Fonte: 123RF Opportunità di investimento nel 2025, le start up da tenere d'occhio

Il 2025 si profila come un anno cruciale per il mondo delle startup tecnologiche, in particolare nel settore dell’intelligenza artificiale generativa (AI), che sta emergendo come una delle aree più promettenti per l’innovazione.

Con aziende che continuano a sviluppare tecnologie in grado di generare testo, immagini e video, il panorama delle startup sarà sicuramente ricco di opportunità di investimento. Tuttavia, sarà importante fare attenzione alle dinamiche di mercato e alle sfide che le aziende potrebbero dover affrontare.

Startup innovative da tenere d’occhio, nel 2025 emerge il settore dell’Intelligenza Artificiale

Tra le aziende che stanno emergendo nel settore AI, OpenAI si sta affermando come leader, grazie al supporto di importanti investitori come Microsoft, che ha investito circa 13 miliardi di dollari nella startup. Tuttavia, nonostante la forte crescita, le azioni di Microsoft hanno registrato un incremento del 12% nel 2024, significativamente inferiore al guadagno del 26% dell’S&P 500. In altre parole, il valore delle azioni di Microsoft non è aumentato tanto quanto ci si potrebbe aspettare da un’azienda che ha investito ingenti somme in OpenAI. In altre parole, mentre OpenAI sta prosperando, l’incremento del valore delle azioni di Microsoft è stato relativamente contenuto, indicando che, nonostante l’investimento in OpenAI, i benefici economici per Microsoft non sono ancora pienamente visibili nel mercato azionario, ma potrebbero diventarlo in futuro.

Oltre a Microsoft, altre aziende hanno visto crescere il valore delle loro azioni del 66% nel 2024 grazie agli investimenti nel campo dell’AI. Tra queste c’è sicuramente Meta, che sta migliorando i suoi prodotti esistenti, come Facebook e Instagram, utilizzando AI per ottimizzare le raccomandazioni nei feed e nei video, e per generare contenuti pubblicitari. Inoltre, il chatbot AI di Meta interagisce con i 3,2 miliardi di utenti dei suoi prodotti ogni giorno, rendendo l’AI una parte fondamentale della strategia aziendale.

Le sfide e le opportunità per le Startup

Il settore dell’AI è estremamente competitivo, con i giganti della tecnologia, come Amazon, Google, e Apple, che stanno investendo massicciamente in infrastrutture e ricerca per potenziare i loro servizi basati su cloud. Nonostante questi enormi investimenti, una delle principali domande è: quanto dei ricavi derivanti dall’AI si traducono in crescita concreta per le aziende? Sebbene Amazon e Microsoft abbiano visto una crescita nei ricavi grazie alle loro soluzioni AI per il cloud, la vera sfida sarà come questi investimenti si tradurranno in guadagni sostanziali.

Le startup che stanno cercando di emergere in questo campo potrebbero giocare un ruolo importante, soprattutto se riusciranno a sviluppare soluzioni AI specifiche per settori verticali o nicchie di mercato. A tal proposito, Nvidia, una delle aziende più promettenti nel settore dei chip AI, ha visto un aumento significativo del valore delle sue azioni (+198% nel 2024), grazie alla sua capacità di produrre chip per il training e l’esecuzione di modelli AI complessi. La sua posizione di leader nel settore dei chip per AI continua a rafforzarsi, con un piano di espansione delle produzioni per il 2025.

Startup emergenti e nuove tecnologie

Al di fuori dei colossi della tecnologia, numerose startup stanno cercando di ritagliarsi una fetta del mercato. Arista Networks, ad esempio, si sta imponendo come una delle principali aziende nel settore delle reti Ethernet per l’AI, con un guadagno del 70% nel 2024. Le soluzioni di Arista sono fondamentali per i data center, che richiedono reti più veloci per gestire i crescenti carichi di lavoro AI.

Anche Palantir sta attirando l’attenzione degli investitori, con un incredibile incremento delle azioni (+240% nel 2024). Palantir si distingue grazie alla sua piattaforma di analisi dei dati, utilizzata per estrarre valore da grandi volumi di informazioni, applicabile anche a progetti di AI generativa.

Nel settore dei software, molte aziende stanno pivotando verso l’AI per offrire soluzioni più avanzate, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’automazione e l’efficienza operativa. Ad esempio, CrowdStrike sta sviluppando chatbot AI per ridurre i tempi di rilevamento degli attacchi informatici, mentre Salesforce sta integrando assistenti AI nelle sue applicazioni per migliorare la produttività aziendale.

Chipmaker e software: un mercato in evoluzione

Nel mercato dei semiconduttori, aziende come Broadcom, Qualcomm, e Marvell Technologies sono tra i principali produttori di chip per l’intelligenza artificiale. Questi chip sono fondamentali per i data center e per i dispositivi edge, dove l’AI viene eseguita localmente sui dispositivi. La crescente domanda di chip AI sta aprendo nuove opportunità di investimento, in particolare per chi è interessato a esplorare il potenziale delle applicazioni edge.

Per quanto riguarda il software, la monetizzazione dell’AI rappresenta una sfida. Molte aziende devono ancora trovare modi efficaci per generare ricavi dai loro prodotti AI, ma la spinta verso l’adozione commerciale di soluzioni AI è destinata ad accelerare nel 2025, portando con sé nuove opportunità per le startup in grado di sviluppare soluzioni innovative.

Cosa aspettarsi nel 2025

In ogni caso, il dato più importante per gli investitori è che nel 2025 si assisterà sicuramente a un ulteriore rafforzamento del ruolo dell’AI nel panorama tecnologico globale, con le startup che, pur affrontando la concorrenza dei grandi colossi, potrebbero trovare spazio per innovare e crescere. Tuttavia, gli esperti consigliano che più che concentrarsi su aziende che hanno un forte potenziale tecnologico è meglio puntare su quelle in grado di monetizzare le soluzioni tech e innovative in modo efficace.

Per gli investitori interessati, le opportunità più promettenti saranno legate ai produttori di chip AI come Nvidia, ai software di analisi dei dati come Palantir, e alle startup che sviluppano soluzioni AI per settori verticali. Le startup che riusciranno a differenziarsi offrendo applicazioni pratiche e mirate dell’AI avranno buone probabilità di successo nel prossimo futuro.