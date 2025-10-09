Pneumatici online, il business vale 2,5 miliardi: come cambia il mercato italiano nel 2025 

Un settore in continua crescita che sta cambiando il modo di rivolgersi al gommista, anche da parte dei tradizionalisti. Ecco cosa sta succedendo

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF Acquisto pneumatici online

Il mercato degli pneumatici sta vivendo una rivoluzione digitale senza precedenti, con le vendite online che nel 2024 hanno toccato quota 2,5 miliardi di euro e una crescita del 15% rispetto all’anno precedente. Un cambiamento epocale che vede il 60% delle transazioni spostarsi sul web, ridisegnando completamente le abitudini d’acquisto degli automobilisti italiani.

Dietro questi numeri si nasconde una trasformazione profonda: dal gommista di fiducia sotto casa al click & collect digitale, passando per pneumatici intelligenti e sostenibilità ambientale, il settore delle gomme auto si prepara ad affrontare le sfide del 2026 con un volto completamente nuovo.

Il boom delle vendite digitali, quando il gommista diventa virtuale

L’e-commerce di pneumatici ha registrato nel 2024 una crescita impetuosa con 19,7 milioni di unità vendute (+2,8% rispetto al 2023), confermando come il digitale stia conquistando quote sempre maggiori di un mercato tradizionalmente legato al punto vendita fisico.

Le 421.645 tonnellate di pneumatici immessi nel mercato italiano del ricambio rappresentano non solo numeri da record, ma il segnale di un cambiamento strutturale dove i canali online intercettano ormai la maggioranza degli acquisti, soprattutto nel segmento delle gomme all season che ha visto un incremento del 18% nel primo trimestre 2024.

Come ci spiegano gli esperti di Norauto, una delle aziende leader in Italia nella vendita di pneumatici online, il fenomeno è alimentato da un cambiamento nelle abitudini d’acquisto che coinvolge tutte le generazioni nei vari settori dell’e-commerce, compreso quindi anche il comparto pneumatici e ricambi auto.

Abbiamo notato anche noi un dato particolarmente significativo: gli over 45 rappresentano il 14% delle ricerche online di gomme estive, mentre i giovani tra 18 e 24 anni costituiscono l’8,8%, numeri che dimostrano come il digitale abbia conquistato anche le fasce d’età tradizionalmente più legate al rapporto diretto con il gommista.

La crescita del fatturato digitale, che ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro con un incremento del 1,6% nonostante l’inflazione, dimostra come il settore online stia resistendo meglio alla crisi economica rispetto ai canali tradizionali, grazie a margini più competitivi e una gestione ottimizzata dei costi operativi.

Dalla ricerca al carrello, come gli italiani acquistano pneumatici nel 2025

Il customer journey digitale rivela che l’89,2% dei consumatori effettua ricerche online prima di qualsiasi acquisto, consultando recensioni, test comparativi e video dimostrativi per orientarsi tra oltre 50.000 modelli disponibili sul web.

Un comportamento omnicanale caratterizza il processo decisionale: il 76,6% degli automobilisti visita ancora i negozi fisici per toccare con mano il prodotto, ma poi finalizza l’acquisto online dove trova prezzi mediamente inferiori del 30-40% rispetto al retail tradizionale.

Le piattaforme specializzate hanno sviluppato strumenti sempre più sofisticati come configuratori intelligenti, chat con esperti e sistemi di raccomandazione basati su AI che guidano l’utente nella scelta della gomma più adatta analizzando stile di guida, chilometraggio annuo e condizioni climatiche locali.

Il tempo medio di acquisto si è ridotto a soli 12 minuti grazie a interfacce ottimizzate per mobile (il 65% degli ordini arriva da smartphone), filtri avanzati per dimensione e caratteristiche tecniche, e la possibilità di salvare liste dei desideri per monitorare l’andamento dei prezzi nel tempo.

Risparmio fino al 40% e consegna express, perché gli italiani scelgono l’online

Il fattore prezzo rimane il driver principale con risparmi che possono raggiungere il 40% rispetto ai listini tradizionali, grazie all’eliminazione degli intermediari e alla possibilità di accedere a stock internazionali con prezzi più competitivi.

La logistica evoluta garantisce ormai consegne in 24-48 ore su tutto il territorio nazionale, con opzioni di consegna programmata e servizi premium che includono il montaggio a domicilio o presso una rete di oltre 5.000 officine convenzionate distribuite capillarmente.

I metodi di pagamento flessibili sono un altro vantaggio competitivo: oltre ai tradizionali bonifici e carte di credito, le piattaforme offrono pagamenti rateizzati (utilizzati dal 23% degli acquirenti), buy now pay later e persino criptovalute per attrarre una clientela sempre più diversificata.

La garanzia di reso gratuito entro 30 giorni ha eliminato l’ultima barriera psicologica all’acquisto online, con il 98% di soddisfazione tra chi ha provato il servizio e un tasso di reso inferiore al 2%, a dimostrazione della qualità della consulenza digitale pre-vendita.

Pneumatici 4 stagioni e tecnologie smart, i trend che guidano la crescita

Le gomme all season sono il fenomeno dell’anno con una crescita del 18% nel primo trimestre 2024, trainate da modelli come il Michelin CrossClimate 2 che offrono prestazioni certificate per l’inverno (3PMSF) eliminando il doppio cambio stagionale.

L’innovazione tecnologica sta rivoluzionando il prodotto stesso: gli pneumatici intelligenti dotati di sensori IoT per il monitoraggio in tempo reale di pressione, temperatura e usura conquistano il 12% del mercato premium, con previsioni di crescita fino al 25% entro il 2027.

La sostenibilità ambientale diventa un criterio d’acquisto in vista dell’Euro 7 (luglio 2027): i consumatori cercano pneumatici con materiali riciclati (fino al 30% della mescola), bassa resistenza al rotolamento per ridurre i consumi (-15% di carburante) e maggiore durabilità per minimizzare l’impatto ambientale.

Il mercato si sta polarizzando tra pneumatici premium tecnologicamente avanzati (65,5% di quota valore) e gomme economiche di importazione asiatica che conquistano quote grazie a brand come Nexen e Hankook, offrendo un rapporto qualità-prezzo sempre più competitivo con prestazioni che nei test 2024 si avvicinano ai top di gamma.

Dal click al montaggio, come si evolve il servizio nel 2025

Il servizio post-vendita si trasforma in un ecosistema integrato dove l’acquisto online si fonde con una rete capillare di officine partner digitalmente connesse che gestiscono appuntamenti, montaggio e assistenza continuativa attraverso app dedicate.

Norauto e altri operatori hanno sviluppato il modello “Click & fit” che permette di ordinare online e ritirare in giornata presso il punto vendita, con montaggio immediato incluso nel prezzo e la possibilità di prenotare lo slot orario preferito evitando code e attese.

I servizi a valore aggiunto si moltiplicano: dal deposito stagionale delle gomme alla manutenzione predittiva che avvisa quando è il momento di sostituire gli pneumatici, fino ai pacchetti all-inclusive che includono equilibratura, convergenza e rotazione periodica delle gomme.

Notiamo infine che l’integrazione con i sistemi di gestione flotte aziendali apre nuove opportunità nel B2B, dove il mercato vale già 1,3 miliardi di dollari e si prevede raggiunga i 3 miliardi entro il 2033, con soluzioni che permettono di gestire online l’intero parco pneumatici aziendale ottimizzando costi e tempi di fermo veicolo.

In collaborazione con Norauto