Fonte: iStock Calano i prezzi di benzina e diesel: ecco dove conviene fare il pieno.

A fare i conti ci ha pensato il Codacons: i prezzi di benzina e diesel non sono mai stati così bassi come oggi, almeno negli ultimi 6 mesi. C’è insomma, finalmente, una buona notizia per chi ha scelto di mettersi in viaggio in auto in questo periodo estivo caratterizzato da truffe per i turisti e rincari che hanno interessato tutto il settore dell’hospitality e dei trasporti. Tuttavia c’è un posto dove, per l’associazione consumatori, è decisamente meglio non rifornire. Vediamo i prezzi dei carburanti e dove conviene fare il pieno.

Prezzi troppo alti nelle autostrade

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, la benzina al self service costa mediamente il 4,6% in meno. Si risparmiano 4,4 euro per un pieno. Il gasolio scende invece del 4,2% rispetto al 2023. A essere immuni dai ribassi sembrano però le autostrade, dove i prezzi calano solo del 3,2% e del 2,4%, rispettivamente, per il self. Il servito in autostrada costa invece solo il 2,2% in meno per la verde e appena l’1,4% in meno per il diesel.

Fare rifornimento di carburante in una stazione di servizio sulla rete autostradale significa dunque pagare molto di più rispetto a farlo in città. Inspiegabile, per il Codacons, il motivo di una differenza così marcata sulla flessione dei prezzi nelle due realtà. L’associazione ha lanciato un appello al Governo Meloni per monitorare attentamente l’andamento dei prezzi dei carburanti ed evitare speculazioni sulle tasche degli italiani che si spostano in auto durante l’estate.

Vediamo di seguito le elaborazioni di Staffetta Quotidiana sui prezzi comunicati all’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I prezzi della benzina: dove costa meno

Gli ultimi prezzi della benzina rilevati sono questi:

prezzo medio alle pompe self service di 1,841 euro al litro;

prezzo medio alle pompe self service in autostrada di 1,933 euro al litro.

prezzo medio del servito 1,985 euro al litro.

I prezzi del diesel: dove è più conveniente

Gli ultimi prezzi del diesel rilevati alle pompe self sono i seguenti:

prezzo medio alle pompe self service di 1,721 euro al litro;

prezzo medio alle pompe self service in autostrada di 1,830 euro al litro;

prezzo medio del servito di 1,865 euro al litro.

Quanto costano oggi gli altri carburanti

Per quanto riguarda i prezzi medi degli altri carburanti sulla rete autostradale, siamo su queste cifre:

prezzo medio del gpl di 0,856 euro al litro;

prezzo medio del metano di 1,456 euro al chilo.

I prezzi dei carburanti nelle singole regioni

Ma dove è più conveniente fare il pieno in Italia? Vediamo i prezzi medi praticati il 5 agosto 2024 nelle singole regioni riportati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Regione Benzina (self) Gasolio (self) Gpl Metano Abruzzo 1,846 1,729 0,719 1,288 Basilicata 1,873 1,739 0,709 1,417 Calabria 1,862 1,735 0,769 1,430 Campania 1,840 1,709 0,677 1,304 Emilia Romagna 1,829 1,716 0,689 1,266 Friuli Venezia Giulia 1,847 1,736 0,696 1,290 Lazio 1,832 1,708 0,698 1,406 Liguria 1,853 1,744 0,789 1,361 Lombardia 1,823 1,716 0,687 1,299 Marche 1,811 1,697 0,735 1,282 Molise 1,856 1,729 0,738 1,340 Piemonte 1,824 1,712 0,684 1,360 Puglia 1,858 1,706 0,682 1,333 Sardegna 1,864 1,749 0,827 – Sicilia 1,869 1,741 0,774 1,681 Toscana 1,835 1,716 0,712 1,349 Umbria 1,837 1,720 0,715 1,248 Valle d’Aosta 1,855 1,759 0,802 1,159 Veneto 1,821 1,702 0,688 1,267 P. A. di Bolzano 1,889 1,783 0,790 1,457 P. A. di Trento 1,862 1,748 0,736 1,300

Per farla breve, dunque, conviene di più mettere: