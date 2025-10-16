Primato del Sud nell’export online, la classifica alla rovescia di eBay

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

ANSA La classifica di eBay per densità digitale vede le pmi del Sud in testa in Italia

La fotografia delle vendite online all’estero ribaltano il divario economico tra Nord e Sud Italia. Le piccole medie imprese del Mezzogiorno conquistano a sorpresa il primato dell’export digitale di eBay, riuscendo in qualche modo a compensare la storica povertà del tessuto industriale meridionale.

Lo sottolinea in nuovo report del colosso dell’e-commerce Small Business Activity in Italy, in cui le prime sei regioni italiane per “densità digitale” risultano tutte al Sud: Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il report di eBay

La “densità digitale” è il parametro elaborato da eBay per tracciare il dinamismo imprenditoriale in diverse aree dei 190 Paesi in cui il marketplace opera, attraverso 2,4 miliardi di inserzioni e 134 milioni di acquirenti attivi.

Come spiegato dalla senior vice president e chief legal officer della società, Samantha Wellington, l’indicatore viene utilizzato come unità di metro di riferimento dell’attività online dei venditori, mettendo in rapporto il valore totale delle transazioni su una popolazione di 100mila abitanti.

Da questo dato emerge a sorpresa la vitalità nelle esportazioni online delle pmi del Mezzogiorno, che scavalcano gli ostacoli e le voragini del sottosviluppo economico del Sud, riuscendo a collegarsi direttamente con il resto del mondo.

Ne risulta uno scenario alla rovescia, in cui una regione come la Campania, prima per tasso di disoccupazione nell’Unione europea, seconda per percentuale di popolazione a rischio povertà o esclusione sociale (Arope) e terzultima per Pil pro-capite nell’Ue, sia in testa alla classifica dell’export su eBay e ai vertici in Europa.

Seguono in classifica altre cinque regioni del Sud che occupano gli ultimi posti nel continente tra le aree Nuts2 rilevate da Eurostat. Un esempio sono Calabria e Sicilia, prima e terza nelle graduatorie Arope e quinta e sesta come densità digitale.

Campania – 44,4% popolazione a rischio povertà (2ª nell’Ue), 17,4% di disoccupazione (1ª nell’Ue), 19esima per Pil pro-capite Abruzzo – 28,6% popolazione a rischio povertà (6ª nell’Ue), 8% di disoccupazione (7ª nell’Ue), 15esima per Pil pro-capite Puglia – 32,2% popolazione a rischio povertà (5ª), 11,6% di disoccupazione (4ª), 18esima per Pil pro-capite Basilicata – 27,3% popolazione a rischio povertà (7ª), 7,5% di disoccupazione (8ª), 13esima per Pil pro-capite Calabria – 48,6% popolazione a rischio povertà (1ª), 15,9% di disoccupazione (2ª), 21esima per Pil pro-capite Sicilia – 41,4% popolazione a rischio povertà (3ª), 15,8% di disoccupazione (3ª), 20esima per Pil pro-capite

L’export delle Pmi italiane

Una classifica che secondo l’analisi di eBay proverebbe come le possibilità fornite dall’e-commerce non siano appannaggio delle aree più ricche o che ospitano i poli tecnologici più sviluppati, ma che anzi siano sfruttate maggiormente nei territori in cui l’economia tradizionale è arretrata.

Il report rileva che in generale in Italia il 95% delle piccole medie imprese attive su eBay sono impegnate nell’export, a fronte del 4,2% di tutte le aziende del Paese, raggiungendo in media 15 mercati in tutto il mondo (contro i 6 della media tradizionale) e oltre un quarto delle pmi iscritte al marketplace hanno esportato in almeno quattro continenti.