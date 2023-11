Noleggio lungo termine per aziende e professionisti

Hai bisogno di un veicolo idoneo alle tue esigenze e alla tua attività, che ti consenta di svolgere il tuo lavoro in modo sicuro e conveniente? Il noleggio lungo termine è da tempo un’opzione affascinante per le Piccole e Medie Imprese, i professionisti e i titolari di Partita IVA. Born2Rent è nata in un mercato competitivo con l’obiettivo di offrire chiarezza alle esigenze dei professionisti, consentendo loro di trovare rapidamente soluzioni di mobilità ideali grazie ai nostri consulenti certificati e formati da Volkswagen.

La chiarezza e la trasparenza sono le pietre angolari della comunicazione di Born2Rent, che ha scelto di eliminare gli asterischi e di offrire soluzioni senza anticipo, consentendo ai clienti di personalizzare le offerte in base alle proprie esigenze, rendendo il processo di noleggio rapido ed efficiente.

In soli tre anni di attività, Born2Rent è diventata un punto di riferimento per PMI, flotte aziendali, liberi professionisti e commercianti che hanno scelto di affidarsi alla professionalità dei consulenti di Bon2Rent. Questo successo è dovuto ai vantaggi evidenti e sempre crescenti del noleggio a lungo termine per i professionisti.

Quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine per i professionisti?

Innanzitutto, c’è la comodità di una rata unica che copre tutte le spese relative all’auto, tra cui assicurazioni, manutenzione, immatricolazione e soccorso stradale 24 ore su 24 in tutta Europa. I clienti di Born2Rent apprezzano anche la possibilità di personalizzare la propria auto, ordinandola direttamente da Volkswagen e cambiando vettura ogni 2, 3 o 4 anni.

La mobilità elettrica è una tendenza in crescita, e il noleggio lungo termine offre l’opportunità di guidare vetture altamente tecnologiche come ID.3, ID.4 e ID.5 senza preoccupazioni sul futuro della mobilità o sulla rivendibilità dell’auto noleggiata.

Per saperne di più sul noleggio lungo termine e sulle opportunità offerte da Born2Rent, visita il sito web su http://www.born2rent.eu.