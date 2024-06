Trenitalia introduce il check-in automatico per il biglietto digitale dopo le polemiche. Migliora l'accessibilità

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Biglietto digitale regionale diventa automatico: ecco cosa cambia

Durante l’estate scorsa, Trenitalia ha introdotto il nuovo biglietto regionale digitale per migliorare l’esperienza di viaggio sui treni regionali. Questo biglietto consente agli utenti di modificare illimitatamente la data e l’orario di partenza. L’obbligo di convalidare il biglietto tramite check-in online ha sollevato numerose problematiche, che hanno spinto le associazioni dei consumatori a intervenire.

Troppi problemi con il biglietto regionale digitale

A oggi, se il biglietto è stato pagato ma il check-in non è stato effettuato entro cinque minuti dalla partenza programmata del treno, è prevista una multa di 5 euro. Questa informazione viene comunicata solo all’interno del treno, creando confusione tra i viaggiatori in attesa sulle banchine. Nei primi mesi di introduzione del nuovo sistema, è mancata una campagna informativa adeguata. Se all’inizio c’è stata una tolleranza iniziale da parte dei controllori, ora questo periodo è terminato e i consumatori iniziano a risentire dell’assenza di accessibilità del nuovo biglietto.

Molti utenti infatti, specialmente coloro senza accesso a internet, anziani, stranieri e persone non abituate alla tecnologia, trovano difficile effettuare il check-in. La funzione inoltre non è compatibile con Apple Wallet, rendendo solo più inaccessibile il processo.

L’assenza di un’adeguata campagna di comunicazione ha esacerbato tali difficoltà. Inoltre, l’obbligo di utilizzare dispositivi digitali per completare il check-in ha escluso una fascia di utenti meno avvezzi alla tecnologia, aumentando il disagio e le incomprensioni sul treno al momento del controllo.

Le soluzioni proposte da Trenitalia: check-in automatico

Trenitalia ha annunciato che, a partire da ottobre, verrà introdotto il check-in online automatico per ridurre le difficoltà. I viaggiatori riceveranno specifiche informazioni durante il viaggio, assistenza personalizzata e, in futuro, persino indennità per ritardi.

Questo aggiornamento dovrebbe semplificare la procedura e rendere l’esperienza di viaggio meno frustrante. Fino ad allora, chi non riesce a fare il check-in online per qualsiasi motivo deve comunicarlo al capo treno per evitare sanzioni.

Come funziona il biglietto digitale: acquisto, attivazione e modifiche

Il biglietto regionale digitale può essere acquistato tramite il sito, l’App, il call-center di Trenitalia, presso le agenzie di viaggio abilitate o sul sito di Trenitalia Tper. L’acquisto è possibile fino a cinque minuti prima della partenza programmata del treno.

Per salire a bordo, è necessario fare il check-in online disponibile dal momento dell’acquisto del biglietto. Può essere effettuato tramite e-mail riepilogativa, SMS ricevuto o direttamente nell’app Trenitalia. La barra verde dinamica con la dicitura “Validato” conferma che il check-in è stato effettuato e deve essere mostrata al personale di bordo in caso di controlli.

La funzione di check-in è disponibile nell’area “I miei viaggi – Biglietti salvati” dell’applicazione per coloro che hanno salvato il biglietto tramite l’app Trenitalia. Inoltre, per i passeggeri registrati, la funzione è accessibile anche nell’area “I miei Viaggi” del sito o dell’app di Trenitalia.

Va ricordato che il biglietto è nominativo e personale, non cedibile a terzi, ma permette modifiche illimitate di data e orario entro le 23.59 del giorno precedente alla partenza. Il giorno della partenza è possibile cambiare l’orario illimitatamente solo se non è stato effettuato il check-in. Questa flessibilità è stata apprezzata dagli utenti, mentre l’obbligo di check-in no.