Monopattino elettrico, stangata per le famiglie: il costo annuale

Fonte: ANSA Monopattini elettrici in città, disponibili via società di sharing

Il nuovo Codice della strada ha cambiato numerose norme e ne ha introdotto di nuove. Uno dei punti cardine riguarda la regolamentazione dell’uso dei monopattini elettrici. Diffusissimi in quasi tutte le città italiane, sono stati a lungo al centro di polemiche da parte dei cittadini, principalmente di chi è alla guida di un’auto.

Generalmente l’accusa si incentra sul fatto che chi si pone alla guida di questi mezzi non sia facilmente identificabile in caso di incidente procurato. Cambio di registro radicale approvato e nuove spese per le famiglie italiane, che vedevano in questo mezzo un’ottima forma di risparmio. Ora dovranno porsi una domanda: è ancora conveniente?

Nuove regole per i monopattini elettrici

Il nuovo Codice della strada impone una vera e propria stangata per le famiglie che hanno scelto negli ultimi anni di affidarsi ai monopattini elettrici. Molto più economici, in termini di spesa settimanale, delle auto e dei mezzi pubblici, indubbiamente. Chiunque lavori a breve distanza da casa ha di certo pensato a questa soluzione per ridurre le spese domestiche.

Il discorso ora cambia, dal momento che scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione per questo tipo di mezzo. Questa decisione ha un impatto enorme, considerando come in Italia circolino oggi cica 550mila monopattini elettrici. Il nuovo Codice della strada, inoltre, avrà anche un impatto sulle aziende, ovviamente, tenendo conto di come le società di sharing siano responsabili della presenza di 42mila mezzi su strada.

Assicurazione monopattini: quanto costa

Come dichiarato da Gabriele Melluso, vicepresidente di Assoutenti, il costo di una copertura assicurativa per un monopattino elettrico può partire da un minimo di 40 euro annui, arrivando a toccare quota 150 euro.

Un’alternativa è rappresentata dalla sottoscrizione di una Rc capofamiglia, che tutela tanto l’assicurato quanto i suoi familiari anche in caso di danni arrecati a terzi durante la guida di un monopattino. Il costo in questo caso è di 55 euro annui, circa. Da verificare, però, quali sono effettivamente le reali coperture garantite, che potrebbero mutare alla luce del nuovo Codice della strada.

Si potrebbe optare poi per un’assicurazione specifica per mezzi di mobilità urbane. Anche in questo caso sono da verificare le effettive coperture garantite, con differenze notevoli tra la versione base e quella premium. Il prezzo in questo caso parte da un minimo di 40 euro annui.

Assicurare il proprio monopattino elettrico non è però l’unica spesa cui far fronte. È infatti necessario dotare il mezzo di una targa. L’ipotesi è che il valore sia simile a quello di un motorino 50, ovvero 50 euro annui, circa.

Il rischio corso, come evidenziato dal nostro consiglio di verificare le effettive coperture, è quello di ritrovarsi in un sistema totalmente controllato dalle assicurazioni. È innegabile, infatti, come il nuovo Codice della strada offra loro la chance di gestire a proprio piacimento le tariffazioni.

In assenza di un intervento di controllo immediato da parte del governo di Giorgia Meloni, i consumatori potrebbero dover gestire un nuovo esborso economico considerevole, in una fase in cui il costo della vita è già salito alle stelle.

Attenzione inoltre a tener fermo il proprio monopattino, credendo d’essere al sicuro dai costi. Se non si intende pagare, sarebbe il caso di disfarsi del mezzo. I nuovi obblighi assicurativi, infatti, si applicano anche in assenza di utilizzo, come per le auto.