano ad agosto 2024. Nel primo caso il valore medio applicato è compreso tra 0,721 e 0,745 euro al litro e a 0,706 euro per le no logo, mentre nel secondo i prezzi medi vanno da 1,328 a 1,402 euro al kg, 1,340 euro per le no logo.

Attenzione ai prezzi in autostrada

Felice dei nuovi dati sul prezzo dei carburanti si è detto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “Se si confrontano questi prezzi con quelli rilevati dal Mimit a inizio agosto, il 2 agosto – ha detto – oggi la benzina costa 3,8 cent in meno al litro, pari a 1,90 euro per un pieno di 50 litri, -2 per cento, mentre per il gasolio il risparmio è di 4,3 cent, 2 euro e 15 cent a rifornimento, -2,3 per cento. Insomma, una buona notizia. Nessuna stangata sulle ferie”.

Lo stesso Dona invita comunque i consumatori a prestare sempre attenzione ai prezzi del carburante, soprattutto sulla rete autostradale dove i costi “sono sempre più alti della rete stradale ordinaria”. “Oggi – ha precisato – la media regionale, escludendo le autostrade, è pari a 1,816 euro al litro per la benzina self e 1,691 per il gasolio, ossia la benzina costa in autostrada oltre 8 cent in più, pari a 4 euro e 5 cent a pieno, mentre il gasolio arriva a quasi 10 cent, pari a 4 euro e 85 cent a rifornimento. Inoltre in autostrada, al di là della media, i prezzi variano molto da distributore a distributore e la fregatura è sempre in agguato. Per l’autostrada A1, ad esempio, si varia per la benzina self da 1,954 a 1,779, oltre 17 cent al litro, pari a 8 euro e 75 cent a pieno”.