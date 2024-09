Stanziati 15 milioni di euro per le Special Olympics 2025 di Torino, un investimento significativo per un evento globale che punta a promuovere inclusione e rilancio turistico del territorio

Fonte: 123RF Special Olympics 2025 Torino, 15 milioni di euro per l'evento

Il governo ha stanziato 15 milioni di euro per supportare l’organizzazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025, che si terranno a Torino e in Piemonte nel marzo 2025. L’investimento, annunciato dai Ministri Daniela Santanchè (Turismo), Alessandra Locatelli (Disabilità) e Andrea Abodi (Sport e Giovani), punta a promuovere l’inclusione e il rilancio turistico del territorio, attraverso un evento che non ha solo rilevanza sportiva, ma anche sociale ed economica.

È previsto infatti un significativo afflusso turistico, con migliaia di atleti, staff e visitatori provenienti da tutto il mondo, che porteranno benefici immediati al settore alberghiero, alla ristorazione e ai trasporti.

Special Olympics 2025 di Torino, grande opportunità per il settore turistico

L’investimento di 15 milioni di euro da parte del governo non è solo un supporto logistico, ma rappresenta una chiara strategia per massimizzare le ricadute economiche positive a lungo termine. Gli Special Olympics attraggono un pubblico globale, con una forte componente mediatica, che metterà Torino al centro dell’attenzione internazionale. Questo rappresenta una grande opportunità per il settore turistico della regione, che potrà beneficiare di un aumento delle prenotazioni alberghiere e del turismo indotto dagli eventi.

Inoltre, Torino e il Piemonte avranno un’importante occasione per rilanciare la loro visibilità internazionale, soprattutto dopo gli impatti negativi della pandemia sul turismo.

L’incremento della domanda per strutture ricettive, ristoranti e servizi locali genererà un effetto moltiplicatore sull’economia del territorio. Gli eventi sportivi di portata globale come gli Special Olympics hanno dimostrato, in passato, di essere catalizzatori di investimenti infrastrutturali che migliorano la capacità delle città ospitanti di accogliere futuri flussi turistici e di offrire una rete di trasporti e servizi potenziata.

Il ruolo di Torino nel rilancio post-pandemia

Dopo gli anni di difficoltà dovuti alla pandemia, il settore turistico piemontese ha bisogno di eventi di grande richiamo per accelerare il recupero economico. I Giochi Special Olympics 2025 offrono una piattaforma ideale per rilanciare Torino come destinazione di eccellenza per il turismo sportivo e culturale. Il governo ha chiaramente identificato questa opportunità e si è mosso con decisione, supportando finanziariamente l’organizzazione.

Il rilancio del turismo, tuttavia, richiederà una pianificazione integrata che coinvolga il miglioramento delle infrastrutture locali e una promozione mirata dei territori del Piemonte. Per questo motivo, almeno stando a quanto annunciato dal ministero del turismo, gli investimenti associati agli Special Olympics andranno a beneficio di tutto l’ecosistema economico locale, contribuendo al miglioramento delle strutture sportive, ma anche delle infrastrutture urbane e dei trasporti.

Inclusione e sviluppo sociale

Oltre all’impatto economico, l’evento pone al centro valori sociali fondamentali come l’inclusione e la partecipazione. Gli Special Olympics rappresentano un’occasione unica per promuovere l’integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, un messaggio forte che può rafforzare il tessuto sociale della città ospitante e dell’intero Paese.

Il governo, con la creazione di un soggetto organizzatore ad hoc, si impegna a garantire che Torino sia preparata per ospitare un evento di questa portata, puntando a rendere l’Italia leader nell’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali. L’importanza di tale evento va quindi oltre l’aspetto sportivo, poiché mira a creare un’eredità duratura di inclusione e coesione sociale, che potrà essere un modello per altre città in futuro.

In sintesi, gli Special Olympics 2025 non saranno solo un momento di celebrazione sportiva e inclusiva, ma un’opportunità strategica per Torino e il Piemonte di rafforzare il proprio posizionamento internazionale, generando valore economico e sociale per la comunità locale.

Quando si svolgono le Special Olympics?

Ricordiamo che i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics si svolgeranno in Italia dall’8 al 16 marzo 2025.

Coinvolgeranno 1500 Atleti provenienti da 103 paesi, 621 Coach, 3.000 volontari, migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media, ospiti, delegati ed oltre 300.000 spettatori. Basti pensare che, per dare vita ai Giochi Mondiali Invernali servirà il contributo di migliaia di persone: volontari, arbitri, coach, famiglie, spettatori e molto altro.

Le discipline sportive in gara saranno le seguenti: sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve, Floorball, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di velocità su ghiaccio e danza sportiva.