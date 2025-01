Fonte: iStock Regionale di Trenitalia, nel 2025 cento nuovi treni

Prosegue il programma di consegna dei nuovi treni regionali, che fanno parte di un piano più ampio del Gruppo FS Italiane che prevede l’introduzione di cento nuovi treni regionali su scala nazionale, con un investimento totale di 850 milioni di euro e una previsione di oltre 430 milioni di viaggiatori. Entro il 2027, il numero di treni nuovi raggiungerà 1.061, rappresentando l’80% della flotta rinnovata, con un investimento complessivo di 7 miliardi di euro.

Come saranno i nuovi regionali

Grazie ai contratti di servizio stipulati con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio, nel 2024 sono stati consegnati 540 treni di nuova generazione. A questi si aggiungono i 335 già acquistati in precedenza, portando il totale a 875 nuovi treni in circolazione.

Tutto questo con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e minimizzare le emissioni di CO2. “Il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro – ha sottolineato Maria Giaconia, Direttore Business Regionale di Trenitalia – come dimostra la sperimentazione condotta in Calabria con i nostri treni ibridi di ultima generazione. Un esempio concreto di trasporto sostenibile, che grazie alla tripla alimentazione possono operare su linee elettrificate e no, riducendo le emissioni e la rumorosità, specialmente in prossimità dei centri abitati e durante le soste in stazione”.

I numeri del 2024

Nel 2024, i passeggeri del Regionale sono stati 415 milioni, con un incremento di 8 milioni rispetto all’anno precedente. Circa il 45% di questi ha scelto il Regionale per motivi di svago e turismo. Tra i traguardi più significativi dell’anno appena trascorso, c’è il lancio del nuovo brand Regionale, accompagnato dal rinnovo della flotta all’insegna della sostenibilità. Sono aumentati anche i collegamenti intermodali del servizio Link del Regionale, che integra treno più bus e treno più nave, raggiungendo circa 200 collegamenti in tutta Italia, offrendo un servizio capillare anche verso località non servite direttamente dai treni.

Nel 2024, si è registrato un maggiore utilizzo del biglietto digitale, che oggi rappresenta il 43% dei biglietti di corsa semplice venduti e offre informazioni in tempo reale sul viaggio. Infine, è stato attivato Tap&Tap, il nuovo sistema di pagamento rapido e digitale, che, dopo essere stato introdotto in Veneto, è ora disponibile anche sulle tratte che collegano gli aeroporti (Fiumicino, Torino, Cagliari e Palermo) e sulle linee Firenze-Pisa-Livorno e Torino-Bardonecchia.

Le novità di quest’anno

Tra le principali novità in vigore da gennaio, spicca l’indennizzo automatico per chi acquista il Biglietto Digitale Regionale: in caso di ritardo del treno, i passeggeri riceveranno automaticamente l’indennizzo entro 30 giorni, senza dover fare alcuna richiesta. Riparte inoltre la nuova edizione di X-Go, il programma di fidelizzazione che, dopo il successo del 2024 con oltre un milione di iscritti, quest’anno consentirà di accumulare i punti con maggiore facilità, assegnandone due per ogni euro speso per viaggiare.

In vista del Giubileo 2025, per facilitare gli spostamenti dei pellegrini diretti a Roma, è stata attivata, in collaborazione con Atac, la vendita dei biglietti Metrebus tramite l’app Trenitalia, permettendo di viaggiare sui mezzi pubblici della Capitale e dell’area metropolitana. Inoltre, sono state introdotte nuove corse del Leonardo Express, con partenze da Roma Termini fino alle 23:35 e dall’Aeroporto di Fiumicino fino alle 00:23.

Per incentivare l’utilizzo del Regionale durante i viaggi spirituali e i pellegrinaggi, Trenitalia ha realizzato, in collaborazione con l’Opera Romana Pellegrinaggi, un travel book che esplora il patrimonio di cattedrali, chiese e santuari raggiungibili comodamente in treno. L’iniziativa editoriale si concentra su venti destinazioni tra le principali mete di culto, tutte da scoprire.