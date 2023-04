Banche, maxi fusione in arrivo? Cosa cambia per i clienti

La fusione tra Unicredit e Banco BPM è uno dei temi più discussi nel mondo finanziario. Da mesi ci sono molte voci che circolano riguardo a un’eventuale operazione, che avrebbe un impatto significativo non solo sul settore bancario italiano, ma anche su quello europeo. Tuttavia, fino ad oggi, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte delle due banche.

Unicredit è una delle banche più importanti in Italia e in Europa, con un valore azionario che è raddoppiato negli ultimi mesi grazie alla strategia di crescita e di remunerazione degli azionisti del CEO. Banco BPM, invece, è una delle maggiori banche italiane, nata dalla fusione tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare. Banca BPM negli ultimi mesi è cresciuta molto in borsa, complice proprio la speculazione su un possibile deal con Unicredit.

Fattori che possono far pensare ad una fusione tra i due colossi bancari

La possibile fusione tra Unicredit e Banco BPM è un tema che sta suscitando molta attenzione tra gli addetti ai lavori e gli investitori. Una delle basi che sostengono la teoria della fusione deriva dalla straordinaria crescita del valore delle azioni Unicredit, azioni che sono cresciute rapidamente negli ultimi mesi, pari al 42%, raddoppiando il loro valore grazie alle oculate scelte strategiche volute da Orcel.

L’imponente fusione bancaria è resa più plausibile anche alla luce dei recenti sviluppi macroeconomici che hanno interessato il settore bancario nell’ultimo periodo e che hanno portato alla fusione di due colossi bancari europei come UBS e Credit Suisse, risultata la più massiccia fusione bancaria della recente storia europea. Negli ultimi mesi Unicredit ha accumulato capitale, limitando al minimo le acquisizioni, questo potrebbe essere indicativo, secondo alcune voci, di un preparativo per una grossa operazione quale potrebbe essere l’acquisizione di una quota di maggioranza o dell’intero capitale di Banco BPM.

Nonostante alcuni azionisti di entrambe le banche si siano espressi contrari all’operazione, il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi, sembra favorevole alla fusione, così come Andrea Orcel, considerandola un’opportunità unica per la banca.

Benefici della fusione

La fusione potrebbe portare importanti benefici per entrambe le banche, come eliminare alcune sovrapposizioni di attività e ridurre i costi di gestione. Inoltre, la fusione potrebbe consentire alle due banche di ampliare la loro offerta di prodotti e servizi, offrendo ai clienti una gamma più ampia di soluzioni finanziarie.

Inoltre, potrebbe avere importanti implicazioni per l’economia italiana, rafforzando il sistema bancario italiano e sostenendo la crescita economica del Paese. La fusione potrebbe consentire alle due banche di b>competere meglio sul mercato europeo, aumentando la loro dimensione e la loro capacità di investimento.

La concentrazione del sistema bancario potrebbe però ridurre la concorrenza e limitare la scelta dei consumatori. Inoltre, la fusione potrebbe causare la chiusura di alcune filiali e la riduzione dei servizi bancari in alcune regioni del paese, soprattutto nelle aree rurali.

La chiusura delle banche minaccia migliaia di posti di lavoro: ecco dove

Cosa potrebbe andare storto nella fusione

Potrebbero esserci però degli ostacoli che potrebbero rendere difficile la sua realizzazione. Già nel febbraio 2022 la fusione tra i due istituti bancari è sfumata per un soffio, viste le pressioni del MEF affinché Orcel e Unicredit rilevassero la quota del 64% di MPS controllata dal tesoro.

E proprio la privatizzazione di MPS potrebbe far saltare tutto di nuovo. Se Unicredit dovesse acquisire Banco BPM, potrebbe rinunciare alla partecipazione al bando per l’acquisto di Mps, lasciando aperta la possibilità che la banca senese venga acquisita da altri concorrenti. Questo potrebbe rendere più complesso l’iter di privatizzazione e potrebbe ostacolare l’obiettivo del governo italiano di ristrutturare il sistema bancario nazionale.

Inoltre, l’unione tra Unicredit e Banco BPM potrebbe generare alcune incognite sul futuro della banca risultante dalla fusione. Potrebbe esserci una potenziale sovrapposizione di attività e di servizi, che potrebbe causare una riduzione di posti di lavoro e un disorientamento dei clienti. Inoltre, la fusione potrebbe richiedere un lungo periodo di integrazione, durante il quale le due banche potrebbero essere meno efficienti.