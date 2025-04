Quali sono le tecnologie avanzate per garantire la sicurezza strutturale della tua casa?

Probabilmente non si parla mai abbastanza di sicurezza: questa parola, tanto declinata specie negli ultimi decenni, è il punto di partenza che ci serve per orientarci nel quotidiano. Un quotidiano, il nostro, che nasce dalla solidità dei luoghi in cui ci troviamo e senza cui non avremmo spazi sereni dove lavorare, dove impiegare il nostro tempo o dove, semplicemente, trovare serenità e conforto. In breve, tutti abbiamo bisogno di mura solide, di una base sulla quale poggiare le nostre radici: quando queste mura non sono solide viene meno ogni certezza.

Per questo motivo è sempre importante adottare sistemi di consolidamento, sia per le nostre abitazioni che per i luoghi dove lavoriamo. La buona notizia è che oggi è possibile intervenire in media o larga scala per ovviare a quelli che sono i problemi strutturali più o meno critici: dall’instabilità alle più comuni crepe sui muri, tutto è risolvibile se ci si affida a dei veri e propri professionisti, a esperti di sistemi di consolidamento che operano con trasparenza, onestà, affidabilità e professionalità.

Perché sono importanti i sistemi di consolidamento?

Non è un caso se in Italia esiste l’adagio “partire dalle fondamenta”, ma la verità è che ciò che avviene sotto i nostri piedi o intorno a noi non è sempre alla nostra portata. Le calamità naturali e altri eventi agiscono inevitabilmente sulla stabilità della nostra casa o dei nostri uffici. Si possono verificare, per esempio, dei cedimenti strutturali dovuti al trascorrere del tempo o anche a infiltrazioni ed eventi climatici, ma in agguato c’è anche l’instabilità del terreno. Nelle cronache degli ultimi anni, purtroppo, ne abbiamo avuto vari esempi.

Intere palazzine, strutture storiche o edifici adibiti a uso ufficio si sono letteralmente sgretolati, talvolta con esiti drammatici anche per chi viveva o lavorava al loro interno. Questi eventi riguardano anche edifici pubblici: basti pensare a quando, nel 2022, l’aula magna della Facoltà di Lettere e Filosofia di Cagliari è crollata: gli studenti da tempo documentavano che la struttura presentava crepe importanti, ed è venuto fuori che da almeno 4 anni mancava una costante manutenzione.

Ecco perché è così necessario e vitale adottare sistemi di consolidamento: le crepe nei muri, infatti, spesso sono causate da cedimenti nelle fondazioni e non vanno mai sottovalutate. Una volta notate, il problema andrebbe immediatamente analizzato con occhio critico, contattando subito degli esperti, come i professionisti di Systab, che partono dalle proverbiali fondamenta per trovare immediatamente la soluzione sicura e affidabile che scongiura questi pericoli, intervenendo il prima possibile e con le più avanzate tecnologie.

Cos’è Systab?

Systab è un’azienda specializzata nei sistemi di consolidamento delle fondazioni che opera da molti anni su tutto il territorio nazionale, grazie a una rete capillare di tecnici specializzati, ingegneri e geologi. Sempre pronta a esaminare e valutare le condizioni dell’edificio, suggerire il giusto intervento con consulenze gratuite e garantire i risultati con la costante presenza e la verifica durante i lavori, Systab ha un’esperienza ventennale.

È al servizio di edifici pubblici, privati e industriali e offre sopralluoghi gratuiti, oltre che una tempestiva proposta di soluzione al problema. Il tutto avviene con un basso impatto in ogni misura di lavorazione: il cliente può serenamente continuare a vivere o frequentare l’edificio durante i lavori. In più opera in maniera veloce e qualificata e tutti i passaggi vengono svolti con sistemi non invasivi e in modo assolutamente economico.

Modalità di intervento: i micropali e le resine

Come lavora Systab? Dopo il sopralluogo e l’acquisizione dei dati dell’immobile, l’azienda interviene con un progetto di intervento personalizzato nel quale vengono scelte le modalità con le quali procedere. Nello specifico l’azienda interviene con due soluzioni: i micropali precaricati e le resine espandenti. I primi, in acciaio, vengono impiegati quando il danno alla struttura è significativo. Con questo sistema il carico viene trasferito su terreni più stabili. I micropali vengono fissati nel terreno con martinetti idraulici e consentono il sollevamento e il recupero del cedimento senza compromettere il terreno.

L’intervento con le resine espandenti è quasi un’esclusiva di Systab. Questa soluzione riguarda principalmente quel genere di dissesto alla base della formazione di crepe, e si realizza mediante vere e proprie iniezioni di resina chimica direttamente nel terreno tramite delle cannule. Le iniezioni portano al riempimento di spazi vuoti. In questo modo viene recuperata totalmente l’area interessata dal dissesto. I micropali precaricati e le resine chimiche espandenti possono essere impiegati nello stesso progetto e hanno una garanzia di 10 anni.

Storie reali ed esperienze

Systab è intervenuta con le resine espandenti in un condominio di San Leone (Agrigento) nel 2023. L’edificio presentava cedimenti, crepe nei muri e nelle pavimentazioni. Ciò era dovuto a una scarsa resistenza geomeccanica nei terreni. Gli operatori hanno praticato iniezioni di resina su tutto il perimetro del condominio e hanno risolto il problema in soli 4 giorni. Un altro intervento è stato effettuato in Val d’Orcia (Siena), quando SYSTAB è stata chiamata per il cedimento differenziale delle colonne di un porticato, per questo si era manifestato un abbassamento rispetto all’edificio principale.

L’azienda è an che intervenuta con i micropali precaricati, che hanno consentito di ripristinare il livello dei portici grazie al sollevamento controllato raggiunto con l’impiego di più martinetti idraulici.